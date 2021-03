Legalidad y legitimidad. El nudo gordiano

La relación entre lo legal y lo legitimo parece ser fluida y clara. No obstante, legal es todo lo que se enmarca en las leyes y la constitución de la República. Lo legítimo, se apoya en la validación, autoridad y reconocimiento social, no necesariamente legal. Las sociedades normalmente se debaten entre lo legal y lo legítimo, cuyo transito es sinuoso a veces y sobre todo, cuando se quiere confundir sus significados.

Las sociedades, sin embargo, deben articular ambas formas de la democracia. Sin marco legal, no se puede fundamentar el estado de derecho. Sin marco legal no es posible aplicar justicia, institucionalizar y regular la vida ciudadana, definir sus acciones de representatividad como los procesos electorales, las prácticas políticas, el funcionamiento de los partidos políticos y el deber y los derechos ciudadanos, de las autoridades y sus instituciones.

En todo caso, según la sociología jurídica y la anunciación de los griegos cuando hablaron de derecho positivo y derecho natural,esta relación frágil radicaen el peligro que atraviesa el ejercicio democrático en toda sociedad, que se debate entre lo puramente legal y lo esencialmente legítimo.

A pesar de ello, lo legitimo es la esencia de la democracia si partimos del viejo concepto griego de que la Demoses el poder del pueblo. Ese poder no necesariamente se fundamenta en la institucionalización legal del sistema judicial, quebrándose el equilibrio de lo justo y lo legal, pues a veces lo legal justifica lo incorrecto, a veces también desde el poder se legisla en desfavor social contraviniendo el estado natural de los hechos e imponiendo como algo formalmente justificado, lo ilegal, pero en esos casos las instituciones de justicia y legislación constitucional, crean las leyes para justificar los intereses del poder de turno y es cuando se divorcia lo legal de lo legitimo.

Aristóteles sostuvo como preocupación, que dejar que las leyes fueren creadas, gestadas y aplicadas por las instituciones o los grupos de poder dominantes en una sociedad, las alejaba de su función de equilibrio y de igualdad que por mucho tiempo aplicaban las sociedades tradicionales sin instrumentos de manejo institucional o de especialistas que en su momento elaboraran leyes de espaldas a las sociedades donde habrían de aplicarse conocida esta práctica como lo consuetudinario o el derecho natural.

Es este el nudo gordiano del que habla el título de este artículo. Desde entonces, el siglo IV a. C., la preocupación se relacionaba al modelo societal que creaban los griegos: la democracia del pueblo y todo se debatía como parte de las preocupaciones de pensadores y demás hombres públicos en procura de construir una sociedad que estableciera mecanismos de regulación sin cuartar la libertad de los ciudadanos.

Es en ese momento que aparece la advertencia entre derecho natural y derecho positivo estableciendo lafilosofía griega, una frontera entre leyes naturales sobre las cuales se había ya fundamentado lapunición y el control social en las sociedades tradicionales bajo el marcos de un derecho consuetudinario y basado en la cultura y los liderazgos naturales de esas sociedades que no poseían instituciones formales ni juristas especializados para la aplicación de las leyes, su ejercicio y cumplimiento respondía a normativas sociales creadas y validadas por la gente, que es llamado derecho natural.

Opuesto a estas formas del ejercicio regulatoria de la sociedad surgen instituciones, tribunales, juristas que elaboran leyes, construyen instituciones para su aplicación y para el ejercicio de los procedimientos legales con la idea también de regular a los individuos y las sociedades, que es cuando aparece la advertencia de lo que la filosofía de entonces a la cabeza de Aristóteles denominó, derecho positivo, este último emanaba no del pueblo, sino de instituciones, individuos o expertos y desde el poder mismo.

La duda era normaldado que este estado de derecho se apoyaría en una visión interesada de la sociedad y podría poner en elequilibro de los derechos de los ciudadanos en peligro, esto así porque terminaba legislando de espaldas a la sociedad y favor de intereses sociales creados por grupos de poder que normalizaban y regulaban la sociedad en función y a favor de los intereses que representaban, perjudicando al resto de las sociedades, pero amparados y apoyados en un marco de legalidad condicionado.

Desde entonces legalidad y legitimidad navegan en las aguas turbias de lo impreciso y las acomodaciones. De un lado el poder se basa en sus leyes para reproducirse sacrificando derechos ciudadanos, y del otro las sociedades legitiman actos, legalmente rechazados.

¿Qué es legal y que es legítimo en la sociedad es el nudo gordiano en que se debate el estado de derecho? Un golpe de estado al poder legalmente constituido es dos veces violatorio: ilegal porque viola un precepto legal y legítimo,al ignorar la decisión popular que lo eligió, por eso se le llama a la acción un acto defacto, como se conoció el Triunvirato que derrocó al gobierno del PRD que presidía Juan Bosch en 1963.

Pero igualmente es ilegitimo, aunque podría ser legal, la proclamación de órganosconstitucionales actuantes, en su función legal, como la Junta Central Electoral de declarar un candidato y un proceso electoral socialmente cuestionado, como válido, amparado solamente en los marcos constitucionales y legales de la acción sin poner oídos en la sociedad. ¿Dónde está la justicia? Si bien se ampara en la legalidad de la acción, se distancia de la sociedad en cuanto a la legitimidad de la medida.

Por eso, no todo hecho legal, es legítimo y no toda acción legitima, cuenta con un marco legal de aceptación. Forzado por el equilibrio entre lo legal y lo legitimo es parte del justo necesaria hacia la construcción de un estado de derecho y una democracia plena, uno no tiene que negar al otro, sin dejar de reconocer que, este equilibrio, por lo ya explicado, es un reto de las sociedades…y como decíamos, un nudo gordiano