"Labrador de palabras": Juan Matos convertido en poeta mayor

Retrato

"Sucede que pongo el cuero vivo. Que sin reparo pongo el corazón sobre la mesa, sin guardarme cartas debajo de la manga. Sucede que cuando siento, extraigo hasta la última gota. Que a la hora de la entrega llego donde el amor reside y me reparto hasta el último recodo del camino. No me guardo de las distancias. No sé medir las consecuencias del retorno. Me destierro -ingenuo o sencillo- según crean, de las cortapisas, de los golpes de pecho. Por eso trago en seco las hojaldres del desaliento y reconozco mi rostro en el espejo como el que sabe darse, el que antepone la calidad a la entrega al número ordinario del acto o del libreto. Ensopado en la entrega que me es correspondida, destilo en ti mis unidades.

Tuya es la medida". (Labrador de palabras: prosas poéticas, Pág. 39).

Esta semana participé en uno de los más formidables actos de puesta en circulación de los tantos a los que he asistido durante mi larga carrera académica y como escritor. Tuve el honor de participar en la presentación del libro "Labrador de palabras", de la autoría del escritor Juan Matos, un hombre oriundo del Batey Central de Barahona; un hermano de mi generación, de quien nos sentimos orgullosos no sólo por su éxito como escritor, sino también por su condición humana y compromiso con los más necesitados de su país y del mundo. Ahí están sus ejemplos en su permanente, exitosa, solidaria e incansable gestión cultural.

En el acto participaron reconocidos escritores, quienes presentaron ensayos sobre la nueva obra publicada por nuestro Juan Matos, quien reside, desde hace varias décadas, en los Estados Unidos, donde ha desarrollado una gran labor literaria en diferentes estados de esa nación. Los trabajos de análisis fueron presentados por los destacados escritores, tanto de la diáspora como residentes en el país, Ofelia Berrido, Silvio Torres Saillant, Juan Freddy Armando, Omar Messón, Raúl Bartolomé y Radhamés Reyes Vásquez. Sería recomendable recoger todos estos trabajos en texto único y hacer una edición que refleje de manera documental las opiniones de los expertos con relación al libro presentado.

La lectura de los poemas estuvo encabezada por Rhina Espaillat, quien es una gran escritora de nuestra diáspora y figura simbólica en el área de la literatura en los Estados Unidos. Ella constituye un orgullo para los dominicanos. Además, participaron Águeda Antonia Ramírez, Francisca Ramírez, Carlos Diloné, Asdrovel Tejeda. Es importante destacar la participación de Mercedes Cabral Castillo y de Rosina Anglada.