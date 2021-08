El trofeo al Campeón de la Deuda Pública

El Partido de la Liberación Dominicana acaba de perder una oportunidad de encauzar el debate de la deuda pública por el carril de la sensatez. En las circunstancias actuales de tantos procesos de corrupción administrativa contra funcionarios de su recién pasada gestión, sin embargo, es entendible que el tiempo no está para purismos teóricos sobre finanzas públicas. La prioridad es devolver con la mayor efectividad posible los ataques que recibían de la oposición cada vez que se emitían bonos soberanos, se realizaba la subasta regular de bonos domésticos y se contrataba un préstamo con organismos multilaterales o agencias de gobiernos extranjeros.

El corto de comedia de entregar al partido de gobierno el trofeo como campeón del endeudamiento es producto de esos procesos en estos momentos y el recuerdo de la monótona letanía que seguía a cada operación de crédito público. Y es que, en efecto, nunca hubo tregua. Al estilo de los Kenton era “palo, palo, palo con ella y palo” para esa deuda pública que, con la rabia de Paquita la del Barrio, era una “rata de dos patas”. Cada nuevo dólar tomado prestado se denunciaba como una tomadura de pelo a los inversionistas de mercados de capitales que creían en los modelos de sostenibilidad de la deuda pública de los economistas del gobierno. Esos tenían fallas en las ecuaciones de comportamiento para ocultar que se estaba en un Esquema Ponzi donde había que emitir deuda para pagar los intereses de la misma deuda.

Los correctos eran los propios y había que creer que era así a pesar de que los economistas no los mostraban a la opinión pública (“¡Vaya es econometría pura, compleja, algo que no es para programa de radio o televisión!”). Okey. El caso es que no asistían a vistas públicas para ilustrar a los congresistas a la hora de votar (“¡Era inútil, ahí estaba esa amenaza a la democracia, ese artero arpón que la manda al fondo del mar, ese anatema que es un partido con la mayoría mecánica!”). Ajá, ¿pero y por qué no aparecen referencias al modelo comprueba la situación Ponzi en las observaciones de los legisladores de oposición al plan de financiamiento que es parte integral de cada presupuesto. (“¡Hay que entender que la preferencia revelada en el uso efectivo del tiempo durante esas discusiones es, obviamente, la asignación de gasto público a las demarcaciones donde están sus votos, no podíamos pasar de un por arribita para señalar los problemas!”). Enterado.

Ni siquiera con la operación de recompra de la deuda de Petrocaribe dieron pausa a los fusiles. Las descargas empezaron en la fase secreta de la operación. En principio tenía esa naturaleza porque se requería conciliar cada pagaré del complejo mecanismo administrativo generaba las obligaciones de deuda. Logrado ese cuadre también se tenía que desmontar sin ruido una intermediación privada que no agregaba valor a una operación donde la Dirección General de Crédito Público del país hacía rato había demostrado competencias suficientes.

Rumores sobre las tasas probables de colocación y el descuento de mercado a pagarés tenían un interés concesional llegaron a interpretarse como que la operación sería un fiasco porque estaríamos emitiendo “bonos basura”. Una acusación sin sentido alguno. Demostré en un artículo sobre esos rumores que los precios y rendimientos se comentaban para esas emisiones estaban en línea con la información pública al día de esas variables para los bonos dominicanos.

Ese es uno de un buen número de artículos de opinión que escribí por varios años sobre la creación de la oficina de crédito público en Hacienda, la historia de las primeras emisiones modernas de deuda pública, la forma como fue evolucionando por acreedores e instrumentos, las razones de la preponderancia de los bonos sobre otras formas, los prospectos de emisión títulos, la importancia de la inversión accionaria del BanReservas en CEVALDOM y el pronóstico de que un nuevo gobierno se olvidaría de sus posiciones contrarias al endeudamiento para hacer su primera emisión de bonos soberanos en enero del 2021, pronóstico correcto que adelantó por unos meses la pandemia.

Varios de los que presento a continuación forman parte de la colección con que daba las facilitaciones de Crédito Público en un diplomado de Hacienda Pública del CAPGEFI, en que siempre dedicaba tiempo a los debates coyunturales sobre la deuda con los participantes.

Una lectura al azar de algunos de estos artículos puede convencerlo de que el trofeo de campeón de la deuda pública le corresponde al PLD. Fue en su primer gobierno que sembró las semillas para recuperar la reputación crediticia de la nación y del 2004 al 2020 pasó de agotadores “Road Show” para convencer que compren bonos a cumplir los planes de financiamiento sin montarse en un avión. El PRD dio impulso a las reformas para crear la zapata de una entidad dentro del Ministerio de Hacienda que dirigiera las operaciones de deuda pública y llegó en el 2020, con la D cambiada por M, para montarse en una estructura donde el Adanismo tiene poco espacio. En justicia, tienen para devolver el 75% del trofeo.

Trofeo deuda

