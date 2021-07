El prechequeo no viola, enamora

He escuchado los argumentos de Servio Tulio Castaño, vicepresidente de FINJUS, a quien admiro por su destacado rol como defensor de los mejores intereses del país, y también escuché la entrevista al Dr. Wilson Gómez, exmiembro del Tribunal Constitucional durante su comparecencia en Acento TV.

Ambos se refirieron al prechequeo y la violación de la soberanía. Y aunque leyeron algunos artículos de la constitución para demostrar su punto de vista; realmente no llegué a entender o a convencerme dónde estaba esa violación. Cualquier otro abogado podría interpretar esos artículos de manera diferente.

Desde que se comenzó a hablar del prechequeo en los aeropuertos para entrar a Estados Unidos lo vi como una bendición a los más de medio millón de dominicanos que viajan a ese país anualmente, en especial cuando se produce un éxodo de dominicanos no residentes que llegan a pasar la navidad con su familia. Lo mismo para los casi tres millones y medio de turistas extranjero que viajan desde aquí a Estados Unidos.

En cualquier aeropuerto de Estados Unidos uno pierde hasta dos, tres horas entre pasar inmigración y recoger las maletas. Y si revisan las maletas el tiempo se alarga hasta 5 horas. Se pierden muchas conexiones por esos retrasos y eso lo he vivido en varias ocasiones.

Creo que el prechequeo en los aeropuertos de gran movimiento de República Dominicana sería un PLUSque nos daría una ventaja respecto a otros países caribeños que son competencia cuando se trata de atraer turistas. Y más cuando el turismo proveniente de Estados Unidos representa el 60% del total.

Y sabemos que la competencia en el turismo a veces se sale de control y causa graves daños. Hay países que abusan de las mentiras para desprestigiarnos, como lo hicieron hace dos años con algunos fallecimientos de turistas por diversas causas que fueron debidamente aclaradas.

Pero esa propaganda maliciosa nos hizo un daño terrible y derrumbó la llegada de turistas en un 30% en el 2019, que seguro se fueron a Jamaica, Puerto Rico, México, Bahamas o cualquier otro destino. Destinos que son más inseguros que el de República Dominicana.

¿Y dónde esta la violación de la soberanía con el prechequeo? Bueno, en que agentes de inmigración de Estados Unidos, que posiblemente estén armados y uniformados, operen en territorio nacional como si lo estuvieran haciendo en su propio país. Y el acuerdo firmado entre las partes no deja dudas al respecto.

Y la DEA que hace lo mismo ¿viola la soberanía del país? Si aplicamos el mismo principio constitucional entonces concluimos que la DEA está violando nuestra soberanía.

La pregunta es ¿Conviene tener a la DEA Republica Dominicana, aunque viole la soberanía? Estoy seguro de que la mayoría diría que sí, porque si no lo hacemos podríamos convertirnos en un narcoestado. Y eso no pasa solo en República Dominicana porque la DEA opera en muchos países de la región

La misma pregunta surge para los inspectores fitosanitarios de Estados Unidos que prechequean los furgones de bienes agrícolas que se exportan a ese país. ¿Es violar la soberanía? NO. Es salvar miles de toneladas de productos perecederos que se dañarían en los puertos por problemas de inspección.

Entonces veamos el prechequeo en los aeropuertos desde una óptica más objetiva por el beneficio que constituye para el país y para millones de personas que viajan a Estados Unidos. Es un procedimiento que pocos países se pueden dar el lujo de tener. Yo lo llamaría un privilegio y un reconocimiento a la seguridad área dominicana.

A todos nos interesa más la seguridad que cualquier otra cosa. Y me siento mucho más cómodo en un avión cuando los pasajeros que me acompañan han pasado por un registro minucioso y profesional. Por ello el prechequeo no viola, enamora.

Muchos también hablan de que nuestra soberanía corre peligro por la inmigración haitiana, lo que tampoco comparto, aunque me lo expliquen en chino