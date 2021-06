Jardines y antropología

Los lectores de mi ocasional columna habrán podido notar que en mis escritos acerca de los jardines y las plantas en el área de Miami, en el sur de Florida, casi siempre traigo a colación las relaciones de estos temas con la antropología.

La explicación para este sesgo la aporta la formación que he recibido durante mis años de estudios. Mis estudios se han concentrado en antropología, arqueología y etnobotánica. La última es una disciplina científica que estudia las costumbres de los pueblos en lo atinente a las plantas, sus usos en medicina, religión y otros usos.

Cuando entrevisto a los propietarios de los jardines concentro mi interés en la procedencia sociocultural de ellos; a veces, insisto más en estos detalles que en las plantas. Oriento mis preguntas acerca de los posibles motivos para elegir un tipo de plantas sobre otro, o los motivos para adoptar la disposición de los cultivos. Mi criterio en esta materia es que, de una manera u otra, aun sea de modo sutil, las circunstancias de la vida ejercen influencia en este campo.

Mi opinión acerca de este tema es la de Linda A. Chisholm, una reconocida escritora acerca del tema de jardines, quien en la introducción de su libro The History of Landscape Design in 100 Gardens, asegura que el estilo de la disposición del jardín expone las influencias de la cultura sobre los valores de ese momento y lugar. En esa obra de más de quinientas páginas ella estudia jardines alrededor del mundo, desde el siglo IX hasta el siglo XV de la era cristiana.

The author working in her garden.

Un rasgo característico con respecto de los jardines de los distritos de clase media y alta clase media en los Estados Unidos, es el atinente a las labores que asumen los propietarios de los jardines y patios. Cuando los propietarios disponen de tiempo para ello, trabajar en el jardín es un orgullo. A veces parte del tiempo se emplea en la elección de las plantas; en los viajes a las tiendas especializadas para seleccionar y recoger las plantas.

En algunas ocasiones solo las tareas más extenuantes los propietarios de los jardines se las dejan a los profesionales de estas actividades. Para facilitarse las labores en el jardín, los propietarios invierten algún dinero en la compra de equipos y herramientas. La tendencia a realizar estas labores por sí mismos o contratarlas con terceros las determina en gran medida el tipo de educación o la cultura a la que pertenece el dueño del jardín. No puede negarse que los recursos económicos también influyen en esto.

Algunas de las directrices que guían mis preguntas a los entrevistados dueños de jardines van orientadas a los antepasados, padres, abuelos; a saber, si estos mantenían jardines en sus residencias y qué tipo de plantas y jardines eran. En un país tan vasto como los Estados Unidos con diferencias climáticas tan importantes, también hay que saber en cuál ciudad creció la persona. En cuál estado se educó.

The author's garden jungle of native plants

Una vez dentro del tema hay que saber qué tanto influye en el tipo de jardín el ambiente en el que se encuentra el propietario en el momento de la entrevista. Cuáles son las normas de la comunidad; cómo mantienen los vecinos sus propios jardines y, sobre todo, cuanto determinan estos datos las decisiones a tomar.

Algunas personas admiten que imitan jardines de otros propietarios. Otros son forzados a elegir lo que el clima les impone. Hay quienes reproducen en sus patios los jardines que han visto en revistas y libros de paisajismo.

Algo que se puntualizó más arriba es la gran influencia que ejerce el presente, es decir, el ahora y el lugar. Esto es, las limitaciones de espacio, el alcance de los recursos económicos y la importancia que le concede el propietario a la apariencia exterior de su patio.

Otra consideración que no puede dejarse fuera es la que depende de lo aprendido a través de su vida. La persona que desarrolla un jardín hará decisiones acerca de si desea sembrar árboles frutales o no. Otra es acerca de cuáles árboles frutales desea fomentar. En este punto los inmigrantes en los Estados Unidos expresan la nostalgia de lo dejado atrás, siempre que el clima y el tipo de suelo se lo permitan.

The author with papayas that she grew

Por medio de la lectura de los párrafos anteriores los lectores podrán darse cuenta de cómo ellos mismos han adoptado decisiones con respecto a los jardines que tienen. Hay quienes favorecen la belleza de las flores sobre el disfrute de una fruta. Además, algunas personas prefieren mantener amplias áreas verdes y árboles de sombra.

Al traer estas reflexiones acerca de los motivos que impulsan las decisiones con respecto de los jardines se ha querido crear conciencia sobre el tema. No tan a menudo una persona se interroga acerca del móvil que determina una decisión que parece banal, como es el tipo de jardín, diseño, selección y disposición de plantas. La decisión será banal o no dependiendo del tipo de personalidad del propietario