Mentes dictatotiales

Monchy Fadul representa el típico personaje de una mente dictatorial. Para el, su presidente es ley, batuta y constitución.

¿Como es posible impedirle a Danilo que haga campaña? El presidente está sobre todas las cosas. Sobre el bien y el mal. Sobre la pandemia del COVID-19. Sobre todas esas leyes electorales que no son aplicables a su persona.

No nos importa aglutinar miles de simpatizantes a su alrededor con mascarillas o no. Pegados o separados.

Es el presidente, por Dios.

Tiene derechos ilimitados. Tiene todo el poder. Puede presentar un candidato a la presidencia por su partido que este acusado de soborno, fraude, asociación de malhechores, violación a la ley de contratación, robo, etc. y nada ni nadie puede impedírselo.

Es el candidato del presidente por lo que es intocable.

Ese candidato usa sus helicóptero y aviones para todo lo que pueda transportarse amparándose en el humanismo. Recibe millones del estado por sus servicios. Un monopolio perfecto.

Nadie se atreve a juzgarlo por Odebrecht, por el asfalto o por Helidosa.

Así se va conformado la dictadura de un partido. De un grupo de facinerosos que han robado más que Trujillo y es mucho decir. Porque Trujillo robaba solo y en el PLD roban casi todos. Desde abajo hasta arriba.

No se mueve un papel sin sobornos, No se firma un documento sin soborno. No se entregan cheque sin soborno. No se asignan obras sin soborno. No se compra un lápiz sin sobornos. En fin, no se consigue una cita con el presidente sin sobornos.

Son multimillonarios en el poder que han destruido la institucionalidad, la transparencia, la dignidad, la moral, el decoro. No les importa exhibirse en un Bentley o un Rolls Royce que cuestan mas de 500 mil dólares y que pueden verse rodando en las calles llenas de gente pidiendo limosna o algo para comer después de limpiar el parabrisas.

Ni hablar de sus residencias, yates, helicópteros y cuentas en dólares, cuando hace 20 años vendían libros a domicilio para alimentarse.

Por eso el país esta hastiado de este gobierno y de su partido. Cansado de las vagabunderías que a diarios se cometen, de la impunidad, del miedo, de las amenazas, del nepotismo y del cáncer de la corrupción.

Una democracia no puede funcionar ni sostenerse con un partido que controla todos los poderes del Estado. Con un presidente que esta sobre la ley y la constitución.

Esto se llama dictadura de partido que de continuar terminará en el totalitarismo.

Para terminar, el Diario 16 de España y el Mami Herald acaban de publicar sendos artículos sobre las acusaciones que recaen sobre Gonzalo Castillos por sus vínculos con Odebrecht y sus turbios manejos como Ministro de Obras Públicas. En el diario español se señala lo siguiente, citamos:

“Han sido 16 años de impunidad, 16 años en que ningún alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido condenado, ni siquiera investigado, por la corrupción sistémica que se ha aplicado en el país durante las últimas 4 legislaturas”

“Esta es una de las causas por las que se la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”

¿Se imaginan un presidente de República Dominicana sometido a esos cuestionamientos nivel internacional? Solo piénselo.