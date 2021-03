Playa, protocolo y visitantes

No tengo seguridad de que Ivanka Trump haya durado en el país más de una semana. Lo interesante sería entender si duró más de una semana, como digo, o quizás un mes. Alguien me dirá de manera inmediata que un mes no lo dura nadie. Ella vino al país hace más de un año.

La respuesta que podría dársele es que esa región es tan linda que un mes es poco. Tampoco sabemos si ella, –la vieja Ivanka– había ido a la supuesta casa de Hilfiger, o a un hotel cuya habitación cuesta un ojo y la mitad del otro. Otros me dirán que no es tanto. La respuesta cortante sería: el que no puede pagarlo que no proteste. Y la belleza debe ser pagada, nos dicen.

No sabemos si ese hotel tiene alguna oferta para que los dominicanos puedan ir allí, pero estamos a favor de que las celebridades vengan al país a los hoteles que se han dispuesto para ello, pues es una manera de atraer a otros turistas. Vienen y se sorprenden por nuestras bellezas.

No sabemos tampoco si Ivanka –recuérdese que Trump tiene un complejo en Mar A Lago, Palm Beach–, trajo consigo a mucha gente o era ella y su acompañante. Tampoco sabemos si la casa que se dice que tiene Tommy Hilfiger fue vendida y no tenemos fotos de ella, algo que no sería difícil para algún investigador de misterios.

Hay mucha gente que quiere hacer inversiones aquí en el país.

Un investigador de misterios –tipo Scully y Mulder en Xfiles–, podría hallar la manera de inspeccionar zonas del país que son tan preciosas como un diamante encontrado en una mina africana. La casa de Hilfiger es famosa en algunas áreas. Deberíamos tener un mapa. Lo tenemos, pero es bueno tener las locaciones de nuestras mejores bellezas.

No sabemos tampoco si en este momento podemos recibir la noticia de cuáles son esos lugares criollos en los que se menciona que han venido las Kardashian o es simplemente otro misterio porque se habría sabido. Kim Kardashian sí tuiteó el basural que se puede ver en el Malecón a ciertas horas. O podía verse porque ya eso se arregló y hoy las cosas están mejorcitas. Hoy el Malecón sirve para caminar en la mañana.

De modo que son muchos los enigmas que hay que resolver en torno al turismo de celebridades. Somos un país atractivo para muchos y lo mejor del mundo es publicar en las redes y otros medios, quienes vienen aquí para que así otros se animen a hacerlo. El turismo es nuestra mejor carta. Tenemos áreas que deben ser desarrolladas.

No es un misterio –eso sí–, que la pandemia cambió el panorama del turismo dominicano. Está claro que la función heroica que se ha hecho habrá que valorarla en su justa medida porque los protocolos se han respetado. Que sea por el bien de nuestro desarrollo económico