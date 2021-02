La sociedad hiper-palpable

El consumo excesivo de calorías contenidas en productos alterados químicamente.

Al igual que la mayoría de la población, es probable que también sea tu caso, no tengas idea de qué son las comidas hiper-palpables y de qué manera éstas tienen un impacto negativo en tu cotidianidad. Tanto en los niveles de energía, como en un incremento de ingesta calórica.

Las comidas hiper-palpables son aquellas que se crean y/o son alteradas con un conjunto de ingredientes que activan el sistema de recompensa en el cerebro y lo hacen más dominante disminuyendo así los mecanismos hormonales de retroalimentación que envían la señal de que estamos llenos. Son comidas que promueven la compulsión “la seguidilla” y al no ser densamente calóricas a nivel de volumen dan como resultado un incremento masivo en la ingesta calórica diaria de cada individuo.

Ejemplos de estas son:

Los chips

Dulces

Comidas pre empacadas

Comida rápida

Refrescos

Otro efecto que genera su alto consumo es la des-sensibilización de las papilas gustativas. Por lo general la gente que consume productos hiper-palpables en el día a día tiende a hacerlo porque no recibe la misma sensación gustativa de productos no hiper-palpables (ej; víveres, carnes magras, frutas, vegetales, etc…). La verdad es que el mercadeo que promueven las fábricas que hacen y venden estos productos son de gran influencia en cuanto a promover este comportamiento de consumo, ya que bombardean a la sociedad con anuncios de los mismos, tienen puntos de venta por todos los lugares y liberan a las personas de tener que preparar sus alimentos ya que por lo general estos productos vienen listos para ser ingeridos lo cual deja evidenciada su alteración química.

Otro efecto de los productos hiper-palpables va dirigido directamente a los niveles de energía del individuo. Al encontrarse alterados químicamente, estos productos pueden generar picos y caídas en el nivel de energía diario. La gente que consume cotidianamente este tipo de productos dice tener momentos espontáneos de mucha energía seguidos de caídas fuertes de desánimo y desgano. No hace falta ser un genio para saber que algo anda mal y que los niveles de energía más constante no solo benefician y estabilizan la salud, sino que también como parte de su consecuencia promueven una capacidad para adaptación y de resolución de situaciones tanto personales como laborales, etc… De mayor equilibrio.

Por último, pero no menos importante el factor económico. Todo producto que ha sido alterado es por lo general mucho más caro que los que no. La gente suele sorprenderse a final de mes con lo mucho que gasta en servicios como; aplicaciones para pedir comida, cenas fuera, compras espontáneas de snacks, etc… todos estos productos son hiper-palpables.

BACTERIAS EN LOS INTESTINOS

Otro factor de suma importancia para llevar una vida saludable tanto físico como mental es conocer que todo lo que comemos genera bacterias y microbios en los intestinos. En el caso de los productos alterados o hiper-palpables, estos microbios tienden a no favorecer la digestión y estar relacionados con altos niveles de depresión en el individuo tomando en cuenta que el 95% de serotonina es producida por las células pertenecientes al tracto digestivo.

Una vez se cambia la ingesta de comida se promueve una mejora total de la salud.

“Que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento”

-Hipócrates (460-370 a.C.)

EFICIENTIZAR EL CONSUMO DE COMIDA COMO FUENTE ENERGÍA

Una vez entendemos que el cuerpo es nuestro medio principal de transporte y este es más eficiente dependiendo del tipo de combustible que se le otorgue, podemos entonces hacer una elección más inteligente y eficaz en cuanto a los alimentos que elegimos.

Algo a tener en cuenta es que a medida que pasan los días y no se consumen productos hiper-palpables, se siente más el sabor de los otros ej: las frutas saben más dulce porque no hay influencia de la azúcar añadida, se le siente el sabor a los víveres ya que no hay influencia de químicos para posponer la fecha de vencimiento de productos pre empacados, se aprende tener apreciación por los vegetales, los niveles de energía son más estables y se vuelve a tener sensibilidad ante el consumo de un producto hiper-palpable en una ocasión especial.

Mientras el tiempo pasa y el cuerpo se va readaptando al consumo normal de comida se va perdiendo el antojo ante productos alterados como; dulces, comida rápida, productos instantáneos, etc… Se adquiere un gusto refinado ante lo que se ingiere y se toma en cuenta el beneficio enérgico que el alimento aporta al cuerpo de manera prolongada en vez del placer instantáneo efímero.

Otros puntos a tener en cuenta:

Consumir productos no alterados de manera cotidiana te hará sentir una sensación de saciedad y satisfacción de manera mucho más rápida. También para tu sistema digestivo será un proceso mucho más fácil y noble.

Se aprende a ser más creativo en la cocina, lo cual nunca está demás.

BENEFICIOS ECONÓMICOS

Tomando en cuenta que el gasto económico es mucho mayor con una ingesta continua de productos hiper-palpables, una vez ponemos fin a esto, se verá un ahorro significativo en su economía.

Siempre se tendrá tiempo para ocasiones especiales, Una o dos veces al mes si acaso, pero no tres o cuatro veces a la semana. De hecho, de manera personal suelo promover dichas excepciones porque son humanas, no sólo por el hecho de comer fuera de régimen sino por el factor de compartir un buen tiempo con familiares, amigos, pareja, etc…

Una manera simple de evitar comprar dichos productos en el supermercado es simplemente manteniéndose fuera de los pasillos. Todo lo que está en estantes tiene que ser pre empacado. En los alrededores están las carnes, víveres, frutas, verduras, vegetales, almidones y algunos otros productos ligeramente alterados pero que no afectan de manera determinante.