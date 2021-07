Ligereza en la Cámara de Diputados/as de RD

Debo confesar que desde los años 1970 (tenía 15 años) cuando entré a la política partidaria, también desde que inicié Trabajo Social sin haberme graduado, por el año 1975, más o menos, y desde 1977, ya graduada, como feminista: no había sentido el nivel de asombro que he experimentado en estos días por la ligereza con que parte de la actual Cámara de Diputados/ as tratan situaciones, temas, tan dolorosos como son la discriminación y el de las 3 causales, para que se pueda interrumpir un embarazo sin penalización, ni para la mujer gestante ni para el equipo de salud.

El 28 de abril 2021 la Cámara de Diputados /as aprueba en primera lectura el Proyecto de Código Penal sin las 3 causales, con una votación en contra de éstas de 146 votos, y 14 a favor, para un total de 160 diputados/as. Se presentó también, ese día, el informe disidente presentado como parte de la Comisión de Justicia; por los diputados José Horario Rodríguez (Alianza País, ALPAÍS) y Santiago Vilorio (Partido Revolucionario Moderno, PRM), en conjunto, con el que se buscaba que fueran incluidas las tres causales para permitir la interrupción del embarazo; en esta primera votación, 45 votaron a favor de las 3 causales, 111 votos en contra y otros siete no votaron, para un total de 163 presentes.

El documento que aprobaron el 28 de abril, que para nada permite a la mujer decidir, y se equipara el valor de la vida y personalidad de la mujer cuando su vida corre peligro, al nasciturus. La eximente que ellos definieron decía en el artículo 12: “” … si con antelación, para salvar las vidas de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y tenidos disponibles hasta donde sea posible”. En esas circunstancias, se considerarán conductas propias de un hecho justificado por un estado de necesidad.” https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/diputados-aprueban-codigo-penal-en-primera-lectura-con-una-eximente-para-el-aborto-HM25922423

Luego de ese evento del 28 de abril desde la Comisión de Justicia se convocó a vistas públicas, las cuales se realizaron el 14 de mayo de este mismo año 2021.

El martes 29 de junio el informe que se presentó a la Cámara de Diputados/ as luego de las vistas públicas eliminó la penalización a la mujer por interrumpir un embarazo por las 3 causalesy bajó las penas al equipo de salud, médicos. Y dejó la penalización igual en caso de inviabilidad del feto y en los casos de incesto y violación.

Pero ya, un día después, la diputada Ysabel de la Cruz Javier de la Provincia de Santo Domingo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propuso y fue aprobado que de nuevo se penalice a la mujer que interrumpe un embarazo . Es decir que el tema se trabaja de manera veleidosa, con ligereza, caprichosa, sin conciencia, pues el miércoles 30 de junio la Cámara de Diputados/ as en una segunda lectura se volvió a penalizar a la mujer; esa concepción fue retirada y se vuelva aprobar el Proyecto de Código Penal sin las 3 casuales, sin ni siquiera esa mínima consideración. Sigue estando la mujer ausente de esa toma de decisión aún su vida peligre por decisión de los médicos y no dando prioridad a la vida de la mujer si se presenta ese dilema o conflicto. Esta vez la votación fue de 35 a favor de las 3 causales y 99 en contra.

Si bien el movimiento pro-3 causales no ha logrado la mayoría calificada de las dos terceras partes para la despenalización en el Código Penal; esta vez se logró subir de 14 votos en la primera lectura a 34 votos en la segunda, 20 votos más a favor de la eliminación de condena a la mujer por interrumpir un embarazo en caso de que su vida peligre, en caso de un feto o nasciturus inviable y si el embarazado es fruto de hechos criminales y violentos de violación o incesto.

El jueves 1ero. de julio representantes del movimiento pro-3 Causales, con la vocería de Raynelda Rodríguez del Comité por los Derechos de las Mujeres (CUDEM) y por las 3 causales expresaron su condena al Proyecto de Código Penal aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados/as y enviado al Senado. En tal sentido, también solicitaron al Senado coloque las tres causales en el Proyecto de Código Penal