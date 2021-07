Johnny Ventura, confesiones para una despedida

Querido Jhonny Ventura: Cuba y Latinoamérica hoy te lloran.

Te aseguro que mientras escribo estas letras húmedas, hay muchísimos cubanos como yo, doliéndoles tu partida, y estamos junto a los hermanos dominicanos, llorando por ti Jhonny Ventura: Eres y serás símbolo de la cultura dominicana en nuestro país y en el mundo.

Como otras veces te he contado, decir carnaval para los cubanos, significa vamos a guarachar a ritmo de Merengue. Y es que traemos hace siglos historias compartidas y corazones solidarios, dándonos el uno al otro, y cuánto de admiración y de entrega entre nuestros pueblos, y tu música Jhonny ha contribuido a solidificar la hermandad, el cariño corazón a corazón entre cubanos y dominicanos.

Jhonny, ni te imaginas cuánto han gozado y gozan los cubanos con la música dominicana, aún sin saber bailar Merengue. Sí, "ombe", los cubanos diiizque bailan Merengue, ellos creen que es Merengue lo que bailan, pero es más una mezcla de Guaguancó, Conga y Rumba a ritmo de la música de sus ídolos, y tú Jhonny junto al maestro Juan Luis, han sido los íconos. ¡Ya lo sabe! Te cuento que por ejemplo, no hay una Iglesia Evangélica en Cuba que no tenga como música la de Juan Luis Guerra, como no hay una carroza en un carnaval de cualquier pueblito del Oriente Cubano que no tenga una coreografía con Merengue tuyo como música. Y es que siempre hemos sido hermanos por historias, culturas y corazones compartidos.

¡Oh! Pero claro que es en serio, Don Ventura!

Esa vaina se da más en el Oriente cubano que comprende: Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Provincias en las que sus carnavales tienen como base musical el Merengue dominicano.

Es más, te aseguro que no hay una fiesta familiar, una fiesta navideña y de vísperas de año nuevo que no se baile algo así cooomo: “Patacón Pisao”, “El que venga atrás que arree” o le echemos “Salsa para tu lechón” o nos demos cuenta que “El vecino está borracho"

De todos los merengueros dominicanos el protagonista de los carnavales cubanos ha sido “el único negro que echa miel por los poros", siempre tú, hermano Jhonny Ventura, eres tú con tu timbre inigualable, con el corazón de cantor del pueblo; con esa jocosidad y sencillez tan típico del ser social dominicano, tan típico de la dominicanidad que representa toda tu vida dedicada a la música, al arte y erigirte quizás sin saberlo Embajador de la identidad cultural dominicana por el mundo.

Y qué diiiiaaablos importa si eras del PRD y después pasaste al PLD. ¡Oh, por Dios! Hoy todos, de todos los partidos políticos lloran tu partida. Y es que un artista, su obra y su legado estarán por encima de límites cercenadores de lo trascendente.

Hoy nos duele el corazón a todos los dominicanos, cubanos, puertorriqueños y latinoamericanos. Es más, hasta desde Europa y Asia se escucha un retumbar de tamboras cual aplausos a tu originalidad musical. En cualquier rincón de este planeta se ha bailado con tu música. Donde haya un dominicano, un caribeño o latinoamericano, ahí estará Jhonny Ventura.

No es para nada importante confesarte que marcaste con tu originalidad musical, sabor a pueblo y dominicanidad la vida de esta cubana/dominicana que te ha admirado desde mi provinciana y carnavalera adolescencia y bailaba con la música el Caballo Mayor -como millones de cubanos- en cada área de carnaval, literalmente “bailando en las calles de noche y bailando en las calles de día"; bailando un sabroso Merengue hasta la madrugada, como dijo el poeta. Lo que sí es transcendental, amado Jhonny Ventura que habitarás por siempre en la historia cultural dominicana y en la memoria musical universal.

¿Y cómo así? Que lloradera ni lloradera, cumpliremos tus deseos y ni flores ni nadie llorará, beberemos y bailaremos contigo un interminable Merengue hasta la eternidad.

Guantanamera:

https://youtu.be/pVUWWzXNL2Q

El guabá:

https://youtu.be/rP8AQSUw5sQ