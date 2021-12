Hacer un horóscopo – Doce consejos sobre cuerpo y tecnología

Aries

21/03 a 20/04

Hacer con un pie dos rastros. Dejar detrás de uno un enigma, no un trayecto.

Tauro

21/04 a 21/05

Feo es robar y no poder cargar, dice el pueblo. La facilidad de robar lo que no pesa viene justo de esto: lo que no ocupa espacio ni peso concreto es mangado por los más débiles señores de corbata bancaria. Robe levemente lo que es leve, aconseja el jefe general de los bandidos modernos.

Géminis

22/5 a 21/06

Utilizar el pensamiento constantemente como si este fuera una aplicación del teléfono móvil que va avisando con bips de alerta cuando aparecen ideas en el cerebro. No apagar y no quitar el sonido a la máquina que dentro de nosotros lucha por estar perspicaz y alerta y no pasmada ante la pantalla agitada.

Cáncer

22/06 a 22/07

Lo que Juanito nunca ha aprendido, Juan jamás aprenderá.

Sobre la importancia de la educación.

Y esta cosa antigua es, al final, más o menos modernísima. Leer un libro como si cada frase fuera un SMS recién llegado al señor papel. Atacar cada frase difícil con la curiosidad con la que se ataca los mensajes diarios recibidos. Cambiar el recipiente donde se coloca la curiosidad.

Leo

23/07 a 22/08

Para el amor y para la muerte no hay cosa fuerte, se dice. Para el resto, puedes estudiar, practicar y mejorar.

Virgo

23/08 a 23/09

El cansancio en el humano es anterior a la batería inerte. Cuando estás cansado, duerme. Dormir es una manera acostada de que el humano recupere una cierta batería antigua que existe en los elementos con moralidad, biología y hambre. La energía, pese a todo, no se inventó con electricidad.

Libra

24/09 a 23/10

Sal a la calle, pero eso no es suficiente. No juzgues a los demás por los demás, se aconseja.

Escorpio

24/10 a 22/11

Andar a la pata coja: con dos pies dejando un rastro. Engañar a quien nos persigue. Llegar más tarde, pero por otro camino.

Sagitario

23/11 a 21/12

Cosa que no se recoge nadie siembra.

Dar atención a los pequeños huertos escondidos que los días a veces tienen. Hacer de una hora, un día -como un artesano con rudimentos de filosofía (rimas sensatas).

Capricornio

22/12 a 20/01

Hay tanto mundo y tanta posibilidad. Lo que se camina hasta llegar a un aburrimiento nuevo vale más por el cansancio que por la noticia. Hay tantas posibilidades, señor y señorita: abúrrete, pero de una manera diferente.

Acuario

21/01 a 19/02

Recibe mensajes e imágenes todo el rato y por eso ni un segundo de interrupción queda para que este bípedo bicho antiguo todavía pueda ser emisor.

Como un bol, recibe publicidad y bips -y se queda de barriga saciada – y somnolienta. Los ojos en los humanos han aumentado en actividades varias de pasmo prolongado; del humano se está haciendo, poco a poco, un extraordinario utensilio de recepción.

Piscis

20/02 a 20/03

Quedarse callado mientras el tiempo hace ese sencillo trabajo antiguo de no estarse quieto. No maldigas el año antes de que se acabe, dice el pueblo. No alabes el año antes de que empiece, dice alguien.

---------

Traducción de Leonor López de Carrión

Originalmente publicado no Jornal Expresso