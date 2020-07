EDEESTE construye edificio administrativo por más de 350 millones de pesos

El 31 de Enero del 2018, la distribuidora EDEESTE, publico un aviso en los medios de comunicación impresos, mediante el cual, convocaba a la Licitación Pública Nacional, LPN-01-2018, para la construcción del edificio administrativo de la referida distribuidora.

El 11 de Mayo del 2018, el Comité de Licitaciones de EDEESTE, emite el Informe Definitivo de Aprobación de las Ofertas Técnicas presentadas, mediante el cual que dan seleccionadas nueve (9) empresas y/o consorcios, para que sus ofertas económicas puedan ser abiertas.

El 15 de Junio del 2018, el Comité de Licitaciones de EDEESTE, emite el Informe Definitivo de Evaluación de las Ofertas Económicas presentadas y aprobación, mediante el cual se selecciona la empresa ganadora de la referida licitación. El monto de la oferta ganadora, fue de un poco más de trescientos tres (303) millones de pesos dominicanos.

El monto de trescientos tres (303) millones de pesos del contrato de construcción, no incluye, los costos asociados al diseño de la edificación, supervisión de la construcción, ni tampoco incluye, costos de equipamiento, decoración, mobiliario de oficina, costos financieros, costos legales, adquisición del terreno, etc. Si añadimos los costos no incluidos en el monto de los trescientos tres (303) millones de pesos millones de pesos de la oferta ganadora, el costo total del edificio administrativo de EDEESTE, superara los trescientos cincuenta (350) millones de pesos.El diseño arquitectónico, contemplado en el pliego de licitaciones, incluye una fachada en cristal, cuyo costo supera los cuarenta y cinco (45) millones de pesos. El edificio está localizado en Santo Domingo, en la Avenida Bolívar, casi esquina García Godoy, entre Dr. Delgado y Pasteur, próximo a la Dr. Delgado, colindante con la antigua Clínica Instituto De Maternidad San Rafael. En la actualidad, el edificio no ha concluido la obra gris, pendiente de por lo menos un (1) piso por construir.

Cabe destacar y señalar, que EDEESTE es una empresa totalmente quebrada, la cual ostenta las mayores pérdidas totales (energía comprada menos energía cobrada) entre todas las distribuidoras, siendo dichas pérdidas totales, superiores al 45%, teniendo además, un exceso de gastos corrientes y empleomanía. Es la distribuidora de peor desempeño y gestión.

En Febrero del 2020, según el Informe de Desempeño del Sector Eléctrico publicado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), EDEESTE tenía una nómina de dos mil quinientos cuarenta y un (2,541) empleados fijos. Según el Estudio de la empresa chilena INECON de Julio 2016,“Actualización del Estudio para la Determinación y Ajuste de las Tarifas de Suministro de Energía Eléctrica a Clientes Regulados (Tarifa Técnica) y del Valor Agregado de Transmisión (Peaje)”, ordenado por la Superintendencia de Electricidad (SIE), la cantidad optima de empleados para que EDEESTE sea gestionada de manera racional y eficiente, se sitúa en quinientos setenta y nueve (579).

Esto significa, que en Febrero 2020, según el estudio de INECON, EDEESTE tenía una nómina de empleados fijos en exceso, en el orden de los mil novecientos sesenta y dos (1,962) empleados, equivalentes a más de tres (3) veces, la cantidad de empleados con la que EDEESTE puede operar de manera eficiente y racional.Hay que destacar y resaltar, que la gran mayoría de los servicios que ofrece EDEESTE a los clientes, como el resto de las distribuidoras, se encuentran tercerizados, es decir, bajo contrato con empresas externas.

¿Cómo es posible que una empresa quebrada como EDEESTE, cuya prioridad debe ser la reducción drástica de las perdidas totales y de los gastos corrientes excesivos que posee, este dilapidando más de trescientos cincuenta (350) millones de pesos en la construcción de un edifico administrativo?

¿En que contribuye el gasto de más de trescientos cincuenta (350) millones de pesos en la construcción del edificio administrativo de EDEESTE, en la reducción drástica de las pérdidas totales y de los gastos corrientes excesivos que dicha empresa posee?

¿No era preferible utilizar esos trescientos cincuenta (350) millones de pesos, en programas efectivos de reducción de las pérdidas totales de EDEESTE, que son las más altas de las tres (3) distribuidoras?

¿Para que necesita EDEESTE gastar mas de trescientos cincuenta (350) millones de pesos en la construcción de un edificio administrativo? ¿Para aumentar las botellas con sueldos lujosos y gastos de representación?

La recuperación del sector eléctrico, no será posible, mientras existan distribuidoras como EDEESTE, que utilice los escasos recursos disponibles, en un dispendio tan notorio y excesivo, como la construcción de un edificio administrativo, en lugar de utilizar esos mismos recursos, para programas efectivos de reducción de las pérdidas totales de EDEESTE.

Las nuevas autoridades, están en la obligación y en el deber, de realizar una revisión exhaustiva y detallada, de la construcción del edificio administrativo de EDEESTE.