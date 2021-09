La sobrevaloración de la fe y el calvario de las sociedades

“La fe no es algo que captar, es un estado en el que crecer”.Mahatma Gandhi

En la actualidad, la fe está atravesando por fuertes dificultades debido a los problemas que las instituciones religiosas experimentan internamente. A pesar de que los humanos tienden a afianzar su fe en momentos de “pruebas” y dificultades; las entidades religiosas han dejado de desempeñar el papel para cuál fueron “diseñadas” en sus orígenes.

Parte de los problemas radica en la ausencia de liderazgo en las entidades religiosas que busca justificar la relación fe-política, involucrando intereses políticos que respaldan actitudes religiosas; así como también, los fuertes escándalo que han puesto al descubierto los oscuros secretos que detrás de esas instituciones se esconden durante siglos.

La fe como una dimensión abstracta, sigue atravesado por diversas etapas que busca sustraerse al aspecto religioso, sometiendo a las sociedades a la realización de prácticas que carecen de sentido lógico; pero que en su proceso evolutivo se han implementado para lesionar a las naciones retrotrayendo a los humanos.

Por ejemplo, en el 1095 el papa Urbano II con ansias de poder terrenal y político inició una alianza militar “Las Cruzadas” en toda Europa en nombre de la fe y de la reconstrucción del cristianismo. Mientras que dentro del proceso de “evangelización” de América fueron millones los indígenas que se les dio muerte como castigo a su “falta” de fe.

En Arabia Saudita aún existe “La Tutela Masculina”, que establece que las mujeres están bajo la voluntad de un guardián masculino que es quien determina algo tan simple como viajar, solicitar un pasaporte, casarse, manejar y tiene el derecho de golpearla hasta matarla si no obedecen. Entretanto, el régimen Chino, mantiene en campos de concentración a cientos de personas de la minoría Musulmana Uigur hasta que pueda “regenerase”.

En Burkina Faso, existen más menores de edad trabajando que los que tienen acceso a las escuelas y según estudios de organizaciones sin fines, durante el 2005-2009 el 45% de los menores no estaban escolarizados; sin dejar de hacer mención del matrimonio infantil, la ablación genital y que más de un tercio de la población no tiene acta de nacimientos. Así como también, el 45% de la población urbana del Norte de África no tiene acceso a la electricidad, pronunciando cada vez más la brecha urbana, sin dejar de hacer menciona a la falta de servicios médicos de calidad y agua potable.

Dentro de las tradiciones ancestrales que muchas de ellas aún persisten están los canibalismos, la escarificación. En el hinduismo existe el Entierro Celestial donde se exponen los cadáveres en la intemperie a merced de los animales y el Sokushinbutso, que no es más que la auto momificación.

Estas prácticas en “nombre” de la fe y la falta de iniciativas gubernamentales es la receta que activa el atraso que muchas de estas naciones aún experimentan y que muchas son justificadas como un “plan” divino para aquello que los gobiernos no tienen la respuesta inmediata de poder solucionarlos.

Son muchos los desafíos que enfrenta la fe dentro y fuera de las entidades religiosas que continúan obstaculizando el avance y el adelanto de las naciones coartando el proceso que las impulsa, aumentando la disparidad social. Y esta problemática la encierran dichas prácticas ancestrales que más que religiosas son la interpretación de textos sagrados que acompañan su justificación.

A pesar de la cada vez más inclinación de la fe a temas políticos en la defensa de prácticas que crean grandes deudas sociales y minimizan el desarrollo de las mismas nos indica que la fe sin obras por parte de los gobiernos, es una fe muerta//