“PORPEREJUS pide a LIDOM temporada pasada “ganada” por aguilas cibæñas no cuente en records”

Ahora que tanto el torneo de baseball invernal y la serie del caribe terminaron, con la coronación irregular en ambos de las aguilas cibæñas, la organización ONG, Por una Pelota con Records Justos {PORPEREJUS}, ha empezado trámites para reclamar oficialmente que campeonatos de marras no sean tomados en cuenta.

La razón principal para reclamo de marras es, claro, la pandemia. Todo aquel con ojos y orejas pudo percibir las irregularidades de campeonatos de marras:

Menos juegos {50 en temporada normal, 30 en esta. Playoff pasó de round robin a series directas. Menos tiempo de pretemporada}. Juegos sin fanáticos en el play dando cuerda y haciendo bulla. Peloteros claves enfermos o en cuarentena sin poder jugar.

“Contrario a lo que puedan pensal losaguilucho, no no mueve pacel ete juto reclamo que todo los miembro de PORPEREJUS somo liceíta, y uno de lo caimane der sul, no, depué de sel liceíta somo dominicano, nos preocupa er futuro de la pelota, y su regitro correpto para futura generacione, piensen en lo niño” dijo por Zoom el director de PORPEREJUS, agrónomo Tomá T. Maduro, experto en Jugadas del Cuadro {especialidad Dobleplay} y en Salud en Cepas {especialidad Yuca/Batata/Ñame/Yautía y Mapuey}.

Como prueba de irregularidades antideportivas, PORPEREJUS realizó estudio serio y superficial de la temporada. Además de revisar y ver mil veces jugadas “raras” donde a peloteros expertos se les caía la pelota sin motivo y sin razón aparente, dañando dobleplay y jugadas cerradas en el home, así como estar más pendiente de cercanía de catcher antivacuna que a pelota lanzada por pitcher, hizo encuesta secreta donde entre otras barbaridades se determinó:

Peloteros del cuadro no querían pegarle pelota o guante para hacerle out a corredor sospechoso de no usar mascarilla en su vida diaria así como de abrazar a toelvivo con quien se topara y para rematar vocear un día frente a todos “Ei COVI E MENTIRA”. Nada decir de refuerzos gringos blancos que todos sabemos muchos no creen en pandemia o les da tres pitos. Muchos jugadores expresaron que preferían perder un juego que perder un pulmón y el campeonato a que los entuben en Cuidados Intensivos.

PORPEREJUS anunció primera petición será a LIDOM, luego a la directiva de la Serie del Caribe. Si no aceptan justo reclamo de que temporada no cuente en records, que porlomenos solo cuente como 0.6 {30 de 50}, es decir, el record de lasaguilas sería 21.6 campeonatos ganados en lugar de empatar con el glorioso Licey en 22; o que dicho campeonato aparezca seguido por 3 asteriscos {***} y explicación de irregularidad pandémica en pie de página