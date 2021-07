Duda metódica de “facultativos médicos” en COVID-19

Parece que los facultativos médicos están en ascuas ante los hechos nuevos en el campo de la virología que han desatado una polémica en los medios electrónicos cuestionando la pertinencia de una tercera dosis de la vacuna anti-covid, bajo una aparente “duda metódica”. Tengo ante mis ojos un reputado galeno que en las pantallas demoniza las disposiciones del Gobierno porque no se basan en los informes científicos. Su razón, porque no existen si aquí no se hacen investigaciones de seguimiento. Entonces, ¿quedarnos en la inopia como se hizo en el gobierno que él defiende sin decirlo, el anterior?

Mi impresión es que en la aparente desinformación generalizada por las redes sociales, hasta los facultativos se pierden en la “falsa data” que los bulos ofrecen como evidencia, en una época de hitos médicos notables por la investigación y la tecnología: la secuencia genómica realizada en el primer trimestre del 2020, la puesta en etapas de prueba de un variado número de vacunas por los varios laboratorios farmacéuticos del planeta y la subsecuente vacunación –en verdad a diferentes velocidades- que está creando un mapa entre los países ricos vacunados y los pobres que no han iniciado su vacunación.

La data más reciente que he encontrado en esta semana de comienzos de julio ha sido la ofrecida por Deustche Welle en las entrevistas del Prof. Dr. Jan Felix Drexler [dirección postal: Charité – Universitätsmedizin Berlin/Charitéplatz 1/10117 Berlin/ Campus / internal address: Rahel-Hirsch-Weg 3] Incluyo su dirección por si alguien desea contactarlo ya que habla español y ha realizado trabajo de campo en América Latina,

Como lo que está en cuestión son las vacunas, veamos las que tenemos disponibles, del autor Diego Zúñiga:

1. Sputnik V, Instituto Gamaleya

La "vacuna rusa" suscitó desconfianzas iniciales, pero se ha consolidado como una opción para una veintena de países, entre ellos Argentina, Bolivia y Venezuela. Las dudas surgieron por su rápida aprobación, en agosto de 2020, sin haber terminado los ensayos. Sin embargo, estudios posteriores le otorgan una alta eficacia a este preparado, que usa vectores adenovirales para provocar inmunidad.

2. BNT162b2, BioNTech/Pfizer

La vacuna de la firma alemana BioNTech usa una tecnología hasta ahora inédita: ARNm cubierto por lípidos. Explicado en simple, la vacuna "imita" la forma del SARS-CoV-2, provocando la respuesta del organismo. En ensayos mostró una alta eficacia, que se ha visto replicada en condiciones reales. La firma Pfizer actúa en la alianza como socio en la fabricación. Es usada en una veintena de países.

3. mRNA-1273, Moderna

La vacuna desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) y la firma Moderna usa una tecnología similar a la de BioNTech. En ensayos demostró una eficacia cercana al 95 por ciento. A diferencia de la de BioNTech, esta fórmula puede almacenarse a -20 grados. Se usa en EE.UU. y la Unión Europea.

4. AZD1222, Oxford-AstraZeneca

Esta vacuna desarrollada por expertos británicos y suecos utiliza como vector un adenovirus de chimpancé modificado. Los ensayos se realizaron en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, Japón e India, y se vieron interrumpidos un par de ocasiones por muertes sospechosas. Sin embargo, se confirmó su seguridad y una eficacia que va del 60 al 90 por ciento. Se usa en Brasil, la UE y Reino Unido.

5. Ad5-nCoV, Cansino Biologics

La vacuna de esta firma china usa el adenovirus del resfriado común para introducir en el cuerpo humano una proteína inactivada del SARS-CoV-2, provocando una respuesta inmune. Ha sido usada en China para inocular a soldados del Ejército Popular, y los ensayos se llevaron a cabo en Rusia, Pakistán, México, Chile y Argentina. Actualmente se usa en México, Malasia e Indonesia. Usa solo una dosis.

6. CoronaVac, Sinovac Biotech

Como muchas vacunas que usan virus inactivados, esta fórmula recurre a partículas del SARS-CoV-2 conseguidas en cultivos e inactivadas antes de ser inyectadas en el organismo. La presencia de estos virus provoca la reacción inmune y previene que la enfermedad se desarrolle. Probada en Brasil, Indonesia, Chile y Turquía, muestra una efectividad superior al 60 por ciento.

7. BBV152, Bharat Biotech

También con virus inactivados, esta vacuna desarrollada por Bharat y el Consejo Indio de Investigación Médica es conocida como Covaxin, y ha mostrado una eficacia del 81 por ciento en ensayos clínicos. En su momento, desató controversia por haber sido inoculada en trabajadores médicos cuando la fórmula aún estaba en fase I de ensayos clínicos. India busca ahora que se apruebe en otros mercados.

8. BBIBP-CorV, Sinopharm

Con ensayos en Argentina, Perú, Emiratos Árabes Unidos y otros estados, esta vacuna china de virus inactivados ha sido ya aprobada en países de Medio Oriente. Según los estudios, tendría una eficacia del 86 por ciento. Sinopharm está en el ojo de la polémica en Perú por haber enviado "vacunas de cortesía" para políticos y por haber donado miles de dólares al gobierno.

9. Ad26.COV2.S, Johnson & Johnson

Junto a la de CanSino, es la única vacuna de una sola dosis hasta la fecha. Es desarrollada por la firma belga Janssen Pharmaceutica, filial de la estadounidense Johnson & Johnson. Se puede almacenar en un frigorífico normal y ha mostrado una eficacia superior al 66 por ciento. Usa un vector viral no replicativo derivado del adenovirus A26 humano.

:::::::

¿Cuál es la novedad que ha complicado el panorama? El villano, la variante Delta de la COVID-19. Esto da orden a este desorden de los virus ya que nombramos las cepas por el sitio donde las encontramos. Por ello comenzamos de denominar la cepa de Wuhan –la primera- y luego apareció la cepa británica y así, la sudafricana (Beta), la brasileña (Gamma)…

El Dr. Drexler recuerda que estas variantes, en general, surgen en lugares que son densamente poblados, y se caracterizan por una transmisión muy frecuente entre individuos que viven hacinados: "La variante Delta es una combinación de distintas mutaciones en la proteína de espiga. Eso se ve en Manaos y las favelas de Brasil, en los ‘slams' de Ciudad del Cabo o en los centros urbanos de la India. En esas condiciones surgen variantes todo el día y a toda hora”.

:::::::::

El 1 de julio pasado, el presidente Abinader parece haber dado un golpe sobre la mesa para callar la boca (o desenchufar los celulares o computadores) de los “timadores” de la confianza ciudadana cuando presentó la noticia de que el Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas apoyan la disposición de una tercera dosis. Pueden leerlo en el siguiente enlace: https://presidencia.gob.do/noticias/el-colegio-medico-y-sociedades-medicas-especializadas-apoyan-disposicion-del-gobierno-de

Además, encontramos la disposición del Consejo de Gobierno de disponer la vacunación con una tercera dosis de vacuna a toda la población dominicana, que pueden leer en el siguiente enlace: https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-aplicara-tercera-dosis-de-vacuna-contra-el-covid-19-para-reforzar-proceso

::::::

Yo, por mi condición médica fui aconsejado por mi nefrólogo de ponerme una tercera dosis, ya que el conteo de los antígenos resultó en una insuficiencia de los anticuerpos generados para protegerme. Estoy a la espera de un nuevo conteo (aconsejable hacérselo a los 50 días de la tercera dosis); si sigue siendo insuficiente, estoy preparado para la cuarta dosis y más si son necesarias. ¡El deber de todo ser vivo es luchar por la supervivencia!