Ni la brujería se les escapa a los trogloditas

(Ilustraciones de Odalís G. Pérez)

Era tiempo de lluvia...de consignas...de encuestas e incertidumbres. Primero fueron "las primarias" y los empujó a viciar el alma de su espíritu, y, aunque ya venían diseñando su propio infierno, fue con ese esperpento que construyeron su tumba, al imponerle un penco de inmundicias al cerebro colosal que nos aseguraba seguir ganando batallas y también la guerra. Desde entonces, siguieron inventando filigranas, hasta que obligar a que el cerebro colosal abandonara su tierra...y salió...y construyó muchos nidos...y desde entonces... rayos y centellas caen sobre los culpables y el terror y el miedo arropan a la cúpula palaciega.

Después...como otro gran castigo, les llegó la penca plaga COVID-19, un monstruo de universales cabezas e inventaron cómo revivir su esperpento, lo pintaron de "salva vidas", le cambiaron la apariencia y nada ha podido hacer crecer ese invento maquiavélico, invertebrado...de mucho dinero...pero carente de una gota de lógica, porque a su estructura biológico-neuronal, nunca llegó el buen juicio, la pertinencia, ni el razonamiento, y aún así, lo impusieron contra el bien y el mal, con la macabra idea de hacerlo presidente del país del absurdo.

Y llegaron los decretos para el confinamiento selectivo...y comenzaron las maniobras de las estadísticas en los boletines, mientras luces, placas y sirenas estaban en las calles, caminos y callejones...repartiendo sardinas, alitas de pollos, huevos, longanizas, arroz, harina y mentiras...y ni así... el invento ha podido caminar sobre el pantano.

Luego, llegaron las sirenas del 911 y los aviones, como indomable "monstruos voladores", surcaron el cielo y "rescataron" enfermizos obreros en varias latitudes, y fue entonces cuando los informes financieros desnudaron los pagos...y saltaron "voucher" y recibos de escritorios sobre la cabeza de cada tripulante que vino camuflageado en "vuelos humanitarios" que desmembraron el presupuesto del Estado.

De alguna forma deben pagar el abuso de poder que cometieron contra el cerebro colosal que les dio sentido a sus vidas...y lo traicionaron. De alguna manera deben pagar sus pecados contra esta tierra tropical...y ya los están pagando: En primera o en segunda vuelta, la sentencia ya está dictada...y andan escurridizos...suplicando el regreso de aquel.. a quien acosaron e ultrajaron en su propia casa...y escupieron su cara. Ya la están pagando, no duermen... presintiendo su tenebrosa partida, por morder la mano de quien les dio de comer y les irradió ética y templanza a su vida.

A su "Frankenstein" le pusieron un traje de "Superman"...y no voló. Lo pintaron de misericordia y su infierno brotó en medio de la tragedia. No han valido los malabares en busca de que ese penco diablo llegue al paraíso. Ya no es posible, comprarle las llaves a San Pedro, allá en el cielo...y se han quedado llorando sus quimeras sobre su estiércol... a ras de tierra.

Prendieron los motores de sus helicópteros y aviones y los llenaron de inmigrantes que todavía desconocen el costo de su viaje, para llegar a la tierra del espanto. Se corrompieron e hicieron corromper los relicarios de monjes, curas y monaguillos...y no crecieron. Quedaron pasmados...enanos...sobre su propia inmundicia.

Después, decretaron el "toque de queda", el aislamiento personal y el uso de bozales para salvar vidas. Y volvieron a prender los motores de los "monstruos voladores", y "donaron" mascarillas que pudieron ser trabajadas en las Zonas Francas del país. Pero había que buscar imágenes para grabar los vídeos, y abultar sus cuentas bancarias...aunque un telepronter marcara el decir de su penco muñeco de espumas y azahares.

Quisieron burlarse de todo un país con su penca tragicomedia. Se inflaron...se llenaron de poder...de odio y de soberbia. Traicionaron al cerebro colosal que les construyó su "linda primavera"...y la están pagando...

No "inventen" con este pueblo. La sociedad dominicana sabe que ya no estamos en el "bipartidismo", sino que estamos en "tripartidismo" (PLD, PRM, FP) y eso hará que, por encima de las compradas encuestas, se produzca una obligada e indetenible, segunda vuelta, y, en el peor de los casos, el cerebro colosal, el León, el rey de esta selva, el camino seguro... obtendrá el poder o a él hay que asegurarle gran parte del bizcocho del ritual, para bien de esta nación y para pesadilla de los que lo acosaron de su propio templo. El León gana como quiera...en primera o en segunda, lucirá radiante la bandera del triunfo en sus manos... y la veremos ondear, rompiendo paradigmas y fronteras.

Es cierto. Aunque ni la brujería se le ha podido escapar a esta trulla de trogloditas que hoy tienen la tumba de Juan Bosch llena de pena y vergüenza. Acuden a las consultas de brujos o chamanes...en busca de salvarse de esta condena colectiva...y no hay forma, ni manera de escaparse de su repudiable tropelía contra nuestro pueblo... No muralla que detenga al cerebro colosal..., "el camino seguro", por encima de las amenazas y las persecuciones y sus malos augurios.

No han valido los salmos, ni las romerías de "peregrinos" con cruces y sin cruces a cuestas. No han valido las plegarias, y no han podido detener aquella visible siembra de aguacates que ya está plantada con raíces y flores sobre las reyertas, en el alma de esta nación, porque en el cielo...ni en esta tierra... las bases, ya no aguantamos más sus engaños...ni sus promesas