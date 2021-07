Félix López, olvidado compositor puertoplateño

El gran compositor puertoplateño Félix López Kiamp, ha sido echado en el saco del olvido en su ciudad que lo vio nacer y desarrollar como un buen compositor y poeta de temas musicales de rotundos éxitos en sus producciones.

Hoy en día nadie lo recuerda en Puerto Plata y mucho menos existe una calle en Puerto Plata que perpetúe su nombre a su memoria.

Félix López escribió las letras de famosos merengues, como fueron: La miseria, Siña Juanica, María Engracia, El Tiririri, Fiesta en la joya, entre otras composiciones de su autoría.

De él escribió Jesús Torres Tejeda: "La facilidad de expresión melódica, fluye tan espontánea, que tal parece que han sido tocados por lo divino para dar color y calor a sus producciones".

En su ciudad natal de Puerto Plata no se le conoce como músico, pero teniendo herencia musical y habiéndose distinguido y destacado como un excelente compositor de temas musicales.

Su padre Manuel López Betances fue un gran músico que tocaba el trombón, con muchas habilidades y reconocido en su época como un excelente músico. Fue miembro de la Banda Municipal de Música de Puerto Plata.

También, sus hermanos Luis (tocaba la trompeta) y Carlos Manuel López (tocaba el trombón de vara) se distinguieron como músico. Carlos Manuel López fue director de orquesta, radicándose en la vecina isla de Puerto Rico, donde decolló en la música popular. Mientras

Félix López fue de extracción muy humilde y provenía de padres muy pobres. Fue dotado de una inspiración asombrosa en las distintas composiciones que escribió. Tenía gracias y don para escribir canciones. En su época pegó varias canciones escritas por él y cantadas por diferentes cantantes dominicanos.

Félix López Kemp nació en la ciudad de Puerto Plata el 2 de mayo de 1917, hijo de los señores: Manuel López Betances (a) Neney Caco de Guira y Ana Rosa Kiamp (a) Sasá

Tuvo los hermanos: Florentina (muerta), Luis (fallecido), Carlos Manuel (muerto), Julio Antonio (fallecido), Ezequiel (a) La Quela (muerto) y Brígida López Kiamp.

Hizo sus estudios primarios e intermedios en su ciudad natal de Puerto Plata. Se graduó de Bachiller en Filosofía y Letras en la escuela normal de allí.

Ejerció el magisterio en la zona rural de Puerto Plata. Desde siempre tuvo inquietudes para las letras. Desde temprana edad dio demostración a la poesía y posteriormente escribió canciones.

Por las canciones que escribió se deduce que fue un antitrujillista y que supo retratar de cuerpo entero y de manera directa la situación del pueblo dominicano, en los años de la dictadura de Trujillo, en el período de los años 40 y 50.

A finales de la década de los 50 se trasladó a vivir y a desarrollarse como compositor en Santo Domingo. Allí fue reconocido como tal en su tiempo.

El destacado locutor Jesús Torres Tejda lo describió así: "A pesar de que inteligentemente "adornó" con referencias geográficas las letras de "La miseria", los que tenemos las vivencias de esos años y que para la época teníamos la conciencia clara ya, de la brutalidad del régimen sí podemos dar fe de cómo esas manifestaciones musicales abonaban esperanzas de no todos esta perdido y de que por esos resquicios de inconformidad del gran compositor se colaban las voces nuestras como parte del considerable coro opositor a la tremendamente negra noche de la dictadura".

Veamos una muestra de las letras de su composición Siña Juanica que escribió Félix López:

Síña Juanita, en ella se denuncia el estado de pobreza del campesino dominicano. Dice López: " Ay Siña Juanica de por Dios Siña Juanica, se me muere el niño y no tengo medicina". Ahí denuncia el estado total de desamparo de la casi mayoría del pueblo dominicano en la tenebrosa era de Trujillo.

Félix López escribió el merengue El Tiririri, que fue grabado en España por la orquesta de Napoleón Zayas, en el año 1950. En la década de los 70, el músico Guillo Carías y sus 4 más 1 con Cecilia García grabaron una versión del mismo.

También Joseíto Mateo grabó con la orquesta de Héctor de León el merengue El Tiririri, en el sello Quisqueya.

El cantante puertoplateño Vinicio Franco cantó el merengue de Félix López, Siña Juanica con Armando Beltré y Rico López, para el sello Kubaney.

El merengue María Engracia, alcanzó muchas resonancias, que en el jaleo dice así: "Yo no como la batata, porque me da jervedero, a mí me gusta la papa, de la que comía mi abuelo".

Escribió el merengue: "Un saludo a Puerto Plata", cantado por primera vez por Joseíto Mateo con el acompañamiento de la Súper Orquesta San José, en Puerto Rico, que se encontraba de gira por allí.

Escribió en puerto Plata en compañía de Ramón Jiménez (a) Ramoncito el merengue La miseria, de rotundo éxito en su época. Jiménez fue un destacado músico que tocaba la trompeta de la Banda Municipal de Música de Puerto Plata.

Existen muchas versiones discográficas escritas por Félix López, donde le niegan su autoría de compositor de las mismas.

Estuvo emparentado con el personaje folclórico y popular, bohemio, sastre, antitrujillista y cantante puertoplateño Crispín López, de gran recordación para el pueblo de Puerto Plata.

Fue hermano de Ezequiel López (a) La Quela, experto gourmet

Murió en el olvido el gran compositor Félix López, aquejado de una hernia, en el hospital Moscoso Puello, de Santo Domingo, el 18 de septiembre de 1969