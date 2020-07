El presidente Abinader y don Rafael

El Presidente Franklin D. Roosevelt murió al iniciar su cuarto mandato. Su sucesor, el vicepresidente Harry S. Truman, luego de las condolencias de lugar preguntó a la viuda Eleanor Roosevelt: “Hay algo que pueda hacer por usted”. La respuesta fue: “¿Hay algo que podamos hacer nosotros por usted?. Ahora quien tiene problemas es usted”.Truman reportó que al juramentarse sintió “que la Luna, las estrellas y todos los planetas me habían caído encima”. Eso era lógico porque Roosevelt no compartió con él las tareas de gobierno y ni siquiera le informó la existencia del “Proyecto Manhattan” para la bomba atómica. Truman asumió el puesto con entereza y guió el triunfo aliado. Logró la rendición de Japón bombardeando a Hiroshima y Nagasaki y venció el bloqueo de Stalin con el puente aéreo de Berlín.

Luis Abinader, al proclamar su triunfo y ratificar que su gobierno se dedicará a servir a todos los dominicanos, no tendría razón para estar sobrecogido como Truman pues se había transformado en un dirigente curtido en las lides electorales y con soluciones para nuestros males .Puede confiar en sí mismo y en el apoyo del pueblo para reencauzar el país por la senda de la democracia, del desarrollo y la justicia social. Perfeccionó su elocuencia que, según Dummont, “es el encanto de los hombres reunidos” .Quedó atrás el bisoño candidato a la vicepresidencia del 2012 por el PRD y que, en el 2016, perfiló su triunfo de hoy al debutar como aspirante presidencial con una altísima votación, pero no pudo triunfar pues se enfrentó al candidato a la reelección de un partido hegemónico que abusó de los recursos del estado para imponerse. Además, encabezando al incipiente PRM, que tenía una estructura electoral en embrión, luchó en desventaja. El PRM ha triunfado tempranamente, al ganar los segundos comicios en que ha participado.

La victoria del pueblo no debe obnubilarnos a los demócratas planteándole al Presidente Abinader, a menos de 24 horas del cierre de la votación, que no se le daría ni siquiera la tregua de 100 días, otorgada hasta a los rivales más encarnizados. Ni Abinader ni nadie puede resolver con un chasquido de dedos, desde el primer día de su mandato, todos los problemas que el PLD creó y agravó desde hace 24 años, cuando asumió el poder. No hay razón para esa confusión y sí hay razón para confiar en que el 16 de Agosto se nombrará un Procurador General de la República independiente que cumplirá con su deber sin sesgos políticos y que, además, el gabinete no será solo de políticos ni de un único partido .Espaillat planteó que en todos los partidos hay seres virtuosos y también detestables, como en la sociedad.

Luis , desafiando al PLD, mereció ser heredero legítimo de la marca Abinader, forjada a base de persistencia por su padre, don Rafael, que si bien triunfó como senador por Santiago, fue derrotado repetidas veces como candidato presidencial, pero nunca perdió lo fundamental, el honor, que legó a sus descendientes. Nehru, primer gobernante de la India independiente le preguntó a Gandhi cómo debería dirigir la nación y la respuesta fue: “Cuando vayas a tomar una decisión o acometer una acción, piensa cómo esa decisión o esa acción afectará a los más pobres del país”. Luis, siendo creyente en “la inteligencia colectiva” tomará decisiones cruciales consultando a sus colaboradores y, después de reflexionar, podría culminar preguntándose a sí mismo qué haría su mentor, don Rafael, en tales circunstancias.

Hace 38 años, como Director Ejecutivo del CEA, compartimos tareas de gobierno con el Lic. Rafael Abinader quien, como Secretario de Finanzas, presidió el Consejo Directivo del organismo. Ojalá que el Presidente Abinader integre un gabinete de jóvenes valiosos , que se asemeje en calidad al “equipo de ensueño” de aquel Consejo del CEA, presidido por don Rafael y del cual formaron parte S. Salvador Ortiz, teórico y practicante de la macro y microeconomía, que fue Presidente de la Corporación Azucarera Dominicana y Embajador en Washington; Sebastián Mera, referente ético del Grupo Popular; Jean Santoni Vivoni, venerable productor agrícola; Eduardo Latorre, académico que, apadrinado por el CEA , encabezó a GEPLACEA, importante entidad azucarera continental ; Alfonso Canto Dinzey, de estirpe patricia petromacorisana , exiliado anti trujillista que presidió el Movimiento de Liberación Dominicana; y Bernardo Vega, Gobernador del Banco Central a quien el otro don Rafael, el del Listín, calificó como “un hombre del Renacimiento”.Previamente don Rafael Abinader, como Contralor General de la República, fue parte de un acuerdo amistoso con la Gulf & Western mediante el cual el estado recibió un monto de 38.7 millones de dólares -unos 170 millones de la actualidad- para crear el Fondo de Desarrollo de la Región Este, que presidió Mons. Polanco. Esos recursos se dedicaron a obras de infraestructura que están a la vista de todos. Eran tiempos en que los funcionarios no acostumbraban enriquecerse con fondos del estado. Ahora votamos a favor de erradicar, para siempre, la corrupción y la impunidad.