Las mujeres y la tortura cuando se les obliga a parir sin priorizar su vida

“El 2 de julio de 2012 Rosaura Almonte ingresó a la sala de urgencias del hospital docente Semma en Santo Domingo, República Dominicana; allí se entera de dos diagnósticos: tiene leucemia linfoblástica aguda y un embarazo de 7,2 semanas.” https://www.france24.com/es/ellas-hoy/20200624-ellas-hoy-cidh-caso-esperancita-tratamiento-leucemia-embarazo

Para personas, como yo, que como no resido en santo Domingo, y que resido en una segunda ciudad, Santiago de los Caballeros, ese día, 2 de julio 2012, parte de la sociedad atenta a los derechos humanos de las mujeres, despierta con el dolor viendo sufrir parte de la clase médica que conocía del caso y llenos de impotencia no pueden proceder con los protocolos médicos que establecen que hay que aplicar la quimioterapia, y salvar la vida de la mujer.

Se sufrió mucho. Alguien externo al personal médico vigilaba el proceso para que no se llevara a cabo el aborto, y finalmente la joven expulsa el feto o nasciturus, muere la niña el día 17 de agosto. Había el Ministerio de Salud aceptado administrar quimioterapia el día siguiente, pero solo 13 días después el personal médico solicita la firma de un consentimiento informado "a sabiendas de los riesgos que conlleve, descargando de responsabilidad al hospital (...) y los médicos". https://www.france24.com/es/ellas-hoy/20200624-ellas-hoy-cidh-caso-esperancita-tratamiento-leucemia-embarazo´

Grandes limitaciones de valor y coherencia de quienes debieron proteger la niña.

“El 16 de agosto, en el día 45 de hospitalización, con un embarazo de 13,3 semanas, comienza un sangrado abundante por la vagina y por la boca. La adolescente presenta hipotensión, e insuficiencia respiratoria.”

El 17 de agosto 2020 a la 1:30 de la madrugada se produce un aborto espontáneo y a las 8:00 AM Rosaura sufre un paro cardiorrespiratorio y se decreta su deceso.

La sociedad dominicana no había podido avanzar, aunque el Ministro de Salud de ese entonces, doctor Bautista Rojas Gómez, autorizó la realización del aborto. https://acariciando.blogspot.com/2012/08/muere-esperanza-rosaura-almonte-j-por.html

"La niña ingresó en el Centro de Salud del SEMMA en Santo Domingo el 6 de junio 2012 y le pospusieron la quimioterapia por tres semanas aún tuviese la leucemia linfonblástica Aguda, debido a la presión de criterios religiosos y por el artículo 37 de la Constitución de la RD y el artículo 317 del Código Penal. Olvidan que el artículo 37 de la Constitución dice preservar la vida, y la vida de Rosaura no fue preservada al no darle quimioterapia porque priorizaron el neonato antes que la mujer nacida y desarrollada, con 15 años, que se llamó a Rosaura Almonte Hernández, Esperancita, tuvo que intervenir el Ministro de Salud, pero fue tarde. https://acariciando.blogspot.com/2012/08/muere-esperanza-rosaura-almonte-j-por.html

En Estos momentos donde se discute sobre este tema en el marco legislativo conviene recordar que por este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúa la coherencia de la República Dominicana en este caso, y la madre de la niña Rosa Hernández reclama por sus derechos a nivel internacional