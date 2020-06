El error de la encuesta Gallup y caída de mitos

La encuesta de la Gallup de un tiempo a esta parte es el estudio de tendencia electoral de mayor expectativa y espera en el seno de la sociedad dominicana. Y quizás mercadeo, porque otras han tenido más acierto o tanto como la misma, en el trayecto del 2004 al 2016, y que no están tan posesionada como ella, sin embargo, en la encuesta publicada el pasado 22 de lo corriente, o se la piratearon o se le fue un pifia.

Lo dicho anterior tiene su fundamento en lo sucedido después de la publicación de la encuesta Sigma Dos, que el 21 de lo corriente daba a Gonzalo Castillo un 43.36, a Luis Abinader, un 40.4 %y un10.1% al Dr. Leonel Fernández,así como un1.9%a Guillermo Moreno. Desde ese instante parece que se ha aplicado el refrán, tú me tiras a mí las cajas, y yo te tiro los cajones.

Después del golpe Sigma, parece que el PRM tenía una carta guardada debajo de la manga, que podría ser la encuesta Gallup, en el sentido, o es mucho parecido o mucha coincidencia, que desde la noche antes de la publicación de la Gallup, cosa que nunca había pasado, que ninguna encuesta en el país, antes de ser publicada, se montara una campaña mediática del bombazo que traía consigo ¨el resultado de dicha encuesta¨, incluso la noche ante -repito-, fue hecha viral a través de dominicanaldia48.blogspot.com/2020/06, que textualmente anunciaba por los cuatro vientos,Mañana, el periódico Hoy publicará la tan esperada encuesta Gallup-Hoy, entre tantas encuestas, esta se endosa la credibilidad de la mayoría de los dominicanos¨ Y seguía diciendo, con sesgo de campaña de acondicionamiento,. ¨Durante los últimos 20 años la Gallup siempre acertó con resultados electorales, en ocasiones con precisión milimétrica, por ejemplo, , por ejemplo, en el 2012 vaticinó, con solo un 0.061% de error, que Danilo Medina seria presidente, y su desviación más apreciable fue 6.63 en el 2004, termina la nota.

Cuando uso la palabra error en el título de este artículo, lo hago por dos razones básicas. El primero es para darle a la Gallup, el derecho de la duda de que ella-como firma seria-no le filtró a la fuente o al partido que preparó la campaña, incluso, destacándola como la más creíble y certera en los últimos 20 años, cuestión que no anda lejos, pero, todo luce que esa apología a dicha firma, era una especie de acondicionamiento de la psiquis del electorado para pulverizar el efecto de la anterior –sigma dos-, que daba a Gonzalo Castillo puntero. El segundo es que si no fue lo primero, me deja en libertad de pensar que sus numeritos muy bien pudieron ser maquillados, de cuyas premisas prefiero quedarme con la primera, y reafirmar que sigo con la creencia que esa firma encuestadora ha sido históricamente seria, pero, en esta ocasión dejó sembrada las dudas.

Y así como se acondicionó al electorado, así mismo salió el resultado, ya que favoreció al partido más sospechoso de haber propiciado la andanada publicitaria, cuestión que resultó como la crónica de una muerte anunciada, dando pista de que ellos, o sabían o adivinaron que saldría pin pum. Y nadie va crear un plan mediático, si de antemano no sabía que dicha encuesta le favorecería, y máxime, que en dicha campaña de expectativa, se pintaba la Gallup, como la más certera de todas las firmas, y ya el domingo 22 de lo corriente, luego esa parafernalia, resulta que los resultados de la Gallup, precisamente, daba un 53.7%, Luis Abinader, 35.5%, Gonzalo Castillo y 8.6%, Leonel Fernández.

El caso que nos ocupa, con la manipulación de los resultados de su encuesta, la firma Gallup es y seguirá siendo seria, pero, para siempre dejó el mal sabor de las dudas de que esos resultados no fueran entregados con antelación a quien creó la batida mediática de que el lunes venia el cartuchazo de la Gallup en contra de la encuesta Sigma Dos.

A mi juicio, lo que se esperaba con ello se logró. Que era el impacto pre-anunciado, para que el bombazo penetrara la psiquis del cuerpo electoral, y generara el efecto emocional de que el triunfo del PRM es tan seguro que ya lo dijo La Gallup-la más creíble-, impactando, primero los indecisos, que principalmente ejercen su voto en función del llamado modelo racional, que en su propio estado de indecisión nunca lo hacen por quien interiorizan que ya está derrotado, sino por quien está proyectado como seguro ganador. Y segundo, que los números podrían ser tan verdaderos como una confesión de un monje que fuera capaz de crear el paradigma colectivo, que ya ningún otro candidato tenía nada más que buscar, de donde se podría explicar que para tal efecto, a través del blogs,-y digo que alguien tuvo que haberle suministrados los datos- para que lo convirtiera en viral, como al efecto se hizo la noche anterior y generara el impacto que logró la encuesta en cuestión.

Cosa que le quitó merito a dicho resultado, ya que luce que con anterioridad era conocido por algún actor interesado, y segundo, y quizás lo más evidente, que se perseguía un efecto mediático, que la misma se haya publicado un lunes, cuando todo que el que entiende de Neuromarketing, sabe que se hace para que corra mediáticamente por unos 6 días mínimo, que es el tiempo medido científicamente, para que el producto noticia dure activo en la psiquis de los consumidores, que en este caso, es el cuerpo electoral.

Para despejar algunos mitos, el rigor académico me obliga compartir algunos pronósticos de varias firmas encuestadoras, por lo menos desde el 2004. En este proceso, la Gallup, en abril le daba un 54.8 a Leonel Fernández, este obtuvo, el triunfo con 57.11, con un margen negativo de 2.11%. Ahora, le dio en el mismo mes, a Hipólito Mejía un 27. 1, obteniendo este el 33.85, para una diferencia menor de 6.75%. En ese mismo trayecto, le daba a Eduardo Estrella, 14.70%, obteniendo 6.65% para un diferencia de 8.08%.

Para seguir el histórico de proyecciones, es preciso que examinemos la Gallup, en las elecciones del 2008. El 21 de abril, le daba a Leonel, 52%, el resultado de la JCE fue de 54%, a Miguel Vargas, le otorgaban un 37%, obtuvo un 40.48 %, por igual. En esta misma elecciones, la Penn, Shoen y Berland al 21 de abril del referido, presentaba a Leonel con 56, (52%), a Miguel Vargas, un 36 (40.48) a Amable, 5% (4.59). Si observaciones las variaciones, estas dos firmas anduvieron dentro del mismo margen prácticamente. Lo que significa, desde esa óptica, esta firma tiene el mismo ranking que la Gallup.

En lo que respecta a la elecciones del 2012, fijamos la atención en otras firmas que son; ASISA, daba a Danilo 53%en mayo, este obtuvo 51.36, a Hipólito, 44.78, obtuvo 46.75. PENNS, SHOEN, el 12 de mayo, daba a Danilo 51.0%, obtuvo, 51.36, a Hipólito, 46.0, obtuvo 46.78.La INSIGHT, mayo 12, le daba a Danilo 53.2, a Hipólito 46.78 (Fíjese que la exactitud, como ninguna fue de 100%respecto a Hipólito) Por otro lado, la firma GREENBEER, en el tramo octubre 11 a mayo, 51.0% a Danilo, y a Hipólito, 46.0% (46.78) CID.

En este historial, de pronósticos, la INSIGHT, ha sido la única que ha logrado un acierto 100%, en todo el trayecto analizado. Por lo tanto, a manera de conclusión, se aprecian dos cuestiones precisas, primera, la Gallup no ha sido la más exacta en todos sus pronósticos, por lo tanto, si fue que le jaquearon los datos antes de hacerlo público, debiera está demandando abuso de confianza, y tercero, esa mancha indeleble, de coincidir sus pronósticos con lo de un blog, debe haber sido provocado o porque tiene algún infiltrado, o trabajaría por encargo. Respecto al histórico de Sigma Dos, en una encuesta en junio del 2011, daba Danilo 53.6% y a Hipólito, 40.5%, la Gallup-Hoy daba a Danilo 42.6% y a Hipólito 47.9% (Hipólito arriba). Ya la Gallup, en marzo del 2012, daba a Danilo 48.7% ya Hipólito 45.2%. (El resultado final fue 46.77 Hipólito y 51.02 a Danilo), como se ve, el margen de variación de Sigma Dos, con relación a Danilo fue de 2.4y la de la Gallup, fue 2.6 (Menos acierto).