¿Educación con la Internet o educación a la Internet?

Cambios están a la vista en sector de educación de la República Dominicana; con un presupuesto que ha llegado a los anhelados 4%, la oportunidad existe, además de la tarea urgente de mejorar sustancialmente los resultados de pruebas internacionales como Pisa, de pensar en tareas importantes como la de insertar el país en temas de relevancia internacional y que impactan todos los sectores de la sociedad (ver [1]).

Con 75% de la población con acceso a la Internet es tiempo de dejar de pensar en términos de conectividad exclusivamente y preocuparse en educar para la cultura de redes y, muy especialmente, en la alfabetización informacional.

La actual pandemia ha dado un impulso al uso de la Internet como recurso esencial para la educación a distancia, una situación forzada por la circunstancia. Es un tema mayor el cual ya tiene y tomará mas y mas importancia; sin embargo, sus retos son complejos porque el uso de esas tecnologías no facilita per se el proceso de enseñanza-aprendizaje sino que, todo el contario, lo plantea con retos superiores y diferentes (ver [2]). Sin embargo, en ese texto queremos enfocar un reto menos conocido el de la educación a la Internet y mas específicamente la alfabetización informacional.

¿Qué es la alfabetización informacional? Es la enseñanza de un conjunto amplio de competencias que permiten buscar, evaluar y usar información, de manera a poder enriquecer los conocimientos propios y universales... y no hay que confundirla, como se ha hecho tantas veces, con un curso de Windows y/o de aplicaciones de oficina, ¡nada que ver! (ver [3]).

Es parte de un conjunto más amplio de competencias requeridas para sacar provecho (entre otras cosas) de la Internet y que incluye la alfabetización de medios (o digital), es decir las destrezas para desenvolverse con recursos electrónicos como celulares, computadoras, impresoras y un largo de mas... A diferencia del componente digital el uso, por intensivo que sea, no conlleva mejora en el saber manejar información; resulta todo lo contrario, si no se ha superado un umbral de suficiencia en esta materia. Por un lado, estudios internacionales de terreno alertan que el uso masivo de celulares no ha impedido a los jóvenes que su nivel de competencias informacionales esté decreciendo en el tiempo. Por el otro lado, un estudio nacional en el sector de educación ha revelado que tanto los estudiantes de educación como sus profesores tienen carencias en ese aspecto particular, lo que no es de buen augurio para el futuro.

Una cosa es que las nuevas generaciones muestren habilidades en el uso de las herramientas digitales, y otra es su capacidad para el proceso de ingerir y digerir la información y, aun mas difícil, metabolizarla y transformarla en conocimiento. Una cosa es manipular hábilmente con las manos teclas, pantallas e iconos, y otra es manipular con la mente conceptos y conocimientos. Una cosa es circular noticias sin ser capaz de determinar antes su veracidad, otra cosa es saber averiguar las fuentes, evaluar la información, eliminar las falsas y mantener el espíritu crítico, incluso ante las informaciones validadas procedentes de las mejores fuentes, sin hablar de hacer uso efectivo de esta información.

Los ciudadanos de hoy, y los jóvenes más aún, están sometidos a flujo de información de volúmenes sin precedentes mientras la capacidad de discernir lo cierto de lo falso, la validación de las fuentes y la apreciación para detectar manipulaciones requiere competencias que no están incluidas en los currículos académicos de los sistemas educativos formales.

Es una prioridad mundial incluir debidamente la temática de alfabetización informacional en los programas educativos, desde el primer nivel hacia las universidades, y debería ser una prioridad nacional la de dotar maestras y maestros de la capacidad de enseñar tales programas.

El cambio que se perfila en la República Dominicana, con un ministro procedente del mundo de la educación en la cual ha estado inmerso durante toda su vida profesional y quien, al mismo tiempo, tiene conocimientos muy desarrollados en tecnologías educativas, indica una oportunidad histórica para asumir el liderazgo y adelantar al país en un tema que va marcar el futuro.

Invitamos profesionales del campo y personas interesadas para profundizar esos temas (o que quieren averiguar las fuentes de la información presentada) a conocer las siguientes referencias:

