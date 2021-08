Los que no deben estar en el diálogo que convoca el presidente

El presidente Abinader está convocando a un diálogo con el liderazgo político del país para las 11 reformas que está sugiriendo. En el día de ayer el primer mandatario envió una carta al Presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio. Le dice que no se aprobará nada relativo a aspiraciones presidenciales "es el momento de hablar de los problemas de la gente, no de nosotros.

"De esta reforma queda fuera cualquier aspiración partidista, personal o que no sea de interés prioritario para el conjunto del país en este momento".

Pero al respecto quiero hacer la siguiente reflexión. Nosotros tenemos 177 años de vida republicana y de esos años 130 han sido gobernados por 10 presidentes de los cuales 3 están vivos. Y esos tres aspiran de nuevo a la presidencia.

Esos "líderes" han construido un modelo de sociedad para los banqueros y los empresarios que pagan salarios malos y dan seguros de quinta categoría. Si hacemos un análisis retrospectivo observaremos que las razones por las que se hacía una huelga hace 30 años, son prácticamente las mismas de hoy.

¿Significa que como país no hemos avanzado? No podemos decir eso categóricamente. Lo que sí está claro es que hacia donde hemos avanzado no ha sido hacia la solución de los problemas fundamentales de esta sociedad.

Entonces se está convocando a los mismos de siempre, que han gobernado para las élites y no para la gente como se ha señalado. Si convocan a los mismos de siempre que irán a decir lo mismo, a proponer lo mismo, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Decía Einstein que no se tienen resultados diferentes haciendo lo mismo.

Un tema que no veo entre las famosas once reformas es el de la seguridad social ni la situación de los evenjecientes.

Según la ley 87-01 de Seguridad Social se debe cotizar durante 30 años (ojalá tenga trabajo los 30 años) y tener 65 años de edad para retirarse (quieren aumentarlo a 70) pero resulta que la esperanza de vida en este país es de 74.25 años lo que significa que usted estaría disfrutando de una miserable pensión posiblemente 9 años cuando usted cotizó por 30.

Ahora bien, una vez usted se retira a sus 65 años la pensión se la darán por 45 años o sea debe haber vivido por lo menos 110 años para "disfrutar" de lo que ahorró durante 30 años.

¿Por qué el Congreso no decide cambiar esa ley? La respuesta es simple: porque a ellos no les afecta ya que se rigen por una ley diferente en donde si es congresista por dos períodos ininterrumpidos se puede jubilar con el 100% de su salario que por cierto son muy buenos. Por lo que veo, aparte de exigir el 30% también hay que exigir la modificación de esa ley que fue un traje a la medida de los banqueros.

Y no es pesimismo, lo que pasa es que las verdaderas reformas que hay que hacer en este país no son las que está sugiriendo el presidente porque sus reformas son sobre servicios no sobre la calidad de vida de las personas. Creo que el diálogo político debe ir por otra vía de las que están pensando.

La pregunta que me hago es ¿cuándo van a convocar a la sociedad? Quizá seamos nosotros los que debemos estar en ese diálogo que somos las víctimas y los afectados de sus decisiones