Las Miriam y Susi Pola

A la izquierda de la mesita donde está la laptop en la que escribo, en el estante de libros, están visibles, entre otras narraciones, los libros: Miriam Brito, la historia real de mi vida(escrito por ella misma y una sobrina),y Morir en Bruselas,escrito por Pablo Gómez Borbón.Sobre ambas mujeres, ambos libros, Susi Polay yo hemos compartido sentimientos, reflexiones, pareceres durante años en el caso de Miriam Brito desde el NAM, y sobre Miriam Pinedo, que nos la puso sobre el tapete la investigación novelada de Pablo Gómez Borbón.

Susi Polaes un espíritu inquieto, accesible, valiente, es persistente y apasionadamente solidaria. En ese trajinar la acompaña incondicionalmente su pareja de toda la vida: Pero Luis Veras, el doctor, como le dicen las múltiples personas que lo amamos por su espíritu solidario en su quehacer profesional, entre otras razones.

A Susi Pola María Jesús Pola Zapico y a Pedro Luis Veras Nicasio, su pareja adorada, los conocí en el año 1985, en Santiago, RD.

Retornaba a Santiago luego de estar en La Vega (3 años, 1977.1979) y en Santo Domingo (6 años, 1979-1985).

Nos enlazó, la compañera de luchas por los derechos fundamentales de las mujeres Lourdes Mercedes Contreras Pérezcon quien militaba en el movimiento de mujeres en Santo Domingo desde 1983, me dijo: “para seguir vinculada al movimiento de mujeres allá en Santiago existe la CMC, el CUDEM, Rochi Ureña, Glenis Amadís, Yolanda Santanay Susi Pola”. Susi, me narró, buscaba respuestas en el feminismo haciendo vínculos con feministas de Santo Dom8ingo, entre ellas con el CIPAF, Magaly Pineda (fenecida) y con otras que no recuerdo.

Al mismo tiempo, Susi Pola aparece de nuevo como una lucecita a buscar para el activismo social a través de Leticia Pérez (fenecida, que emigró de Guatemala para participar en la formación de Trabajadores Sociales profesionales en RD), la cual fue mi profesora de Trabajo Social en la UCMM (1972-1977), y activista gremial de la Asociación Dominicana de Trabajo Social Profesional, hoy ADOPTRASOC.

Conocer a Susi María Jesús Pola Zapico (como me gusta decirle) fue sentir paz, seguridad, firmeza, cercanía, caminar en descanso por la segura compañía, y vivir más despierta. Despierta porque como es accesible tiene mucha información, que nos llegan muchas veces a todas, por ser integrantes del Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), 1987-2021.

Lo que tratamos en esa primera reunión me mostró de Susi María Jesús a una mujer apasionada, que asía las personas con firmeza; no recuerdo, a qué persona, o a qué mujer, qué situación se quería acompañar sororariamente, entre mujeres, activistas por la autonomía, la felicidad, la calidad de vida, la seguridad, seguro era alguna mujer en situación difícil, por sufrimiento, violencia, por derechos fundamentales.

Fruto de la personalidad que percibí en ese encuentro le escribí un poema, que creo he perdido. Pero en el mismo destacaba su fuerza interna, su persistencia, su capacidad organizativa, su disciplina para conocer…para escuchar, para acompañar.

En estas semanas una grata y desafiante sorpresa fue el saber de su deseo de escribir, recordando, reivindicando a Miriam Pinedo como una mujer política partidaria de izquierda, asesinada, un poco en el olvido. El autor del libro Morir en Bruselas,el escritor Pablo Gómez Borbónacaba de hacer un balance un poco de despedida, emotivo, desgarrador, sobre Miriam Pinedo.Disponible en: https://acento.com.do/opinion/carta-a-miriam-pinedo-9013374.html. El tema no es una despedida, más bien es un inicio de un balance pendiente de la cultura política nacional e internacional de esa época, sobre como manejar las diferencias, sobre el poder y el abuso.

Sobre Miriam Brito,una sobreviviente de violencia de género por décadas, junto a Deidaniasobreviviente de violencia de género del mismo agresor, hoy fenecido, Susile dedicó el mes de noviembre, en un artículo. Disponible en: https://elnacional.com.do/noviembre-miriam-y-deidania-2/

Las Miriam: Miriam Britoy Deidania, Miriam Pinedo, y sus sufrimientos, no están en el olvido.

Un debate pendiente a analizar es si ¿fue la muerte de Miriam Pinedo un feminicidio, además de un hecho político? Y yo pregunto. ¿Por qué ese ensañamiento para matarla? Esto suele ser lo típico de la masculinidad violenta cuando se cree que una mujer es inferior, cuando se cree que no tiene derecho a vida propia en libertad y en autonomía. Preguntas a reflexionar.

Seguimos luego reflexionando con suavidad, amor, dignidad, sobre el complejo mundo que aún no logra aceptar los derechos fundamentales de la mujer de sery hacer en autonomía