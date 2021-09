El 11 de septiembre y la Inteligencia

A propósito de la conmemoración del vigésimo aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, se hace necesario conocer la importancia del papel que juega la Inteligencia en este tipo de actos.

Las actividades, la protección y el secreto de la información son elementos esenciales de la Inteligencia, por esto, la “Necesidad de Saber” o “Need to Know” (NTK) se considera una de las principales alas de estas actividades. Esto ha generado diferentes cuestionamientos en su implementación por parte de los profesionales del área lo que ha llevado al surgimiento del principio de la “Responsabilidad de Compartir” o “Responsibility to Share,” (RTS)

Para poder entender ambos conceptos debemos conocer la definición, motivo y funcionalidad de cada uno.

El principio "Necesidad de Saber" en ingles "Need To Know" era usado y estaba vinculado directamente a las organizaciones del Estado, sobre todo las relacionadas con Inteligencia, al manejar datos de naturaleza sensible se debe saber cuándo y a quien dar acceso a estas informaciones que son necesarias para prevenir acontecimientos negativos en contra de una Nación, este principio está basado en que el que tiene en posesión la información, es quien decide su difusión.

Un claro ejemplo del daño que puede causar un mal manejo y la decisión del poseedor de la información es el que encontramos en una de las conclusiones más notables del informe conjunto de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001:

El Informe de la Comisión Nacional de Investigación contra los Ataques Terroristas sobre Estados Unidos ((National Commission, 2004: 339)

"4) La detección de grandes errores en la administración y manejo de la información entre las diversas agencias de inteligencia encargadas de la seguridad nacional, que no compartieron la información y cada una defendió su propio territorio…"

Las agencias del gobierno Norteamericano no compartían de forma correcta las informaciones anti-terroristas antes del atentado, la información fue insuficientemente compartida entre las agencias de Inteligencia y las individuales, en otras palabras, tenían los datos, pero no fueron socializados, esto se debió a que eran regidas por el principio de Need To Know detallado anteriormente.

Podemos decir que a raíz de esto, es cuando se empieza a implementar el principio de la "Responsabilidad de Compartir" o "Responsibility To Share" como una nueva herramienta de seguridad, empezando a implementarse en la seguridad marítima de la Unión Europea.

A través de un análisis profundo es posible que este pudiese reemplazar el Need To Know en los países que aún lo usan ya que permite contrastar y completar informaciones incongruentes con otros elementos que pudiesen estar en posesión de otra agencia gubernamental sin poner en riesgo su confidencialidad.

En la RTS, la persona que tenga en sus manos una información privilegiada está bajo estricta obligación de distribuirla a cualquier organismo que pueda usarla legítimamente y en caso de que se produjera algún daño por no hacerlo, se le tratará con la misma responsabilidad que el que lo cometió.

En nuestra opinión particular ambos principios tienen sus ventajas y desventajas.

Para poder cambiar de NTK a RTS en algunos países primero habría que evaluar el nivel de corrupción existente entre las agencias, como bien sabemos la información es poder y así como pudiese usarse para evitar algún evento negativo, es posible que de la misma manera puedan ayudar a los responsables de estos actos comprometiendo las fuentes o el rastro.

Con respecto al NTK, entendemos que de la misma manera que en los países se manejan informaciones muy delicadas, unas más que otras, es demasiada responsabilidad que el poseedor sea quien decide si debe difundirla o no ya que como dije anteriormente se pudiese completar cualquier información inconclusa con alguna existente en otra agencia.

Entonces decimos que, la importancia del problema reside en el balance de ambos principios; si bien en general, podríamos decir que el problema se encuentra en el mal uso que se ha realizado del principio NTK, la aparición de nuevas amenazas, más transversales y de carácter global, puso de manifiesto este problema, así como la tendencia a sobre-clasificar la información y las faltas de confianza entre agencias son en parte el origen del problema.

Esto se ha mitigado, en parte, con la creación de grupos de trabajo y acuerdos bilaterales/multilaterales entre agencias y organismos para abordar temas específicos, pero aun así la pregunta de “¿Cómo se obtuvo esto?” pone de manifiesto capacidades y métodos que nadie quiere poner al descubierto, sin embargo, salvaguardando la protección de la información y las fuentes, mediante sistemas efectivos de acreditación que aseguren los niveles de confianza mutua, es necesario avanzar en el principio de la Necesidad de Compartir, especialmente para abordar algunos problemas específicos.

En la actualidad algunas medidas están en marcha con más o menos éxito, el saneamiento de los productos, el establecimiento de grupos de confianza y la creación de las comunidades de inteligencia son las primeras iniciativas puestas en marcha, para conseguir el adecuado balance entre ambos principios.

Entonces ¿Saber o compartir?