El mito y la farsa de Osama Bin Laden

¿Quién era Osama Bin Laden? Era el decimoséptimo hijo de Mohammad Bin Awad Bin Laden y Hamida al-Attas (su décima mujer), tenía 6 hijos (aunque se le atribuyen 14 hijos más) con más de 50 hermanos de padre y solo 4 de padre y madre.

La familia Bin Laden ha sido socia de la familia Bush desde inicios de la década de los años 60 en donde reparten utilidades en muchas empresas por todo el mundo sobre todo en los EEUU, Arabia Saudí, Europa y Oriente Medio. Las multimillonarias inversiones de estas dos familias se destacan en la industria inmobiliaria tanto en la construcción como en la compra y venta, también en la industria del petróleo, en múltiples negocios lícitos e ilícitos como el tráfico de armas y de narcóticos.

El patriarca de la familia Mohammed Bin Laden murió en un accidente de aviación mientras su avioneta sobrevolaba un campo petrolero en el año 1967. A su muerte, el hermanastro de Osama, Salem Bin Laden se encargó de dirigir el imperio económico de la familia hasta el 1988 en que su avión se estrelló en la ciudad de San Antonio, Texas, EEUU y a partir de ese incidente la fortuna se repartió entre los herederos y se dice que a Osama le tocaron 500 millones de dólares.

Recibió muy buena educación y se graduó de ingeniero civil, sin embargo, no se dedicó mucho a la empresa familiar pues le gustaba la poesía y el estudio del Corán, era medio aventurero y le encantaban las armas de guerra.

Cuando los soviéticos entran en Afganistán en el año 1979 para ayudar al gobierno comunista de esa nación para controlar la situación insurreccional que existía conformada por grupos guerrilleros llamados Muyahidines, de inmediato Osama se colocó al lado de éstos y empezó a financiar a algunos grupos. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya se había adelantado en el suministro de armas a los grupos insurrectos. Pero estos grupos estaban cada uno por su cuenta, actuaban descoordinados y carecían de un mando unificado. Se precisaba una organización que abanderara y dirigiera la lucha contra los soviéticos y es cuando entra en escena el Sr. Zbigniew Brzezinski que es el teórico de esta idea y escoge como líder de esta organización al multimillonario Osama Bin Laden a quien le darían toda la ayuda necesaria.

Mientras se desarrollaba la ayuda de la CIA a los grupos muyahidines, Osama Bin Laden era quien gestionaba las operaciones financieras mediante un fichero informático nombrado como “al Qaeda” (“base”, para los fines: base de datos). Por ese fichero, se obtuvieron los nombres y localización de los futuros miembros de la organización a la que, posteriormente, se le puso el nombre de ese archivo.

Conformada esta organización guerrillera, se constituyó en la principal fuerza de ataque muyahidin a la que se le fueron sumando muchos grupos aunque otros permanecían por su cuenta. Osama Bin Laden empezó a ser proyectado por los medios como la principal figura de la guerra contra los soviéticos y un año antes de la retirada de éstos en 1988 es proclamada la organización con el nombre de Al Qaeda a quien la CIA suministró los misiles tierra-aire “Stinger” que derribaban los helicópteros soviéticos y ocasionaron la retirada de las tropas intervencionistas.

Está claro que Al Qaeda es una organización creada, armada y financiada por la CIA y que Osama Bin Laden fue reclutado para liderar la organización.

Una vez salen de Afganistán las tropas soviéticas, continúa la guerra civil contra el gobierno del PDPA al que apoyaba la Unión Soviética con armas y dinero hasta el 1992 cuando se cae la URSS y por consecuencia cae el gobierno afgano, tomando el poder los muyahidines que rápidamente se fueron volviendo impopulares pues empezaron a cometer excesos y a pelear entre ellos hasta que entran en escena los Talibanes que finalmente toman el poder en 1996.

Osama Bin Laden se alinea a los Talibanes pues éstos eran muy afines con la interpretación del Corán que él tenía, pero no estuvo mucho tiempo en Afganistán pues la organización Al Qaeda es movida por la CIA hacia Bosnia y Herzegovina en Yugoslavia como fuerza de choque contra los serbios so pretexto de “detener” el genocidio musulmán en la región de Srebrenica entre 1992 a 1995.

Lo inexplicable es que mientras Al Qaeda servía a los intereses norteamericanos en Bosnia-Herzegobina un supuesto miembro de Al Qaeda llamado Ramzi Yusef es acusado del primer atentado contra el World Trade Center en 1993 al mes de iniciar la administración de Bill Clinton y que fue “capturado” en un escondite de Al Qaeda en Pakistán. Acababa de salir de la primera magistratura de los EEUU el Sr. George H. W. Bush, exjefe de la CIA (antes de ser Presidente) y principal maquinador del “terrorismo internacional” dejándole “caer” esa bombita a Clinton como muestra de que los Estados Unidos de Norteamérica estaban “en la mira” de un posible ataque terrorista mayor.

De repente y sin explicación alguna, una cadena de atentados contra embajadas de EEUU son achacados al grupo Al Qaeda y son nombrados como organización terrorista declarados por los estadounidenses como el enemigo principal del mundo libre y democrático. Por ejemplo, los atentados a las embajadas de Kenia y Tanzania que fueron reivindicados por un grupo egipcio llamado Ejército de Liberación de Santuarios Islámicos por la captura de algunos de sus dirigentes por agentes norteamericanos, le fueron achacados a Osama Bin Laden y así otros actos más en Europa y Medio Oriente. Sin embargo, nunca Al Qaeda atentó contra intereses de Israel a pesar de ser el enemigo número uno de los árabes y musulmanes.

Es sabido que los servicios de inteligencia de las potencias mundiales infiltran agrupaciones extremistas para múltiples fines, entre ellos para orientar e inducir su accionar en contra de objetivos elegidos. Lo hacen todos pero los maestros en este arte son los estadounidenses.

Para llevar a cabo un atentado terrorista suicida debe ser ejecutado por un fanático extremista, creyente en una vida mejor después de la muerte heroica en la yijad o guerra santa (lo que no afirma el Corán por ningún lado) por tanto, una persona creyente del islam y estudioso del Corán no admite un hecho como ese, por la sencilla razón de que el Corán es tajante cuando dice: “no te matarás ni te dañarás”, es decir, Osama Bin Laden como un hombre culto y seguidor del Corán no podía estar de acuerdo con el suicidio y por consiguiente no podía ordenar a otro que se suicidara.

De repente, Osama Bin Laden y Al Qaeda eran “enemigos”, enemigos de su creador y sostenedor, los EEUU. A partir del 1998 Al Qaeda fue el “chivo expiatorio” de todo atentado terrorista incluyendo lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001, atentado del cual Bin Laden se desligó aunque dijo alegrarse. Esto se ha “olvidado” porque tanto repetir que es el culpable del 9-11 se ha convertido en “verdad” (Goebbels). Ya está demostrado que fue un autoatentado elaborado por la CIA y la administración Bush para justificar todo lo que aconteció después de ese acto vil e inhumano.

Hagámosnos un pregunta: Si Osama Bin Laden era tan antisionista y antiisraelí, por qué nunca cometió un atentado contra Israel? La respuesta es fácil: Los israelíes nunca le hubiesen permitido a la CIA una acción de esa magnitud en contra de sus ciudadanos pues los sionistas pudiesen ser todo lo perversos que el lector considere, pero nunca llegarían a dañar a su propia gente.

Osama Bin Laden desaparece de la escena mundial y se rumora que padece una insuficiencia renal que necesita dializarse semanalmente. Al parecer, la salud de Bin Laden empeoró y estaba agonizando cuando los asesores de la CIA debieron haber persuadido a Barack Obama de dar un golpe de propaganda “capturando y matando” al peligroso terrorista aprovechando su condición. Así lo hicieron y crearon una acción comando que “dio con el paradero” de Bin Laden, y que su de asaltaron el edificio en donde moría y “lo mataron”, aunque otros relatos afirman que ya estaba muerto y que su deceso había ocurrido en Arabia Saudita, su país de origen y cuna del imperio familiar.

Pero analicemos: Osama Bin Laden, al momento de su muerte, tenía 54 años de edad, contaba con muchos millones de dólares, contaba con la ayuda del gobierno Pakistaní (aliado de los EEUU) y ni hablar de sus creadores de la CIA. Si estaba enfermo, lo lógico es que estuviese atendido por un equipo de médicos y enfermeras contando con los equipos necesarios para realizarle diálisis tres veces por semana. Pero, por qué en Pakistán, si en Arabia Saudita podía tener todo cuanto necesitase y más.

Si Bin Laden se hubiese sentido amenazado por los EEUU y estando en plena salud, con todo su dinero y la organización que dirigía, lo lógico es que se resguardara en una fortaleza con habitaciones herméticas y salidas de emergencia incluyendo túneles de escape, además del cuidado por un contingente de combatientes experimentados o pudiese haber regresado a su país de origen Arabia Saudita en donde probablemente pudo haber expirado y luego trasladado a Pakistán para montar el teatro. El edificio presentado por los norteamericanos es un edificio de tres plantas, simple y hasta viejo. La habitación presentada no es en la que un adulto rico de 54 años viviría, además, si estaba en el segundo piso, desde que se oyó el ruido que hacen los helicópteros y el tiroteo que se produjo, lo lógico es que salga de la habitación con su arma y se coloque en un lugar protegido en que pudiese enfrentar a sus atacantes en mejor posición.

En el video se ve cuando el soldado dispara a un objetivo pero éste no se ve y por el ángulo del disparo el objetivo debió estar acosado. Luego se observa que colocan un cadáver en una bolsa pero la cara no se precisa claramente.

Cuando vi el video, que tiene una óptica y definición muy mala, me fijé que el suelo alfombrado, está lleno de sangre en donde supuestamente cayó muerto Bin Laden, pero en los laterales de la cama y en la propia cama no se ve sangre ni salpicadura.

Veamos la mentira: Dicen que recibió un primer balazo en un ojo, este tiro a quema ropa le hubiese salido por detrás del cráneo (región occipital) esparciendo una parte de su cerebro y salpicando de sangre la pared la cual se observa limpia y hacia la cama la que está revuelta pero no se observan salpicaduras de sangre, luego si cae al suelo sobre la alfombra, ésta absorbe la sangre sin permitir que corra y la impregne toda como aparece en el video. Bueno, en los EEUU hay balas que matan en zig zag como las que mataron a Kennedy, es posible que Bin Laden no tuviese cerebro.

Otra cosa, por qué Al Qaeda no vengó el “asesinato” de su máximo líder con un atentado de envergadura contra intereses norteamericanos en cualquier parte del mundo?

Lo cierto es que Osama Bin Laden siempre fue un hombre al servicio de la CIA y los más macabros intereses norteamericanos. La trama de su captura y muerte es otra historieta más para bobos como la historieta del 9-11 que ya cumple los 20 años y que le costó la vida a más de 3,000 empleados, la mayoría ciudadanos de segunda categoría en el país de las oportunidades