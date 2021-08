El primer año de gobierno

Aunque en medio de la pandemia y sus restricciones en algunos momentos el tiempo parecía haberse detenido, éste continuó su marcha inexorable y ya ha transcurrido casi año y medio, desde que aquí sentimos los primeros coletazos de este mal y doce meses que tenemos al Lic. Luis Abinader como Presidente de la República, un período adecuado para realizar un análisis valorativo a grandes rasgos de las actuaciones del nuevo gobierno.

Es necesario repetir, que este inició sus ejecutorias en medio de una situación sumamente difícil, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. El Covid atacaba al mundo entero y casi todos los países cerraron sus fronteras, provocando el cese de la actividad turística y el colapso de muchas industrias. Esto repercutió negativamente en nuestro país, por la gran importancia que tiene el turismo y su papel como dinamizador económico en casi todos los sectores, dejando a miles de personas sin trabajo. Para que quienes quedaron sin empleos como consecuencia del Covid pudieran recibir un ingreso que les permitiera subsistir, las nuevas autoridades mantuvieron y fortalecieron los programas asistenciales existentes; acertada medida que evitó problemas sociales.

El manejo de la pandemia y el exitoso programa de adquisición de vacunas y Vacunacion de la población, es uno de los grandes logros de este gobierno. Otro acierto, ha sido la forma en cómo el Ministerio de Turismo junto a empresarios del sector han enfrentado los problemas de control de los efectos de la pandemia en los polos turísticos y el proceso para lograr la recuperación de los flujos de viajeros, los cuales han ido creciendo más rápido de lo esperado.

En este campo, un paso importante y largamente esperado, es el inicio de las obras para el desarrollo de Pedernales y zonas aledañas; entre las cuales se encuentra la paradisíaca Bahía de las Águilas; este proyecto transformará el Sur. Sin dudas se ha hecho un trabajo notable.

Algo que el Presidente había prometido en su campaña política y que se ha convertido en realidad, es el manejo independiente de la justicia, en este ámbito las actuaciones de la Procuraduría y el Ministerio Público, no dejan dudas de que se está dispuesto a perseguir a los que violen la Ley. Los numerosos procesos que involucran a diversas personas vinculadas al pasado gobierno en actos de corrupción, envían un claro mensaje de que la impunidad terminó.

Es necesario mencionar que también funcionarios del gobierno del PRM han sido investigados y en algunos casos sometidos a la justicia, por presuntos actos en contra de la Ley, tales como: Kimsberly Taveras, ex Ministra de la Juventud, Leonardo Faña, ex Director del Instituto Agrario, Luis Maisichel Dicent, ex Administrador de la Lotería, Víctor Miguel Polanco, ex Viceministro de Interior y Policía, y otros más.

En cuanto a la recuperación económica, las medidas tomadas han sido las correctas, especialmente desde el punto de vista monetario, el país marcha de manera acelerada hacia la plena recuperación económica, pronosticándose un crecimiento de dos dígitos para este año; otro importante logro en el cual tanto sector público como privado han unido esfuerzos. Sin embargo, el nivel de la deuda pública se ha incrementado de manera importante como consecuencia de la necesidad del gobierno de recursos para enfrentar los gastos provocados por la pandemia, el monto que ésta alcanza actualmente es preocupante y obliga a las autoridades al buscar fórmulas para aumentar sus ingresos y poder hacer frente a esta situación.

Aunque se ha anunciado con bombos y platillos el cierre de un "exitoso" año escolar, opinó que pese a los esfuerzos que se hicieron y la enorme inversión que se realizó en adquisición de equipos y arrendamiento de espacios en radio y televisión, éste no llenó su cometido en ningún aspecto. Mediciones preliminares realizadas, indican que el tiempo dedicado por los estudiantes al aprendizaje fue mínimo y el aprovechamiento del mismo prácticamente nulo; es decir que el dinero dedicado a esta actividad se perdió.

En cuanto al Jefe de Estado, podemos decir que este luce sumamente activo, mediático, pendiente de las redes sociales, cercano, sensible y un trabajador incansable. Algunos funcionarios dicen que es difícil seguirle el paso. Continúo creyendo que ofrece demasiado y que ésto en algún momento podría revertirse en su contra. Actualmente, goza de una gran aceptación y popularidad y la gente está contenta con su estilo.

Resumiendo, el gobierna termina su primer año sacando muy buenas notas; esperamos que continúe por ese camino