La política en Cartas a Evelina

En su afán de una radiografía del alma dominicana en Cartas a Evelina, Francisco Moscoso Puello reflexiona sobre los rasgos peculiares de la política. Me ha parecido interesante extraer algunos trozos del texto y compartirlo con el lector en estos días en que la cuestión política está en su punto más alto. Lo hago a conciencia y como un ejercicio de curiosidad intelectual, nada que ver con un restablecimiento del pesimismo dominicano o con un fin “político” como solemos decir en la covidianidad.

Antes, unas curiosidades. La primera el número de veces en que aparecen, en todo el libro, las palabras del campo semántico “política”: política (38), políticos (11), político (8), políticas (2), políticamente (1). Otras palabras relacionadas a “política” son: partido (1); jefe (1), jefes (3); líder (9), líderes (8); gobierno (21), gobiernos (4) y gobiernan (1); leyes (11), ley (16). Si vemos, es muy significado este campo semántico en toda la obra; luego hay ausencias notables, por ejemplo: no se usan los conceptos “liberal” o “conservador” para describir a los políticos y/o partidos dominicanos; entre otras curiosidades significativas. Centrémonos solo en el sustantivo “política”, transcribamos y comentemos, si así lo requiere, algunas de estas menciones entorno al modo de ejercerla; con el fin de obtener una idea sobre la representación de la política en el imaginario de Cartas a Evelina.

#1: “En honor a la verdad, mis compatriotas piensan sin el mayor esfuerzo en el paseo, en el baile, en las mujeres y sobre todo en la política” (Carta 3).

#2: “Gregario Montalambert ha muerto, pero vive, señora. Vive en mi recuerdo perennemente y tengo días en que lo veo por todas partes. Le he visto anoche en un café, hablando de política acaloradamente en unión de varios amigos” (Carta 4).

#3: “La política es la ciencia de hacer la felicidad de las comunidades por medio de la Ley” (Carta 7).

#4: “Para una gran mayoría, la política no es lo que he definido más arriba: es la ciencia de los audaces, la ciencia de los cínicos, lo cual he estado a punto de creer muchas veces, debido a la rareza con que los hombres dignos son escogidos para conducir los pueblos” (Carta 7).

#5: “Los hijos del país, no hacen nada, o viven de la política o barren las calles. Y no se preocupan por esto. No les importa. No están preparados para nada. Abandonan los negocios lucrativos por los empleos. Los empleos son su ilusión, su sueño dorado” (Carta 10).

#6: “La política, las revoluciones, las armas, los billetes de lotería, el baile, un caballo y un buen gallo, son los amores del dominicano cien por cien” (Carta 12).

#7: “Sólo después que esta raza se homogenice, es cuando se puede esperar el establecimiento de caracteres específicos que permitan una evolución social y política más regular, y más armoniosa” (Carta 12).

Sobre políticos/político concretamente:

#1: “Los políticos constituyen una casta especial de hombres, inficionados de un egoísmo morboso, devorados por las más bajas pasiones que usted pueda imaginarse y que aman apasionadamente la Hacienda Pública. La verdadera calamidad del trópico son estos señores políticos, los mosquitos, los huracanes, el mal de Bright, y el paludismo” (Carta 7).

#2: “El comercio es para el extranjero, y la industria también, porque no pueden ser políticos” (Carta 10).

#4: “Los políticos, los notarios y la guardia han enriquecido a muchos extranjeros (Carta 10).

#5: “¿Acaso aquel político que soñó un día con hacer la República, y arma al brazo, voló a la manigua para salvar o instaurar las instituciones? (Carta 7).

#6: “Aristóteles, repito, dijo que "el hombre era un animal político" (Carta 7).

#7: “No hay, pues, elementos para establecer un régimen político avanzado de acuerdo con la hora de progreso que vive el mundo” (Carta 11).

#8: “…al predominio de los grupos de políticos profesionales, cuyos medios de vida sólo están asegurados con el desempeño de cargos públicos lujosamente retribuidos” (Carta 12).

Subrayo nuevamente: nada que ver con nuestro modo de proceder en el siglo XXI. Gracias a Dios, a María y todos los ángeles, hemos avanzado. Estos son curiosidades intelectuales que no dan para mucho, políticamente hablando. Espero les sirva.