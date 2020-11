Las técnicas pasivas y activas de acondicionamiento de edificios según "Acentos" I

"Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas… me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden…"

Lucas; médico, pintor, escritor, evangelista.

La semana pasada vio la luz, otra vez, una nueva edición ( que no una segunda edición), y para ser más específicos la edición dominicana, de nuestro libro Acentos Sobre Arquitectura Bioclimática y Eficiencia Energética,bajo el sello de Editorial Letra Gráfica. Esta editorial dedicada, casi de manera exclusiva, a publicar libros de autores dominicanos, cuenta en entre su catálogo de escritores, con grandes plumas del panorama intelectual dominicano, lo que supone para nosotros - el hecho de publicar para esta casa - un alto privilegio.

En este libro ("Acentos", como le llamamos en nuestro círculo íntimo), que salió publicado una primera vez bajo el sello de Arcadia Mediática de Madrid en el año 2018 ha sido para el autor un compendio de gran parte de su camino profesional y de sus pocos o muchos aportes en el orden intelectual a la literatura técnica en el viejo continente y por las aguas caribeñas de nuestro lar nativo. En idiomas castellano e inglés temas como las técnicas de acondicionamiento pasivas y activas han sido enfocadas de manera que el lector profano encuentre información útil y algo más que genérica, y que el lector experto tenga a mano un prontuario de conceptos sólidos, con bibliografía de soporte científicamente solvente, del orden de publicaciones del impacto del Journal Citation Report (JCR).

Parecería ser el caso, que el autor de estas líneas no tiene abuela que le celebre las gracias, al ponderar en cierta medida su propia obra literaria. Lo único que pretendemos hacer es, siendo honestos y objetivos, reconocer el trabajo de los otros tantos autores de ciencia y tecnología, en los que hemos apoyado nuestros modestos esfuerzos intelectuales.

Al finalizar el 2020 (un año que no debería contarse en el calendario del mundo dados los contratiempos pandémicos que lo han desarticulado), nuestro libro cumple el primero de sus ciclos, dado que en el mismo se habla de ciertos niveles de eficiencia que deben cumplir los edificios europeos de los países signatarios de laDirectiva2010/31/UE y que habla de los nZEB ( near Zero Energy Buildings) o de los EECN ( Edificios de Energía Casi Nula). Siendo cierto que el libro cumple- por los plazos planteados por la referida directiva- con este ciclo de la información servida, también es cierto que deja abiertos para su estudio, conocimiento o análisis, conceptos como los que titulan el artículo de hoy: técnicas pasivas y activas de acondicionamiento de edificios.

Hablar de las técnicas de acondicionamiento nos lleva a recordar al lector otros conceptos relacionados muy estrechamente: arquitectura bioclimática, eficiencia energética, sostenibilidad, edificios verdes, medio ambiente, entre otros.

Algunos proyectistas en ejercicio, mezclan conceptos, muchas veces de manera correcta y otras no tanto, y cuando hablan o proyectan pensando en el medio ambiente o la arquitectura sostenible, piensan y proyectan en función de un paisajismo muy verde o florido, o piensan y proyectan en código de estrategias pasivas excluyentes, como si las estrategias activas fueran pecado o crimen de "lesa arquitectura"…Ni tanto, ni tan poco.

Es muy probable que en un contexto climático como el del caribe dominicano, las estrategias pasivas de diseño bioclimático, sean más que suficientes para conseguir niveles de eficiencia energética óptimos y niveles de conforthigrotérmicos excelentes…¡Ay la santa ventilación cruzada, esa gran aliada!!!

Pero el que dice una cosa, debe decir la otra; es probable que para conseguir el confort higrotérmico en las Islas Malvinas (Falkland Islands),haga falta algo más que medidas pasivas y sea necesario incluir medidas activas de acondicionamiento y/o de generación de renovables.

La arquitectura es un todo, y no se anula entre sus buenas soluciones, simplemente estas se complementan. Si con medidas pasivas es posible conseguir en confort,amén y que así sea; pero si no es el caso, pues que se utilicen las medidas activas de lugar y que se soporten con renovables…por decir algo.

La próxima semana ampliaremos este tema y desarrollaremos, en parte, los conceptos relacionados con la buena arquitectura…la que incluye lo que hace falta, allá dónde hace falta.

Hasta la próxima.