El concepto “hijos huérfanos de padres vivos” se refiere a niños, niñas, pre-adolescentes, adolescentes y jóvenes abandonados por sus padres, especialmente por el padre de sexo varón. Son muchos los hombres depredadores sexuales que embarazan a una mujer después de una borrachera o en un acto sexual promiscuo e inoportuno, sin analizar las consecuencias. Las mujeres embarazadas y/o abandonadas que alumbran y educan a sus hijos sin la presencia y el apoyo moral y económico de sus padres varones, son campeonas que merecen el respaldo y el apoyo del Estado dominicano, sus instituciones y la sociedad en sentido general.

Según los estudios epidemiológicos que se realizaron en el período 1986-2004 sobre el abandono de niños y niñas, se encontró que alrededor del noventa y tres por ciento (93%) de las mujeres madres solteras que participaron en dichos estudios, criaron y educaron a sus hijos solas; mientras que sólo el siete por ciento (7%) de las madres solteras entregaron sus hijos a las abuelas, tías, primas, sobrinas o amigas para que éstas los criaran, protegieran y educaran. Las mujeres madres solteras son merecedoras de respeto, respaldo y admiración, sin ningún tipo de estigmatización social.

Los estudios a los que hicimos referencia más arriba constataron que, el ochenta y dos por ciento (82%) de esas madres solteras que dieron en adopción a sus hijos, lo hicieron por inmadurez psicológica y emocional, no disponer de los medios necesarios para sustento o por haber sufrido una crisis posparto. “La crisis posparto que sufren muchas mujeres parturientas, podrían resultar graves o severas y, en la mayoría de las veces, las pacientes deben ser hospitalizadas y tratadas con antidepresivos y psicofármacos de última generación” (OMS-OPS).

En tal sentido, se sabe que la depresión posparto es una deformación severa del baby blues (tristeza puerperal o posparto), un problema que sufren las dos terceras partes de las madres primerizas. Este tipo de depresión se manifiesta con un poco de tristeza y ansiedad hasta convertirse en un cuadro depresivo que requiere hospitalización. Los especialistas en higiene y salud mental sabemos que la mayoría de las madres que sufren una crisis posparto presentan una ruptura psicoemocional total, denominada sicosis pos-parto (DMS-V).

Entre los principales síntomas de la depresión posparto se destacan, entre otros, la tristeza profunda, depresión, insomnio, el letargo, la ansiedad y la irritabilidad. Las razones por las que se produce el cuadro baby blues en madres primerizas no están muy claras todavía, según los estudios realizados por los especialistas e investigadores de la OMS y la OPS en el período 2002-2018, en siete (7) países en vías de desarrollo de América Latina. Se cree que dicho cuadro de salud podría estar asociado al estrés o al desajuste hormonal producido durante el embarazo y el posterior parto, ya que las hormonas femeninas circulan abundantemente durante el embarazo y caen bruscamente después del parto (E-OMS-2012,00-18).

Además, los médicos, psicólogos y los psiquiatras sabemos que, durante el embarazo suben los niveles de endorfina, una molécula que provoca que el organismo humano se sienta bien. No obstante, se sabe que esta molécula decae tras la mujer dar a luz, sin que se conozcan las causas reales para que esto ocurra. Según estudios realizados por psiquiatras y psicólogos sociales, la tristeza es un fenómeno mucho más poderoso que la propia felicidad en muchas mujeres parturientas. En tan sentido, criticar a las mujeres solteras que delegan el cuidado de sus hijos en sus madres, tías, hermanas, primas, amigas o vecinas para ellas ir tras su sustento y el de sus hijos, es una muestra de desconocimiento total del instinto y el apego maternal que tiene una madre hacia sus hijos.

Emitir un juicio sin fundamentos técnico-científicos sobre las mujeres madres solteras y sus hijos, como lo hizo recientemente el Director de la Policía Nacional, es un actitud inoportuna que refleja la capacidad cognitiva y la inteligencia emocional del referido funcionario. Actuar con ligereza o beligerancia sobre un tema emblemático y complejo como lo hizo el Director de la PN, les ha costado los puestos a Presidentes, ministros, vice-ministros, directores generales, senadores, diputados, alcaldes y concejales en la mayoría de los países desarrollados y en algunos países en vías de desarrollo como el nuestro.

Sólo pedir perdón o disculpas a las mujeres solteras y sus a respectivos hijos, es una muestra que el Director de la PN no tenía con anticipación las preguntas que le iban a formular los periodistas. Como especialista en higiene y salud mental considero que, el Presidente de la Republica, Luis Abinader Corona, debe ir pensando sin prisa, pero sin pausa, en su tercer Director de la Policía Nacional o nombrar dos o tres sociólogos, psicólogos y psiquiatras para que asesoren y acompañen al funcionario en su gestión frente a la institución policial. Desde nuestro punto de vista, los jóvenes hijos de madres solteras y huérfanos de padres vivos, deben tener prioridad para ser reclutados, entrenados e incorporados a la Policía Nacional y las demás instituciones castrenses, como un gesto de inclusión social.

En Juan 8:1-7 la Biblia refiere que, “cuando una mujer fue sorprendida en un acto de adulterio, Jesús se fue al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó a él para escucharlo y adorarlo. Frente a este gesto de la gente, Jesús procedió a sentarse frente a ellos y a enseñarles sobre la “Buena Nueva”. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron ante él a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: “Maestro, a esta mujer se le sorprendió en el acto mismo de adulterio por todos nosotros. En la ley Moisés se nos ordena apedrear a tales mujeres”. ¿Tú qué dices?...

Como ustedes pueden observar, con esta pregunta los maestros de la ley y los fariseos le estaban tendiendo una trampa a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero “Jesús el Todo Poderoso se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Ante este gesto de humano y compasivo de Jesús, los maestros de la ley y los fariseos se pusieron muy nerviosos y como ellos acosaban a Jesús con preguntas, éste se incorporó lentamente y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Ya usted sabe lo que sucedió después de estas retadoras palabras de Jesús y, si usted no lo sabe, lo ánimo a conocer la actitud de quienes acusaban a esa mujer de adultera y se consideraban que eran los puros y los únicos que podían estar cerca del Mesías. Esta misma exhortación se la hago al Director de la PN de la República Dominicana.

Por su parte, en Deuteronomio 6:6-7Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos”. Por otro lado, Mateo 19:14refiere: “Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará”. También el Proverbio 22:6refiere: ¿“Puede una madre olvidar a su hijo de pecho, y dejar de amar al hijo que ha dado a luz?. Aun cuando ella lo olvidara, ¡yo no te olvidaré”!. Grabada te llevo en las palmas de mis manos; tus muros siempre los tengo presentes”.

Según la Biblia, “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca” Proverbio: 18-21. Además, Efesios 4:29 refiere: “el que guarda su alma vivirá; más el mucho que abre sus labios tendrá calamidad”. También en Pedro 3:9aparece lo siguiente: “La lengua apacible es árbol de vida; más la perversidad de ella es quebramiento de espíritu”. Asimismo, el Proverbio 14:4 refiere: “Aun el Necio, cuando calla, es contado por Sabio; el que cierra sus labios es entendido”.

Por su parte, Isaías 49:15 refiere: “Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penoso; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella”. Lo anterior fue lo que debió decir el Director de la Policía Nacional cuando dijo que la institución que él dirige no reclutaría a los hijos de madres solteras, sin dar una explicación razonable sobre los resultados de los estudios realizados por la PN sobre el comportamiento de los hijos de madres solteras que han ingresados a la institución policial, así como las razones concretas que lo llevaron a expresar públicamente, tan desacertadas e inoportunas palabras.

Los especialistas en higiene y salud mental (psicólogos y psiquiatras) sabemos que, la mayoría de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes “huérfanos de padres vivos”, podrían desarrollar ciertos traumas psicológicos, emociones y conductuales que los hace vulnerables a irrespetar las leyes, las normas y los códigos establecidos por la sociedad. No obstante, a los jóvenes de estrato social humilde o hijos de madres solteras, no se les puede prohibir ingresar a ninguna de las instituciones públicas, incluyendo a la Policía Nacional, ya que se les estaría violando sus derechos constitucionales y, al mismo tiempo, se les estaría impidiendo que reciban la formación e instrucción que reciben los jóvenes de familias funcionales que ingresan a la Policía Nacional.

Partir de la premisa de que los hijos de madres solteras o separadas podrían resultar irresponsables o potenciales violadores de las leyes vigentes, es un enfoque incorrecto desde el punto de vista científico, ya que los resultados de cuatro (4) estudios realizados en Puerto Rico, la ciudad de New York, Argentina, Jamaica, Brasil, Costa Rica y Colombia en el período 1996-2012 indican que, de cada diez (10) jóvenes pertenecientes a las instituciones policiales y castrenses entrevistados y que provenían de hogares cuyas madres fueron las cabezas de familias, sólo tres (3) estuvieron involucrados en actos reñidos con sus funciones y con las leyes vigentes en los países referidos más arriba.

Por lo que expresó públicamente el Director de la PN, éste funcionario público no sólo debió pedir excusas o perdón a las mujeres madres solteras y a sus hijos que denigró, sino que ese mismo día él debió solicitarle al Presidente de la Republica que lo sustituyera de sus funciones. Desde nuestro punto de vista, el presidente Luis Abinader debe analizar y ponderar si le conviene a la sociedad dominicana y a su Gobierno mantener al actual director de la PN, ya que éste ha dado muestra en varias ocasiones que no está sintonizando con la estrategia presidencial de inclusión social que está fomentando el Ejecutivo de la Nación Dominicana.

“En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman y cuidan, comerán de su fruto”. Proverbio 18:21-a-b-c y d.