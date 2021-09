Opiniones de David Petraeus sobre Afganistán

El general David Petraeus es un militar americano atípico: académico, intelectual, economista y pensador geopolítico. Graduado en West Point , se doctoró en Princeton -la universidad que cobijó a Einstein- con la tesis “La Milicia Americana y las Lecciones de Vietnam”. Encabezó la misión militar que restituyó a Aristide como presidente. En 2003 dirigió la División Aerotransportada en Irak y promovió 4,500 proyectos de reconstrucción. Los medios elogiaron su actuación y en 2007 fue ascendido a jefe militar en Irak.

En 2010 pasó a comandar los 130,000 militares americanos e internacionales en Afganistán. Bin-Laden escribió: “Petraeus es el hombre de la hora en este último año de la guerra y matarlo alteraría el rumbo de la guerra”. En 2011, al pasar a la vida civil, fue nombrado por Obama Jefe de la CIA .Prestigioso, los medios reseñaron que podría ser candidato presidencial.

Paula Broadwell estudiante en Harvard enfocada en contrainsurgencia escribió su tesis doctoral acerca del estilo de dirección de Petraeus, la cual publicó como libro: “Todo o Nada: La Educación del General David Petraeus”. En 2012 se filtró que Petraeus y Paula tuvieron un corto romance y Petraeus renunció como Director de la CIA .

Al margen de ese desliz las opiniones de Petraeus marcan pauta .El 23 de agosto, en un evento del “Atlantic Council” citó un escrito del Embajador Ryan Crocker criticando el retiro de Afganistán: “Como americanos nosotros tenemos muchas fortalezas, pero la paciencia estratégica no está entre ellas” … “Cuando yo salí de Afganistán como Embajador en 2012 … teníamos 85,000 tropas… El Talibán no controlaba ninguna de las 34 capitales de provincias. Cuando .. Obama salió del poder había menos de 10,000 tropas, y cuando.. Trump partió había menos de 5,000. El Talibán todavía no tenía ningún área urbana importante. Ahora tiene el país entero… La decisión de Biden… destruyó un “status quo” …que pudo haber durado indefinidamente a un mínimo costo de sangre y tesoro”.

Petraeus opinó: “Nosotros necesitábamos reconocer que no podíamos ganar la guerra en Afganistán dado que el enemigo tenia santuarios… pero pudimos haberla manejado .…”Explicó que por retirar 18,000 contratistas de mantenimiento los helicópteros y aviones sofisticados no pudieron ser mantenidos ni operados pues necesitaban una cadena de suministro y diagnósticos que no podían hacer los afganos, que pelearon por su país, en especial a partir de la transición iniciada en 2014. “Ellos han tenido 66,000 muertos, o sea 27 veces las bajas americanas”. Combatieron sintiéndose apoyados y dejaron de hacerlo cuando se sintieron solos.

Una opinión trascendental de Petraeus es que los Talibanes deben reconocer que están quebrados. Estima que traficar cocaína y cultivar opio para producir heroína puede generarles 500 ó, cuando mucho, 1,000 millones de dólares anuales, pero el presupuesto de Afganistán, subvencionado por Estados Unidos, Japón, Reino Unido y otros donantes, rondaba entre 18,000 y 19,000 millones. El Talibán dependerá de ayuda externa y, sin donaciones, habría apagones hasta en Kabul por falta de combustible.

Señaló que China, interesada en minerales del país, incluyendo litio y tierras raras, podría hacer aportes económicos. Sin embargo, una rica mina de cobre concedida a China no ha podido explotarse. Rusia también podría contribuir, pero no puede predecirse el alcance de su apoyo.

La guerra se perdió mucho antes de la presidencia de Biden y fue Trump que acordó directamente con el Talibán retirar las tropas