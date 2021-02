Encuestas, campañas y resultados en elecciones nivel presidencial: 2004-2012

El criterio de medición de una investigación que propende medir determinado interés o inclinación de los ciudadanos, a nuestro entender, si basa sus razonamientos en casos estudiados o realizados directamente como estudio de campo por el investigador, resulta para nosotros una herramienta confiable para basar sus resultados con ribetes objetivos.

En este sentido, a fin de proceder a descodificar los hechos, las circunstancias y los comportamientos del cuerpo electoral que se desprende de las valoraciones de las encuestas, en primer lugar porque muestra la radiografía real del lugar que se sitúa una candidatura en un momento, sus avances o retrocesos y las variaciones de las tendencias de preferencias que pautan los electores como lectura final de sus intenciones. En este sentido, en los cuadros de más abajo se muestran estas proyecciones y sus análisis:

I.- Elecciones del 2004 Cuadro comparativo de la intención de votos por candidatos según las encuestas publicadas durante el año 2004 Candidatos Penn, Shoen y Berland Gallup Hamilton JCE Enero (1) Abril (2) Febrero (2) Abril Marzo Abril Leonel Fernández 65.0% 63.0% 63.1% 54.8 52.0 54.0 57.11 Hipólito Mejía 13.0% 19.0% 14.6% 27.1 25.0 27.0 33.65 Eduardo Estrella 6.0% 16.0% 14.9% 14.70 17.0 14.0 6.65

Aquí analizamos datos muy significativos respecto, primero, a las proyecciones de varias firmas encuestadoras de mucho prestigios en América. En este sentido tenemos que el Dr. Leonel Fernández Reyna, en la encuesta de enero del 2004, la Penn, Shoen & Berland, se colocaba con un 65%, y en la segunda de abril de ese mismo año, le otorgaba un 63.0%. Lo que indica que ya en plena campaña, esta candidatura en vez de subir puntos los disminuyó. La firma Gallup por su lado, en febrero del 2004, disponía un 63.1% y abril del mismo año, en una segunda muestra, le daba a este candidato el 54.8%, lo que indica que en relación a enero –según Hamilton-, en abril, según Gallup, disminuyó, 8.3 %, y como planteamos, bajó en vez de subir, cuando ya la campaña estaba en su fase final. De igual modo, la firma Hamilton da cuenta, en marzo, que esta candidatura, del PLD, tenía un 52.0, y un 54% en abril. Según los resultados de la Junta Central Electoral, finalmente, el Dr. Leonel Fernández, obtuvo 57.11 %.

En relación a la candidatura del Ing. Hipólito Mejía, la preferencia se movió en un péndulo de 13%, en de enero y un 19% en abril del 2004, según la Penn, Shoen & Berland. En un 14.0% en febrero y un 27 % en abril del 2004, en ese mismo orden, se movió, según Hamilton, en marzo a un 25% y en abril del 2004 a un 27%, sin embargo, alcanzó realmente un 33.65 según el resultado final publicado por la Junta Central Electoral.

Como se puede apreciar, la candidatura del Ing. Mejía inició virtualmente por el suelo, con escasamente un 13%, por lo menos en la de Penn, Shoen & Berland, lo que muestra que a partir de esta medición y el resultado final, en lo que también se nota fueron aumentando, hasta tal punto que en relación a como inició, tomando como punto de partida el 13% inicial, este candidato tuvo un desempeño electoral de 20.65 por encima, lo cual se puede atribuir a los gastos de campaña y la alta frecuencia en los medios, digamos. Esto partiendo del descenso del Dr. Leonel Fernández, que disminuyó respecto al 65% inicial, un 7.89%. Sin embargo, cabe destacar que si el Ing. Hipólito Mejía, avanzó un 20.65%, y el Dr. Fernández, perdió este 7.89, de donde se movieron el 12.76% que de acuerdo a los votos emitidos, 3, 656,850 (JCE, 2004), representó 429,482.46 más de lo previsto desde el punto de vista del 14% que inicialmente presentaban las encuestas.

De esto se infiere, que ya sea por el desgaste propio del ejercicio del poder y del posible paradigma y el cliché del cambio de las masas, o de la propia dureza del voto del Partido Revolucionario Dominicano, con todo y reelección, la cual provocó una crisis de altos ribetes de criticidad y divisionistas de las estructuras del partido, o que del partido Reformista se movilizaron una representativa cantidad de votos, a juzgar de otras alianzas informales que se cuajaron, muy especial, en otros procesos del ciclo electoral que se analiza, lo cual profundizar al respecto no constituye el enfoque de la presente investigación, por lo que nos vamos a circunscribir a la realidad de la cantidad de votos que marcó la diferencia, entre lo inicial y lo final.

II.- Elecciones del 2008

Candidatos Penn, Shoen y Berland Gallup Hamilton JCE Abril 9 al 11/5/2007 Mayo Leonel Fernández 56.0% 51.7% 52.0% 53.83 Miguel Vargas 32% 37.4 25% 40.48 Amable Aristy 8% 4% 17% 4.59

Sobre este proceso, cabe reseñar que el Dr. Leonel desde un inicio de su presentación como candidato disponía en la preferencia e intención del voto a su favor, de un 51.7% en el corte de la Gallup en mayor del 2007, es decir, a un año de las elecciones del 2008. En la encuesta de Hamilton, se registró un 52% y la Penn, Shoen & Berland, le otorgó un 56%. En primera ojeada, se observan diversos porcentajes según firmas encuestadoras, pero, mantuvo la tendencia al alza en estos, al referir el 56% que presentó la Penn, Shoen & Berland.

En relación a los votos obtenidos en las elecciones, que resultó un 53.83% de los votos válidos, entonces, partiendo de un simple ecuación matemática de suma y resta, resulta entonces según estos porcentajes de Penn, Shoen & Berland, en vez de subir tras la campaña del 2004, lo que hizo fue descender un 2.17% de la preferencia. Lo que nos indica que tanto la campaña como sus gastos e inversiones, más el control del gastos de los ministerios, más la misma confianza que otorga el poder para actuar, moverse y amarrar asuntos, inclusive, con todo y todo las alianzas, los movimientos y los acuerdos que se tejieron en su favor, su desempeño electoral posterior al inicio de campaña, no redundaron en aportar mayor cantidad de votos.

Ahora bien, producto del entusiasmo, la reavivación de los cuadros y dirigentes medios e intermedios, se garantizó la tendencia del triunfo, esto es posible, pero, desde el punto de las intenciones que desde inicio, muestran las encuestas que sacaría, Leonel Fernández, algo más o algo menos, inclusive menos, cabe destacar que en vez de crecer producto de la campaña, cuando no se quedó estático, descendió en la expresión del voto en termino de urnas.

Sobre sus gastos de campaña, sería redundar por la falta de asequibilidad que tuvimos al disponer de los aporte de sector privado, pero, como dice el dicho popular, para muestra es suficiente un botón, en este sentido tenemos también la inferencia de que el presidente no podía gastar más de lo que gastó en proyectos, inauguraciones, funditas, dadivas. En otras palabras en clientelismo, el cual no se cuantifica por ser muy variado y amplio su horizonte y su campo, pero, pensando en los programas sociales que impulsó el Dr. Leonel desde el poder, constituye, como hemos dicho en uno de los más ambiciosos que la mayoría de procesos en este espacio de tiempo, la variación de votos obtenidos se redujo respecto a la elecciones anteriores.

III. Elecciones del 2012

El cuadro de proyecciones de este periodo, se recoge en las siguientes tablas:

Cuadro comparativo de la intención de votos por candidatos según las encuestas publicadas durante el año 2012 Candidatos Firmas % de ASISA en el tramo oct-11 a mayo-12 y Resultado JCE Fechas de realización JCE Oct-11 Feb.-12 Abril-12 Mayo-12 Mayo-12 D. Medina 48.4 52.8 52.8 53.2 53.3 51.36 H. Mejía 46.0 46.3 45.0 44.8 44.78 46.78

Candidatos Firmas % de PENNS, SHOEN & BERLAND en el tramo Enero 12 a Mayo-12 y Resultado JCE Fechas de realización JCE Enero-12 Mayo-12 Sólo se registran estas dos D. Medina 47.0 51.0 Sólo se registran estas dos 51.36 H. Mejía 44.0 46.0 46.78 Cuadro comparativo de la intención de votos por candidatos según las encuestas publicadas durante el año 2012 Candidatos Firmas % de INSIGHT en el tramo oct-11 a mayo-12 y Resultado JCE Fechas de realización JCE Oct-11 En-12 Mar.12 Abr-12 May-12 May-12 D. Medina 47.1 47.9 49.8 49.2 52.4 53.2 51.36 H. Mejía 45.0 41.8 42.6 42.4 44.2 46.78 46.78

Candidatos Firmas % de CID en el tramo oct-11 a mayo-12 y Resultado JCE Fechas de realización JCE Ago-11 Nov.-11 En.12 May-12 Se registran solo 4 D. Medina 50.0 51.0 50.0 Se registran sólo 4 51.36 H. Mejía 34.0 35.0 42.0 47.0 46.78 Cuadro comparativo de la intención de votos por candidatos según las encuestas publicadas durante el año 2012 Candidatos Firmas % de GREENBEER en el tramo oct-11 a mayo-12 y Resultado JCE Fechas de realización JCE Mar-12 Abr-12 May-12 Se registran solo 3 D. Medina 47.0 49.0 51.0 Se registran sólo 3 51.36 H. Mejía 46.0 46.0 46.0 46.78

Desde antes de que el Ing. Hipólito Mejía fuera el candidato, su perfil de ganar las convenciones del Partido Revolucionario Dominicana, se proyectaba en la intención del voto, las cuales se realizaron el 6 de marzo de 2011 entre los precandidatos Miguel Vargas Maldonado y el ex presidente de la República Dominicana y compañero de partido Hipólito Mejía.

En dicha convención, la cual resultó un poco cerrada, el Ing. Mejía gana la misma con un 53.30% en contra de un 46.70%. El pre-candidato perdedor, Vargas Maldonado, alegó que unas actas a su favor no fueron contabilizadas, y que miembros de otros partidos contrarios, como el PLD y PRSC, pudieron votar en esta convención al no haber sido excluidos del listado de votantes (Fuente: es:wikipedia.org/wiki/miguel_vargas_maldonado.)

Dentro de este proceso, al menos dos muestras de Hoy-Gallup, en enero del 2011, colocaba al Ing. Mejía con un 65%. Un por ciento considerable como para no dejar dormir a cualquier aspirante contrario. Según se muestra en el histórico de encuestas más arriba que aparecen en el cuadro, ya en octubre del 2011, las encuestas lo colocaban; por ejemplo la Asisa, en octubre 2011 con un 46.0 %, apreciándose que el candidato del PLD, Danilo Medina, que inició con un posicionamiento de tormento, por usar un término, para el PLD, en esta misma encuesta presentó un 48.4 %, o sea, 2.4 % porcentuales por encima de Hipólito Mejía que estaba sólo ya como candidato, inclusive, antes de la proclama de la Junta Central Electoral (JCE), cuya proclama el órgano electoral la realizó el 15 de febrero del año 2012. Con la cual dejaba abierto el proceso electoral para el periodo 2012-2016.

En torno a esas elecciones, el candidato Hipólito Mejía sufrió un descenso galopante considerando que los primeros días de su campaña, por poner un caso de la encuesta de, Penn, Shoen & Berland, en octubre del 2011, aparecía con un 40.0% y contrario, el candidato Danilo Medina mantenía un 47%. En este largo trajinar de campaña,- porque las propias encuestas con rubros de las campañas-, resulta importante, para concluir con esta parte, destacar que la firma CID de mayo del 2012, el candidato Hipólito Mejía presentaba un 47 %.

Finalmente, en relación a las encuestas, el resultado final que cerró dichas encuestas fue el escrutinio y el boletín final de la Junta Central Electoral, la cual informó que el Lic. Danilo Medina, había obtenido un 51.36% contra un 46.78 del Ing. Hipólito Mejía, que venía de gastarse, por lo menos, partiendo sólo del financiamiento del Estado, el mismo aporte que había recibido el PLD.

Como se ha podido ir apreciando en las variaciones de intenciones del voto que se ha expresado con los resultados finales de las elecciones, cabe distinguir que en relación a la campaña de Danilo Medina, aunque ha sido considerada por algunos estudiosos del tema como ejemplar, por su discurso coherente y sus vehemencia en sus planteamientos, inclusive, se ha juzgado que marca un hito en los estilos de campañas, en especial en los eslóganes, que contrario a plantear un programa, una gestión o un proyecto sustentado en plataforma reales, elevan simples consignas que sólo se quedan en el lirismo de la ritmas que en estas subyacen.

Pero, bien, tendríamos tema casi para desarrollar varias entregas más en este orden, pero, en cuanto al análisis, resulta importante apreciar que ni el propio Danilo, a juzgar por la primera encuesta, por ejemplo la de Penn, Shoen & Berland, la cual fue la que tuvo más acierto, por lo menos con la que publicó en mayo del 2012, en la cual otorgaba un 51.0% a Danilo, teniendo de diferencia con el informe de la Junta Central, solo un 0.36%, ya que este organismo publicó un 51.36 al candidato ganador. Así mismo, sucedió con el por ciento asignado por esta firma al Ing. Hipólito Mejía, quien le otorgaba, en mayo, un 46% y en el boletín de la JCE dominicana, obtuvo un 46.78%.

Ahora bien, retomando el asunto del papel de las campañas, el alto costo de estas y la gran parafernalia, a partir, repetimos, de estas variaciones y de los pocos márgenes de votos que se registraron al momento de comparar lo que tenían antes de las elecciones y los obtuvieron en las votaciones, entonces, partiendo de esta premisa, las campañas, por citar ahora un ejemplo concreto, sin menoscabo de las anteriores analizadas, por ejemplo, en el caso del PLD, por referirnos al partido con todas sus maquinarias, inclusive, la inyección financiera y los tres llamados frentes de campaña, el de Danilo, Doctora Margarita Cedeño y el del Dr. Leonel Fernández y todas sus inauguraciones, por lo que se le ha llegado a acusar que provocó la agudización de la llamada crisis financiera que heredó el candidato electo del PLD, el Lic. Danilo Medina, pero, también, completando el triángulo, contó con el endoso de la Dra. Margarita Cedeño que las encuestas de valoración, al momento de ser escogida como vicepresidenta de la formula Danilo-Margarita, además, de que tenía por su propio brillo político, ya que aparecía, y así lo testifica una encuesta publicada en el Listín Diario de fecha 23 de mayo del 2012, a la firma de Heddel Cordero,

El martes 23 de agosto del año pasado se publicó el diario citado anteriormente, una encuesta realizada por Gallup donde se establecía que el 77% de los ciudadanos simpatizantes del PLD la preferían a ella como compañera de boleta de Medina. Las mediciones posteriores a esta encuesta situaban al candidato del PLD en una posición superior a la que poseía antes de que fuera ella su candidata a la vice (www.listindiario.com/puntos de vista/2012/15/../Margarita-fue-un acierto.)

De todo esto último, donde se analizan las situaciones que bordearon el proceso, al margen también de los errores cometidos y los que se le puedan atribuir al candidato del PRD, o las bondades del candidato del PLD. En este sentido, Ramírez Morillo (2013) postula “ […] en definitiva, Danilo Medina fue mejor actor que Hipólito Mejía durante la campaña electoral, porque estuvo más inspirado, más confiado en sí mismo y en las personas. Era un candidato mejor preparado y más competente que el adversario” (p.128)

Esta apreciación de Ramírez Morillo, se atribuye como una valoración verdadera a juzgar por el comportamiento de Hipólito en todos los escenarios en los que estuvo. Sin embargo, a nuestro juicio, -quizás puede ser que fuera por su humildad y sencillez, en ese momento,- que Danilo Medina logró concitar el apoyo de Leonel y el de la propia Dra. Cedeño, pero, si recordamos que ese mismo Hipólito derrotó en primera vuelta al político de mayor cualidades histriónica, mejor actor en los escenarios, más sosegado en su decisiones, etc., entonces, tendríamos que colegir finalmente, que según las campañas, la cual constituye el punto, no representaron grandes variaciones en relación a los votos históricos, por ejemplo del PLD ni tampoco los del PRD, que en las últimas elecciones, por lo menos en las elecciones que abarca este ciclo, incluyendo lo que obtuvo el Ing. Miguel Maldonado, para citarlo como soporte de lo dicho, aunque no corresponda al tramo del proceso electoral tratado