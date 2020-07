Ellos siguen haciendo daño

(Ilustraciones del Dr. Odalís G. Pérez)

Llegó el día cero lleno de caretas, fuetes, cachúas y “roba la gallina”. Detrás de los tricicleros, varios danzantes se mueven llenos de música y risa. Una comparsa de niños y niñas, salta alrededor de una figura humana que antes le llamaban Presidente...ahora lo miran con odio y desprecio, por ingrato, engreído y endiosado. Ahí va...cargando sobre sus hombros una rotunda derrota.

La figura no escucha...la figura ordena...manda...y le reclama a los niños y a las niñas que se callen la boca... que si ellos no saben cómo es que él se llama, que su nombre es "Presidente". Los niños y las niñas siguen abucheándolo, y lo tienen al "salto del chivo". Lo llevan al garete...Ellos no saben que este señor les habla. Ellos no conocen esa figura llamada "Presidente".

De los rincones de "Villacón", salen... en zancos y patinetas...las gentuzas, los wa wa wa, los excluidos de las trompetas palaciegas, los de a pies...salen disgregados con un coro y gritan como si hablaran para sordos...gritan... ya no dicen "se van", dicen "se fueron", "los fuimos", ¡¡¡arre...arre!!! Ya se fueron. Gritan. Vociferan...

A los inquilinos que salgan del patio de la casa. Que se retiren...porque otros inquilinos se avecinan y van a ocupar sus rincones, sin guantes y sin mascarillas...van a ocupar sus asientos...y dicen que "adecentarán", que limpiarán las nóminas y las nominillas, mientras sale humo de algunas oficinas, como quien está quemando papeles, deshaciendo huellas...y borrando señas...rompiendo formularios de falsos homenajes...y de inventados pagos de payolas y de horas extras.

A lo lejos se ven "los popis", con una mirada de acecho...observando de reojo a los nuevos inquilinos. Están levantando pancartas que dicen: "A La Victoria o hay candela". "A Najayo o nos revelamos". "Aquí no hay borrón y cuentas nuevas". "Los queremos presos o hay candela". "Escuchen bien", dicen... "los queremos presos...o hay candela".

Desde un balcón, cerca...muy cerca del Palacio Nacional", sudorosos...vemos a antiguos burócratas...desaliñados...con las corbatas torcidas...limpiando sus gavetas...Están alicaídos...solos...abucheados...

abandonados...y despreciados...por ingratos...por morderle la mano a quien los hizo gente y les dio poder. Por pagar con traición al rey de la selva...al sabio y estratégico León. El de la voz profética que, como un latigo ardiente, predijo que "es pa'fuera que van"...y afuera ya están.

Él los subió y él los sacó. Ahí los veo a ustedes... ahora... como arrepentidos...pero ya es tarde. Ahí están ustedes... los ingratos...los derrotados... ahora... como dándose golpes en el pecho...lamentando su tragedia...pero ya es tarde. Ya es tarde "para ablandar habichuelas", y su horno no está para galleticas. Ustedes merecen eso y más...por traicionar al hombre ético, por hacer que Juan Bosch se retuerza hoy en su tumba.

Las gentuzas...aquellos que fueron sus "compañeritos de las bases", las puntillitas en los zapatos...están gritando en las calles: "Los queremos presos". "¡¡Que paguen sus fechorías!!" ¡¡¡Presos...presos...eso es lo que queremos, que caigan presos!!!

"Aquí no hay prórroga, ni conciliación, ni cuarentena": Así vociferan las comparsas en los callejones, en los mercados y colmadones... a ritmo de una melosa bachata..."Asesina...asesina sin matar...asesina..." tropa dañina...mafia asesina.

...Ya van de camino... ¡¡¡por fin!!! Ahí los veo...van escurridizos...ya no los queremos. Se ganaron este repudio colectivo. Están arrastrando sus maletas...dentro de ellas van los recuerdos perfumados de sus amantes, su prepotencia acumulada...ahí llevan su arrogancia recogida en el pecho por años...van arrastrando su torpeza ante esta nación que le dio todo...aún en el abismo...ellos le están cobrando peajes a este pueblo... No se conforman con el negocio de la pandemia....Ellos...los despreciables...los derrotados...los militantes del saliente inquilino...aún a orillas del abismo...ellos siguen haciendo daño