Mi opinión sobre Abinader y su posición ante los haitianos

Introducción

1.- Al momento de opinar sobre una persona humana es porque tengo conocimiento de su origen familiar y accionar en el curso de su vida pública. No me aventuro a calificar a un ente social por lo que de él me dicen, o aparenta ser. Creo en un yo lo vi y no en un millón de me dijeron.

2.- De Luis Abinader tengo la creencia de que, por formación hogareña y personal, es un hombre incapaz de proceder en forma perversa; pienso que no está hecho para ejecutar acciones propias de los pervertidos, aunque políticamente no es un santo, ni un demonio.

3.- Con respecto a los inmigrantes haitianos, las veces que expongo con relación a ellos lo hago porque he estado a su lado, de ahí a ahí, en mi casa, en los bateyes, en diferentes países y continentes y, además, he estudiado el fenómeno migratorio, lo que me ha permitido escribir varios libros en torno a la inmigración a nivel mundial y la haitiana en nuestro país.

I.- El presidente Abinader y los haitianos

4.- He hecho la introducción con los tres párrafos anteriores como motivación para emitir mi parecer de la situación actual de los inmigrantes haitianos en el territorio nacional dominicano y la posición asumida por el presidente Luis Abinader.

5.- La presencia del nacional haitiano trabajando en condición de inmigrante en la República Dominicana es la consecuencia del desarrollo desigual de nuestro país y Haití. El haitiano está aquí por una razón económica y nada más.

6.- Cualquier ser humano que llega a un hospital público dominicano, sin importar nacionalidad o estatus legal, debe recibir servicios médicos. Nada quita que sea un hombre, o una mujer haitiana embarazada; el derecho a la salud no debe estar en discusión.

7.- Los odiosos métodos que está utilizando el gobierno dominicano contra los inmigrantes haitianos nos hace ver como un país que desprecia al ser humano y como que le tiene tirria a los nacionales haitianos por negros, pobres e intrusos.

II.- Métodos aplicados contra los haitianos

8.- La posición de Luis Abinader, en su condición de presidente de la República, y las acciones de su gobierno contra las haitianas embarazadas que llegan a cualquier centro de salud en procura de asistencia no sintoniza con el criterio que me he formado de su persona y proceder.

9.- Creo que el presidente Abinader no debe hacerle caso a aquellos que aquí, por su aversión a los haitianos y a las haitianas, les imposibilita tener un juicio libre de parcialidad anticipada, porque la ofuscación les impide pensar con plena libertad.

10.- El presidente Luis Abinader tiene el legítimo derecho y la obligación de velar por la seguridad nacional ante cualquier país, sin tomar en cuenta que sea una potencia como Estados Unidos o un Estado débil, como el haitiano.

11.- La crisis económica, social, sanitaria y política que padece Haití, al igual que otros países de América Latina y el Caribe, no le da derecho a ningún Estado o gobierno a intervenir en asuntos que solo son de la competencia del pueblo haitiano. No es elegante entrometerse y mucho menos quien no ha sido requerido para mediar o conciliar.

12.- El día llegará, y espero que sea más temprano que tarde, cuando el ser humano no tenga que abandonar su lar nativo, en busca de llevarse a la boca un pedazo de pan, ni ser tratado como bestia.

Ideas finales

b.-) Quisiera conservar de Luis Abinader la buena imagen que tengo de su persona, por su origen familiar, proceder como político y hombre del sistema y que la politiquería no llegue a deshumanizarlo.

b.-) De parte de nuestro pueblo, las haitianas y los haitianos merecen respeto y consideración, demostrando así que creemos en la solidaridad como la más alta expresión de sensibilidad de la especie humana