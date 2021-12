Francisco Jerez de la Cruz (a) Aguaje Almonte

Murió en la ciudad de Puerto Plata, el señor Francisco Jerez de la Cruz (a) Aguaje, el lunes 11 de septiembre del año 2006, quien fuera una reconocida estrella del béisbol puertoplateño y un hombre ejemplar e íntegro en el desempeño de las funciones públicas que le tocó ocupar en la administración pública.

Jugó en el equipo de béisbol como primera base, de la Liga Deportiva del Atlántico de Puerto Plata, dirigido por Fabio Rafael González, que dicha institución fue fundada el 16 de agosto de1958. Era conocido en el béisbol como: Francisco Almonte, Juan Almonte, Aguaje y Maracaibo.

Aguaje Jerez formó parte del trabucazo equipo de béisbol, regenteado por la Liga Deportiva del Atlántico, compuesta, además, de los jugadores: Manuel Villalón, Chichí González, Roque Jacinto Gómez (a) Chinto, Luís Oscar Gilbert Rotestán (a) Papayan, Carmelo Reyes, Ramón La Hoz (a) Mongui, Rafael Ureña, Ramón Rodríguez, Fabio Rafael González, Carlos Acevedo, José Heureaux, Danilo Martínez, Carlos Santos, Rafael Díaz (a) Chichí Apún, Leónidas Fotiné, Antonio Marte, Chichí de la Cruz, Manuel Morales, Rafael Vásquez, Cecilio Acevedo, Edmundo Escaño Peña, José A. Musa Monciόn (a) Noli, entre otros.

Francisco Jerez de la Cruz nació en Monte Cristi, el 18 de noviembre del año 1941, hijo de los señores: Amadeo Jerez y Catalina de la Cruz

Vino a residir con sus padres a Puerto Plata, cuando era un niño de tres meses de nacido.

En la década de los setenta el equipo de béisbol de la Liga Deportiva del Atlántico de Puerto Plata, viajó a Aruba. También visitó Maracaibo, Venezuela. De ahí el apodo de Maracaibo.

Fue contratado conjuntamente con Rafael Díaz (a) Chichí Apún (como segunda base), para jugar con el equipo de béisbol de la Marina de Guerra en Santo Domingo. Ambos puertoplateños se destacaron y fueron alabados por sus condiciones de buenos atletas. Dando demostración de muy buen jugador, pero quiso regresar a su ciudad natal. Volvió de nuevo de regreso al equipo de béisbol de la Liga Deportiva del Atlántico de Puerto Plata.

Era una persona de ciertas habilidades para el desenvolvimiento cotidiano de la vida. Fue muy locuaz y lleno de un repertorio anecdótico de lo vivido y compartido en sus 65 años de edad. Era una persona muy popular, querida y apreciada por el pueblo de Puerto Plata.

Debido a los exiguos recursos económicos de sus padres no pudo asistir a la escuela. Apenas pudo aprender a firmar su nombre. Tenía una inteligencia natural.

Siempre le gusto vestir a la última moda y fue muy buen bailador. En las reuniones de amigos en que participaba, sobresalía en sus andanzas bohémicas. De ahí el sobre apodo de: Aguaje. También se le apodó como Maracaibo.

No era un hombre de malicia y de malo sentimiento. Al contrario muy amable, cariñoso y siempre con una sonrisa a flor de labios.

Siendo aún un niño se vio precisado a salir a limpiar zapatos a las calles y también a vender maní y dulce.

En esos años de niñez y adolescencia se mantuvo jugando béisbol en los diferentes play de béisbol existentes en Puerto Plata. A partir de esos años comenzó a destacarse como primera base y un excelente bateador. Era un verdadero espectáculo en el campo de juego. Puerto Plata dio una buena cantera de buenos peloteros.

El 18 de febrero de 1962, salió al aire el programa Ecos Deportivos, bajo la conducción de Fabio Rafael González, Julián Cabrera, Carlos Acevedo y Leónidas Fotiné, sin tener ninguna experiencia de radio los cuatro. A través de ese programa deportivo se anunciaban los intercambios y como habían sido los partidos y la participación de los diferentes jugadores en los juegos.

Comenzó a trabajar como obrero jornalero para ayudar a sus padres, en las compañías Exportadora, C. por A., Bordas, C. Por A., Munné, C. Por A., de Puerto Plata.

Fue promotor de la Casa Brugal en Puerto Plata por muchos años.

Aguaje trabajó por muchos años en el Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, como portero e inspector.

Era miembro del Partido Reformista Social Cristiano y simpatizante del líder y ex presidente de la República, Lic. Joaquín Balaguer Ricardo.

También por muchos años trabajó como celador de aduanas en el Puerto de Puerto Plata y el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, donde se ganó el cariño y la amabilidad de los pasajeros por su trato.

Aguaje era muy simpático y dado a saludar con muchos cariños y afectos.

Jugó softbol en los últimos años de su carrera con varios equipos puertoplateños.

En los últimos tiempos era árbitro de béisbol y de softbol y al mismo tiempo era miembro de esas instituciones en Puerto Plata.

Casó con Margarita de la Rosa Rodríguez. Procreó varios hijos, entre los cuales cabe mencionar: Ingrid, José Francisco, Francisco, Orlando, y otros.

Sin lugar a dudas que Aguaje fue una estrella en el béisbol, jugando la segunda base y un excelente bateador. También por muchos años trabajó en el Ayuntamiento y por último como celador de aduanas y, en ambas posiciones dio demostración de honestidad y responsabilidad. No acumuló fortuna