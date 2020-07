LIDOM, la Federación de peloteros y el rol de la prensa

He leído con sumo interés las declaraciones recogidas por la sesión deportiva del periódico Hoy, que destaca los comentarios y consideraciones del Lic. Mejia en una entrevista sostenida por su diligente Editor Deportivo, quedando nuevamente sorprendido por el titular de la notica en cuestión: “¡LIDOM PIDE RESPETO! Acusa a Erick Almonte de desconsiderado.”

Desde hace tiempo me unen sentimientos de amistad y de alta estima por su fino trato con Lic. Vitelio Mejia, actual Presidente de la Liga Dominicana de Beisbol (LIDOM. En cambio, con el exjugador Erick Almonte, fuera de su destacada participación en el terreno de juego con diferentes equipos de a LIDOM, donde demostró ser, además, un pelotero respetuoso, tolerante, de la fanaticada no viéndose nunca en trifulcas frente a los abucheos y pasiones desbordadas de los contrarios, pocas veces hemos intercambiado saludos y palabras, sin que ello me impida a juzgar su comportamiento como persona y Presidente de Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la cual fui durante muchos años Asesor Jurídico.

Vuelvo a leer la columna adornada con una foto a todo color del Lic. Mejia, y no encuentro nada que justifique ese destemplado titular. Reconozco que la mas de las veces, los titulares son particularmente llamativos para atraer la atención del lector, pero deben ceñirse siempre a la ética elemental del periodismo: “decir la verdad y solamente la verdad”, no desvirtuarla. Y eso es lo que ha acontecido. Lejos del contexto de sus declaraciones, en ningún momento el Presidente de la LIDOM, Lic. Vitelio Mejia, pide “Respeto por la LIDOM”, porque no ha habido irrespeto como lo entiende el Editor como tampoco acusa de “desconsiderado” a Erick Almonte, Presidente de la Federación de peloteros.

Propio de proverbial su mesura y comedimiento el Lic. Mejia destaca la armonía que se ha producido entre ambas instituciones para de arribar a una solución satisfactoria sobre el tema de la agencia libre de los jugadores. Estas son sus palabras: “A los jugadores de nuestros equipos que tengan la seguridad de que la Liga y sus franquicias les anima el mejor interés de ellos, de llegar a las decisiones y los acuerdos a que se han arribado, y los que puedan arribarse en el futuro…” Pide: “Apelamos a la sensatez de la Junta de Directores de la Fenapeproca, para que las conversaciones se puedan retomar dentro de un clima que se ha llevado a cabo hasta la fecha…”

En cuanto a las palabras atribuidas a Erick Almonte en el programa Pio Deporte transcrita por el Editor del Periódico Hoy, de ser ciertas, no son en nada ofensivas ni desconsideradas al no referirse a la actual directiva de la LIDOM, mucho menos a su Presidente. No existe ofensa alguna cuando al referirse que con la agencia libre “se acaba la dictadura de los equipos.” Así resultó en las Grandes Ligas, cuando los peloteros organizados atados por a los contratos de los dueños de equipos que lo hacían de su pertenencia exclusiva “per secula seculorum” no pudiendo discutir sus contratos ni optar por nuevas ofertas de trabajo pasado un periodo razonable para recuperar su libertad y “librarse de la dictadura” como persona libre investido de un derecho fundamental innato e inalienable. Así lo entiende la LIDOM y la Federación de Peloteros Profesionales de la Republica Dominicana.