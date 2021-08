El tan esperado 16/08

Cual designio cabalístico, las fechas fatales, o auspiciosas, han sido siempre de interés popular y alimento indispensable del morbo popular.

La gestión gubernamental del ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader Corona NO escapa a este designio cabalístico.

Jamás he sido un defensor ardiente de echarle las culpas ajenas a situaciones heredadas. Lo que se hereda se enfrenta y se transforma, acorde a las competencias y recursos disponibles.

De ahí que, NO me voy a referir a cosas heredadas si no más bien a la impronta gubernamental de estos 365 días, al 16 de agosto reciente.

Es muy obvio que la recesión inducida por la pandemia de la COVID-19 resultó ser un pasivo económico y social muy grande para cualquier gobierno que iniciase su gestión político-administrativa.

El desempleo, la merma en la producción, gastos extraordinarios de salubridad, la escolaridad colapsada, la actividad comercial tronchada y disminuida, más un nivel de deuda muy preocupante, son pasivos sociales y económicos muy onerosos.

Ahora bien, también es cierto que el país conservaba todo sus potenciales agropecuarios, piscícolas, fabriles, tecnológicos, mineros, energéticos, comerciales, estructuras de zonas francas y mercados de exportación, etc.

La dinamización y potencialización de lo anterior ha tenido sus luces y sombras, como es lo normal en todo proceso de recuperación económica de los países con economías emergentes como la de nosotros.

Sin temor a lucir parcializado, a mi humilde entender, el área más emblemática de esta gestión gubernamental la constituye el manejo de la política monetaria y financiera del Banco Central de la República Dominicana. Su impronta ha sido MUY decisiva en la estabilización de nuestra moneda y la canalización de las cuantiosas remesas recibidas desde el exterior.

Con sus medidas prudenciales ha evitado la apertura de grifos monetarios que hubiesen creado niveles de demanda de bienes y servicios insostenibles e inflacionarios.

Otro sector que se ha caracterizado por su dinamización oportuna y coherente es el del turismo.

En América Latina ya estamos posicionados como el destino más codiciado por los turoperadores y las líneas aéreas. Esto ha redundado en la recuperación de mas de medio millón de empleos.

El resto de la economía se ha ralentizado significativamente, ya sea por problemas exógenos al país o por falta de experiencia en el manejo de la cosa pública.

Sin embargo, reconozco la sinceridad del primer mandatario en mejorar la seguridad ciudadana, la independencia del poder judicial, la atracción de las inversiones en las zonas francas, el ordenamiento y desarrollo vial, el aumento de la oferta agropecuaria y piscícola, así como su interés de que todo se realice bajo esquemas de transparencia, muy bien publicitados en las redes y medios sociales.

Esta campaña mediática también puede tener sus bemoles al dar pie a un proceso de saturación mediática que a la postre sea más perjudicial que el beneficio que se persigue con la misma. El tiempo me dará o no la razón.

Finalmente, creo oportuno y conveniente seguirle dando todo el apoyo necesario a esta impronta gubernamental para que podamos iniciar un proceso de recuperación ponderado y equilibrado donde la oferta de bienes y servicios no sea solo solventada con endeudamiento, sino también con el aumento de la productividad per cápita en lo referente al cumplimiento de horarios, disposición de trabajo, desarrollo de competencias, empredeurismo focalizado y apertura total hacia los procesos de bancarización. Hay que deponer los egoísmos y las ¨guerritas de egos¨ en la administración pública y en el componente político-partidista nacional.

Este componente político-partidista debe ya de asimilar las experiencias pasadas que nos indican que no basta hacer una oposición mediática y velerista, si no también una oposición constructiva que realmente contribuya al sosiego social y a la renuncia de las canonjías del poder político y empresarial. De lo contrario, estaré hablando reiterativamente sobre estos tema para el próximo 16 de agosto del 2022