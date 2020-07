"Operación aguacte": La necesaria lleve para obtener el poder

(Foto del autor y dibujos del Dr. Odalís G. Pérez Nina)

...Y llegó el momento de la gran decisión. El único espacio que nos permite hacer reales cambios o transformaciones en nuestra nación. Llegó la hora precisa del voto necesario. Estamos en el momento indeclinable de ir a votar con mascarillas (bozales) y con el cuidado necesario, con pertinencia, pero no dejar de votar. Llegó la hora de decidir por el presente de nuestro país y en esa decisión no podemos estar probando, "inventando". Ve a escoger la experiencia, no pierdas tu tiempo con viejas e incumplidas promesas.

Vota por el que ya tiene conocimiento de qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Vota por lo seguro. Vota por quien ya tú conoces bien y sabes que tiene la decisión y el poder político y personal de seguir trabajando por la transformación de nuestro país.

En tu decisión está el que sigamos acorralados en las bases de unos partidos que realmente están "partidos". Ya tú fuiste olvidado, al igual que yo, por aquellos que hoy forman la tropa infernal del ejército del divisionista y titiritero dañino.

...Y llegó el momento de la gran decisión. Hay un pueblo esperando y confiando en tí. Es la hora de actuar con responsabilidad política, como te lo enseñó Juan Bosch. Tú sabes cuál la clave y tienes bien clara la irreversible acción ("Operación Aguacate"), dentro y fuera del recinto de votación, y sabes bien que con ese hecho estás aportando al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo integral de esta nación.

"Operación Aguacate" es nuestro compromiso, por el bien de este país. "Operación Aguacate", es el paso irrenunciable que, desde ya, debemos dar, de manera decidida. "Operación Aguacate", la respuesta a quien nos impuso a la mala un penco esperpento como candidato...Y desde entonces iniciaron sus pasos hacia el Armagedón...y empezaron a sentir sobre su conciencia las llamas del infierno.

"Operación Aguacate" es la respuesta a quien empujó la división del que era nuestro cuartel de patrióticos idilios. ¡¡"Operación Aguacate" ya!! Sí, esa es la necesaria respuesta a quien obligó a la división como único destino. ¡¡¡"Operación Aguacate", es nuestra respuesta al culpable...divisionista... dañino!!!

...Y llegó el momento de la gran decisión. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Llegó la hora indeclinable. El momento preciso, donde, con el valor de nuestro voto y con nuestro poder ciudadano, asumimos, desde ya, la histórica decisión de elegir a quienes han de dirigir nuestra nación.

...Y se escucharon aullidos de miedo brotando de la boca de quienes nos trataron como borregos...y la incertidumbre ya no era sólo por el COVID-19, sino porque detrás de los callejones, multitudes de brazos, ojos y voces de estómagos hambrientos...estallan en gritos y vociferan...¡¡¡Se van!!! Como quiera se van!!! ...Y desde entonces una masa jugosa...verde...aparece en cada mesa, en cada plato, en cada paila o caldero, alimentando los sueños de una multitud...que reclama, ahora, el poder de nosotros... "los aguacates".

...Y llegó la hora de la gran decisión. El momento preciso. La hora del Temple patriótico. El justo momento de no dudar, para asumir el apoyo a quien te dio, con hechos, liderazgo en tu barrio. Y reconoció tus aportes, emulando tu entrega. Y ahí lo tienes de nuevo. Él ahora necesita de mí y de ti. Cuando tú lo necesitaste, el líder del cerebro colosal te respondió a tiempo. Él ahora necesita de ti. No podemos fallarle. Es la hora de tu voto necesario, es el momento de la "Operación Aguacate", pase lo que pase.

Es el momento. Actuemos sin ambivalencias. Es la hora de las trompetas...digamos presente, en este momento preciso. Tú sabes quién es él. Tú conoces de su experiencia ante varias crisis...Tú sabes que fue él, quien nos puso frente al mundo moderno...y defendió tu identidad, y como nación, en el universo, con gallardía, nos puso a crecer en este territorio de esperanzas. Llegó el momento deseado, el de la "Operación Aguacate", con valentía. Para que él, el Moisés del camino seguro...vuelva a guiar su pueblo...hacia el verde horizonte prometido.

Es la hora de seguir viviendo como país. Es momento de expresarle, con tu voto...con hechos, que le sabemos agradecer, ahora con la "Operación Aguacate", como tributo al León, dejando huellas sobre nuestro destino.

No vaciles, ni te hagas el loco...De "Villa Juana" a Villa Mella", entre lomas y llanos...su discurso es poder...Él es el que tiene el background suficiente para sacarnos de esta trampa inhumana. Tú sabes de quien te hablo. NO TE HAGAS EL LOCO...El hijo de doña Yolanda...el que siempre te ha sido fiel.

Sí, tú sabes que nadie más, de los están aspirando, tiene, ni conoce con eficacia nuestro Estado, como él. Ese sí que sabe sentarse sobre la codiciada silla de alfiler. Ahí hay hay experiencia probada. Y conoce muy bien la codiciada silla de alfiler.

"Operación Aguacate", en la primera y en la segunda vuelta, porque conocemos su abnegación por esta patria... Ya lo conocemos...ya sabemos quién es él. "Operación Aguacate", esa es la patriótica y esperada clave que pondremos dentro de las urna, a la llegada del día...por un venturoso amanecer. No lo olvides..."Operación Aguacate": Esa es la necesaria llave para obtener el poder.