La madre del Wifi

Pocas personas pueden esperar tener tanto impacto como Hedy Lamarr. Una estrella de la pantalla grande, también inventó la tecnología que finalmente evolucionaron a herramientas de comunicación como el Bluetooth.

La exposición Lamarr en el Museo Judío de Viena puso de relieve esta personalidad multifacética. Recuerdo que estuve el año pasado en Vienna antes del cierre de Europa por la Pandemia. Fue Barbarita Lara –la influencer e ingeniero Chilena galardonada como una innovadores de latinoamérica por el MIT Technology Review, quien me llevó en una de esas largas caminatas que hicimos durante nuestra visita en el marco del World Summit Awards.

El Museo Judío dedicó dos salas de exposición a la vida de Lamarr entre 2019 y 2020, que incluyeron carteles de películas, fotografías, cartas originales y extractos de películas. Otros artículos incluyen posesiones personales, como un pequeño cofre de juguetes y un sombrero típico austriaco. Los techos de las habitaciones están decorados con un patrón de tarjetas perforadas destinado a ilustrar las frecuencias de radio cambiantes.

La exhibición es impresionante.

¿Quién fue Hedy Lamarr?

Hedy Lamarr fue una actriz e inventora austroamericana que fue pionera en la tecnología que un día formaría la base de los sistemas de comunicación WiFi, GPS y Bluetooth de hoy en día.

Como una belleza natural vista ampliamente en la pantalla grande en películas como Sansón y Dalila y White Cargo, la sociedad ha ignorado durante mucho tiempo su genio inventivo. Hoy recordaremos a la "la madre del Wi-Fi" y otras comunicaciones inalámbricas como GPS y Bluetooth.

La brillante mente de Lamarr fue ignorada, y su belleza ocupó el centro del escenario cuando fue descubierta por el director Max Reinhardt a los 16 años. Estudió actuación con Reinhardt en Berlín y estuvo en su primer papel de película pequeña en 1930, en una película alemana llamada Geld auf der Straβe ("Dinero en la calle"). Sin embargo, no fue hasta 1932 que Lamarr obtuvo el reconocimiento de nombre como actriz por su papel en la controvertida película, Éxtasis.

El comerciante austriaco de municiones, Fritz Mandl, se convirtió en uno de los adoradores fans de Lamarr cuando la vio en la obra Sissy. Lamarr y Mandl se casaron en 1933, pero duró poco. Ella escapó de las garras de Mandl en 1937 huyendo a Londres, pero se llevó consigo el conocimiento adquirido de la conversación sobre el armamento en tiempo de guerra.

Mientras estaba en Londres, la suerte de Lamarr dio un giro cuando se le presentó a Louis B. Mayer, de los famosos MGM Studios. Con esta reunión, aseguró su boleto a Hollywood, donde desconcertó al público estadounidense con su gracia, belleza y acento. En Hollywood, Lamarr fue presentado a una variedad de personajes extravagantes de la vida real, como el hombre de negocios y piloto Howard Hughes.

Sus pasos en la innovación

Lamarr salió con Hughes, pero estaba muy interesado con su deseo de innovación. Su mente científica había sido embotellada por Hollywood, pero Hughes ayudó a alimentar al innovador en Lamarr, dándole un pequeño conjunto de equipos para usar en su remolque en el set. Mientras tenía una mesa de invención en su casa, el pequeño conjunto permitió a Lamarr trabajar en invenciones entre tomas.

Lamarr era de hecho un genio mientras los engranajes en su mente inventiva continuaban girando. Una vez dijo: "Mejorar las cosas me viene naturalmente". Luego creó un semáforo mejorado y una tableta que se disolvió en agua para hacer un refresco similar a Coca-Cola. Sin embargo, su invención más significativa fue diseñada cuando los Estados Unidos se preparaban para entrar en la Segunda Guerra Mundial.

Una alianza ingeniosa

En 1940 Lamarr conoció a George Antheil en una cena. Antheil era otra fuerza peculiar pero inteligente a tener en cuenta. Conocido por su escritura, partituras de películas y composiciones de música experimental, compartía el mismo espíritu inventivo que Lamarr. Ella y Antheil hablaron de una variedad de temas, pero de sus mayores preocupaciones fue la guerra que se avecinaba.

Los dos idearon un extraordinario nuevo sistema de comunicación utilizado con la intención de guiar a los torpedos a sus objetivos en la guerra. El sistema implicaba el uso de "sútil de frecuencia" entre las ondas de radio, con tanto el transmisor como el receptor saltando a nuevas frecuencias juntos. Al hacerlo, se impidió la interceptación de las ondas de radio, permitiendo así que el torpedo encontrara su objetivo previsto.

Después de su creación, Lamarr y Antheil buscaron una patente y apoyo militar para la invención. Mientras que fue galardonado con U.S. Patente No 2.292.387 (llamada "el sistema secreto de comunicación") en agosto de 1942, la Marina decidió no implementar el nuevo sistema. El rechazo llevó a Lamarr a apoyar los esfuerzos de guerra con su celebridad vendiendo bonos de guerra. Feliz en su país de adopción, se convirtió en ciudadana estadounidense en abril de 1953.

Sin lucro de su ingenio

Mientras tanto, la patente de Lamarr expiró antes de que viera un centavo de ella. Aunque continuó acumulando créditos en películas hasta 1958, su genio inventivo aún no había sido reconocido por el público. No fue hasta los últimos años de Lamarr que recibió ningún premio por su invención. La Electronic Frontier Foundation otorgó conjuntamente a Lamarr y Antheil su Premio Pioneer en 1997.

Lamarr también se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Bulbie Gnass Spirit of Achievement de la Convención de Invención. Aunque murió en 2000, Lamarr fue incluida en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales por el desarrollo de su tecnología de salto de frecuencia en 2014. Tal logro ha llevado a Lamarr a ser apodada "la madre del Wi-Fi" y otras comunicaciones inalámbricas como GPS y Bluetooth.

Según Lamarr, "las películas tienen un lugar determinado en un período de tiempo determinado.La tecnología es para siempre".