Emprendedor, competencia, monopolio y economía de las Big Tech

Estos fueron los temas de tres conferencias del economista Peter Klein en el evento Universidad Mises de este año. Esta es una actividad anual que organiza el Instituto von Mises desde el año 1986 que permite reunir a profesores universitarios seguidores de la Escuela de Economía Austríaca.

La correspondiente a 2021 tuvo lugar la semana pasada y en el portal de la entidad están disponibles el programa y los videos de todas las conferencias.

Sobre la actividad del emprendedor en la economía, Peter Klein explica las diferencias entre escuelas de pensamiento sobre su función en la economía y la arena movediza en que se basa la enorme popularidad que ahora tiene, luego de estar por años prácticamente ignorada por las escuelas de economía y negocios. Por ejemplo, le dispara al cuello a la idea de que emprender es “la búsqueda de oportunidades más allá del control que se tenga sobre los recursos”. Esta es una visión donde lo que importa es la “idea chévere” sobre un producto o servicio innovador que no va a fallar en el mercado. Tener recursos es algo secundario; el dinero siempre fluirá hacia las buenas ideas.

Para Klein es un error separar emprendimiento de propiedad sobre recursos, una premisa que lleva a concluir que es el descubrimiento de nuevas oportunidades, no la inversión, lo que es el motor del proceso de mercado. Para ilustrar esta idea muestra un corto de una película donde quien tiene una buena idea y patrimonio negativo tiene una reunión con los que van a poner el 100% del capital a riesgo. ¿Qué ustedes creen: consiguió el dinero o le preguntaron por qué no incluyo en el presupuesto inicial el valor de su “comisión por descubrir la idea”? Es un ejemplo excelente de que no se puede ser emprendedor sin tener control de recursos que se pueden perder si el proyecto no prospera. Se es emprendedor cuando no hay que hacer análisis de ADN para saber de quién es la piel que se encuentra tirada en el pavimento de los fracasos.

“¿Qué dice Ludwig von Mises sobre el emprendedor?” Aquí la cita que presenta Peter Klein tomada de la monumental obra Acción Humana: “Es imposible eliminar al emprendedor de un cuadro sobre la economía de mercado. El gran número de factores complementarios de producción no pueden llegar a combinarse de manera espontánea. Estos necesitan ser combinados por el esfuerzo con propósito de hombres buscando fines específicos y motivados por la urgencia de mejorar su estado de satisfacción. Si se elimina al emprendedor se elimina la fuerza motriz de todo el sistema de economía de mercado”.

Para Mises estaba claro que ideas por sí solas no combinan factores de producción, esto es posible teniendo control sobre esos recursos y la idea, propia o ajena, que consideran generará al sacar los números un residual mayor. El que se especializa en elucubrar ideas no es un emprendedor. El que se saca el premio mayor en una lotería o recibe una herencia millonaria tiene capital puede prestar directamente o depositar en una entidad financiera. Es una persona rica, dueña de capital, pero no es emprendedor si no usa ese patrimonio en una actividad donde hay incertidumbre sobre si el residual de la operación financiera será positivo o no. Los empresarios, en consecuencia, son los que se someten a un proceso de selección por un mercado competitivo (sin privilegios/protección del gobierno y consumidores comparando opciones). Quien anticipó correctamente gana, el que se equivocó pierde. Hay privatización de pérdidas y ganancias.

Peter Klein ha escrito varios libros sobre emprendimiento y presentó en la conferencia un diagrama sobre su función que describo y recomiendo ver en su conferencia:

Existen condiciones objetivas de la realidad que están disponibles para todos como estadísticas de precios, conocimiento científico y tecnológico. El emprendedor tiene atributos subjetivos como sus preferencias, interpretaciones propias sobre las condiciones objetivas expresadas y sus ideas sobre el futuro que le permiten imaginar ahora el mañana de una actividad. Con esa visión comienza a actuar desde hoy hasta que llega el momento de empezar a comparar el futuro imaginó con el que se convirtió en la realidad, ese es el proceso de selección de mercado que le permite comparar ingresos menos gastos y obtener un residual que le permite evaluar su emprendimiento. En ese momento hay nuevas condiciones objetivas, el emprendedor vuelve a interpretarlas, a imaginarse un nuevo futuro y volver actuar con sus nuevos conocimientos y la experiencia.

La conferencia de Peter Klein sobre emprendimiento y las otras dos que comentaré en próximas entregas sobre competencia/monopolio y economía de los gigantes tecnológicos están en el canal del Mises Institute en odysee.

En la imagen están algunas de las conferencias que ya están disponibles en esa plataforma. Esta es una nueva opción para ver videos que ha surgido por la actitud de censura de las plataformas más populares de eliminar contenidos que no les gustan. La entidad escogió odysee para hacer la transmisión en vivo de su seminario, uno que recomiendo a todo el interesado en ver los puntos de vistas de estos economistas que siguen la visión de esa ciencia creada por Carl Menger.