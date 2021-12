 La Banda Colorá en los doce años

Introducción

Recientemente falleció en la ciudad capital la persona que en su momento se identificó como el principal dirigente de La Banda Colorá, y muchos jóvenes se preguntaban qué fue esa organización terrorista que durante la gestión gubernativa de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer llevó dolor y luto a muchos hogares del país.

Para aquellos dominicanos y dominicanas que no vivieron aquel período de espanto y terror sembrado por La Banda Colorá, me permito reseñar en este escrito el ambiente que vivió nuestro pueblo en esa coyuntura oscura del reinado de los criminales organizados en ese grupo terrorífico.

I.- Educando a las masas para edificarlas sobre La Banda Colorá

1.- Las dominicanas y los dominicanos que vivimos en el país durante la gestión gubernativa de los doce años del doctor Joaquín Balaguer, sabemos que fue un régimen odioso, despótico e intolerante, durante el cual fueron violados los derechos humanos y las libertades públicas. El gobierno dejó muy poco espacio para que las masas populares expresaran su sentir, razón por la cual había que buscar la forma de cómo hacer llegar a las grandes mayorías nacionales ideas renovadoras, criterios diferentes a los del gobierno. Aquellos que no teníamos militancia política partidaria, pero nos identificábamos con las aspiraciones de libertad y justicia, no podíamos ser indiferentes ante el drama que en los doce años vivió el pueblo dominicano.

2.- Para el año 1972, estaba en pleno apogeo «La Banda», una organización de corte terrorista que se dedicaba a asesinar e implantar el terror contra los enemigos del gobierno y sembró el miedo diurno y nocturno. Con sus acciones criminales llenó de pánico a todo el país, situación que debía ser enfrentada.

3.- Para orientar a las masas y hacer comprender a los sectores marginados lo que eran sus derechos y libertades, por medio de charlas y conferencias, traté de mantener viva las aspiraciones de los que en nuestro país son los más, aunque nunca han estado representados en el poder del Estado.

4.- Las charlas y conferencias las dictaba en horas del día y de la noche, ante conocidos y desconocidos. Nunca me autocensuré para no decir lo que creía sobre el tema que en un club o sindicato me habían solicitado que abordara.

5.- La tolerancia del gobierno con mis actividades de educación cívica molestaba a los grupos de poder. Sabía que el gobierno no iba a permitir que por mucho tiempo continuara con la labor de orientación en forma pública. El día 3 de marzo de 1972 fui convocado para comparecer ante el Servicio Secreto de la Policía Nacional en la ciudad capital, donde fui interrogado por el coronel Caonabo Reynoso Rosario, por orden del Jefe del Servicio Secreto de la P. N., Rolando Martínez Fernández.

6.- La charla que, al parecer, rebosó la copa fue una que dicté en Esperanza con el tema «Los trabajadores en la liberación nacional». En ella precisé, como lo reseñó el periódico El Sol del 4 de marzo de 1972:

7.- “…Los sectores democráticos y progresistas del país deben dar su apoyo al movimiento de «liberación nacional» del pueblo dominicano. El doctor Ramón Antonio Veras habló en el local del sindicato de trabajadores del ingenio Esperanza, sobre el tema «Los trabajadores en la liberación nacional». Dijo que no importa su credo político, religioso e ideológico, en la lucha por liberar al pueblo dominicano deben participar todos los sectores del pueblo. Los dominicanos sensibles y honestos, aun con diferencias ideológicas, están conscientes en que no se puede permitir que el extranjero se apodere de las mejores tierras, de las minas, que domine el comercio, la banca e inclusive que dirija la política nuestra…”

8.- Muchas de mis charlas tenían por finalidad contrarrestar a la organización terrorista «La Banda», que continuaba sembrando el miedo en el seno del pueblo. Así, por ejemplo, en el periódico La Información del 28 de marzo de 1972, hice constar: El estado de crímenes, terror, asesinato, la inseguridad de la persona humana, el desconocimiento de las decisiones judiciales, la falta de garantía que vive el pueblo dominicano no es más que una consecuencia de la descomposición social que impera aquí.

9.- El citado periódico La Información de la fecha ya señalada, 28 de marzo 1972, reseña: El doctor Veras dijo que «los asesinatos recientes son eslabones de la cadena que hace cinco años se cometen en nuestro país, tienen un carácter típicamente terrorista cometidos con la anuencia oficial, tales como los ejecutados por «La Banda» el martes en la noche contra dos indefensos dominicanos. Veras calificó «La Banda» como organización fascista y terrorista que ha sido organizada para implantar el terror en los sectores democráticos y progresistas de la oposición. El doctor Veras aseguró que al igual que otras organizaciones terroristas creadas en otras épocas en nuestro país, «La Banda» tiende a desaparecer.

10.- Estaba convencido de que en la medida en que denunciaba a «La Banda», el pueblo hacía conciencia de que había que enfrentarla y luchar contra ella. Las charlas en los clubes culturales, asociaciones, gremios y sindicatos, permitían que diferentes sectores se hicieran receptivos al mensaje que les transmitía en un lenguaje llano, directo y, por vía de consecuencia, fácil de comprender