Entrevista a un brujo

Buenos días señor Brujo ¿Podría tener una conversación sobre su profesión?

-Seguro que usted Jhon Harper está y haciendo un reportaje para Chismoso´s News ¿No?

-Cierto ¿Cómo lo adivinó?

-Por algo soy brujo y de los buenos, diplomado por el International Sorcerer Institut of Massachusetts, el Harvard de los brujos.

-Pero creía que los brujos no eran adivinos como esos de la bola de cristal, la bata estrellada y el sombrerito ridículo de cumpleaños…

-No lo somos, pero es que usted no ha volteado bien la acreditación de su periódico y he podido leer hasta su nombre y apellidos perfectamente.

-Bien, listo sí es, dígame cómo es esto de ser brujo en esta época tan avanzada, tan virtual…

-Verá, por mucho que avance la tecnología, por más que se hagan descubrimientos, siempre, y cada día más, hay y habrá personas, que creen en lo sobrenatural y necesitan conectarse con los mundos esotéricos ocultos a los sentidos y a la ciencia y que solo unos pocos iniciados podemos hacerlo.

-Pero las religiones como la católica, la protestante, la evangélica, la mormona y otras muchas están para encauzar esas creencias.

-La religión no les es suficiente, no creen en sus ministros tantas veces falsos, no aceptan sus encumbrados dirigentes máximos, sus ritos repetidos les aburren y molestan, quieren soluciones rápidas con alguien con quien puedan resolver de tú a tú, o sea, nosotros los brujos, además somos más efectivos, más versátiles…

-¿Más versátiles, cómo así?

-Sí, nosotros podemos hacer ensalmos, hechizos buenos y sobre todo malos, pociones, curaciones, les contactamos directamente con los Luáses, con San Miguel Arcángel, con las Orishas cubanas, Belié Belkan, con Eshu, Elegguá, Oggun, Oshosi, Osun y si hace falta hasta con el Putin ruso o el Ji Xiping chino y muchos otros seres en favor de nuestros clientes, tenemos poderes de conexión enormes

-Pero las religiones producen milagros

-Eso dicen ellos para sacar limosnas y canonjías, hacen ritos de sanaciones y muchos afirman que se curan por la intervención divina pero en realidad los casos que puedan suceder es por la autosugestión, la mente como usted sabrá es muy poderosa

-Pero ustedes también las utilizan para sanar, sus clientes como usted dicen también las solicitan porque están enfermos

-En efecto, pero nosotros los brujos tenemos mayor energía cósmica y empírica producto de conjunciones interplanetarias alineadas en tiempos y dimensiones específicas que no todo el mundo puede lograr

-Ya veo que usted es un brujo culto

-Es que Massachusetts exige mucho, más de lo que se imagina

-Ya veo, pero ustedes hacen hechizos para el mal, ensalman personas, les mandan maleficios

- En efecto, esa es una de nuestras virtudes principales y por la que nos visitan muchas personas, hacer el mal es una potestad humana y se practica en múltiples formas, más de lo que uno pueda imaginar

-Pero eso no está bien…

-Tal vez, pero lo nuestro en ese sentido es puramente psicológico, pinchar un muñeco con una aguja no hace sangrar a nadie ni que nadie se muera. Poner una foto de una persona en el congelador no hace que se paralice o entre en coma. Sin embargo los gobiernos torturan, persiguen, matan y no se olvide de las religiones con la inquisición, la quema en la hoguera de brujas y brujos, las torturas horribles a los herejes…

-Eso fue antes en la edad media

-Pero ahora siguen amenazando y creando zozobra con los castigos del infierno para toda la eternidad, tremenda vaina

-Pero ustedes hacen ritos para espantar los malos espíritus

-Y los católicos hacen lo mismo con los exorcismos para sacar demonios del cuerpo, es lo mismo ¿No?

-Ustedes usan talismanes de piedras o maderas como superchería

-Y los católicos escapularios, medallitas, resguardos, rosarios ¿No son también supercherías?

-Y ustedes les rocían la cara y el cuerpo soplándoles ron con la boca

-Y los católicos les echan agua con los hisopos, dicen que está bendita y hasta les sale más barata que el licor

-Y ustedes les echan humo de cigarros

-Y los católicos también usan humo quemando incienso como los botafumeiros en la catedral de Santiago de Compostela, véalo por internet es impresionante

-Y ustedes usan muñecos o imágenes y agujas para sus ritos

-Y los católicos usan imágenes de santos y muñecos de vírgenes, santos y santas de madera o yeso, la de San Sebastián está atravesada con las flechas de su martirio, peores que nuestras agujas

-Pero ustedes cobran a sus clientes y muchas veces los engañan y les sacan dinero, hubo uno de ustedes por aquí que hace unos años se llevó unos cuantos millones de pesos de un cliente suyo

-Y los católicos pasan el llamado ¨cepillo¨ o la cesta en sus misas recogiendo cientos o miles de pesos, muchas ricachonas y ricachones les dejan sus bienes y herencias, son miles de millones de dólares que reciben al año de sus fieles, y que yo sepa no son por trabajar bajando el lomo recogiendo lechugas o pegando ladrillos en un andamio. Los mormones exigen nada menos que el 10% de sus ingresos, una buena mordida de bolsillo.

No le niego que entre nosotros también hay avivatos y hasta maleantes que se aprovechan de guanajos pero eso pasa en todas las profesiones, ingenieros, abogados, médicos, políticos, religiosos… los brujos tenemos que cobrar por nuestros servicios, también tenemos que vivir, y a veces nos pagan con huevos, gallinas, chivos… y hay que aceptarlos, qué remedio, la cosa no está para finuras.

-Pero los católicos tienen una larga formación en sus seminarios, tienen ritos, dogmas, rezos…

-Nosotros también tenemos que conocer cantidad de libros de santería y brujería qué son muchos, además oraciones, conjuros, fórmulas de pócimas como las de amansaguapos, dejamelchequeenlacama, arrasacontó, abrecaminos, atraedinero, pegahombres, vencetodo, atraeclientes, damedinero, usamos el Agua de Florida, el Agua de Rosas… y cientos más, ya le he dicho que para sobrevivir en estos tiempos tenemos que reinventarnos, no es fácil ser brujo, y cuidado que pronto no tengamos que serlo por internet

Ya veo, ya veo…

-Pues como está viendo-viendo ya ve que brujos y religiosos, brujerías y religiones no son tan diferentes sino que tienen mucho en común, un sacerdote es tan hechicero como un brujo y un brujo es así mismo igual de sacerdote. El sacerdote es tal vez más sofisticado, con vestidos y ritos más elaborados que nosotros pero en el fondo y en la forma hacemos lo mismo, tratar problemas, necesidades y deseos materiales o espirituales de personas, salvo que los brujos somos más sinceros, no prometemos la gloria ,ni el purgatorio, ni el infierno, lo nuestro es más bien terrenal, más inmediato…

-Por favor acláreme si los chamanes son brujos o no

-En absoluto, los chamanes, tienen poderes especiales, están fuera de las religiones reconocidas y actúas solos, sus poderes provienen de su capacidad de relacionarse con los espíritus sobre los que tienen poder y poseen además muchas cualidades de liderazgo, no hacen daño como nosotros los brujos, esa es una de las grandes diferencias. Algunos nos confunden, pero somos muy diferentes.

-Pero ustedes…

-Ya no hay más peros señor periodista, aquí acabamos la entrevista, me están esperando unos señores con muchos cuartos para hacerles unos ensalmos especiales y esta semana el negocio ha estado flojo, buenos días y vuelva otra vez si tiene algún problema que resolver, resultados brújicos garantizados.

-Buenos días y muchas gracias, la verdad he esta charla me ha dejado bastante embrujado