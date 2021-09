Doctor José Plácido Montero Ramos

El sábado 24 de abril de 1965, José Plácido Montero, estudiante de medicina de la Universidad de Santo Domingo hacía su internado en un hospital de la capital. Allí conversaba con otros pasantes. La tensión que se vivía en Santo Domingo también llegaba hasta ellos. A los pocos días se percató del alcance de la sublevación y decidió incorporarse a los jóvenes rebeldes que tomaron el fusil para defender sus derechos por la vía armada. El ahora prestigioso ginecólogo decidió empuñar las armas para el retorno de la Constitución de 1963”. Así retrataba en 2016 Alfredo Freites al doctor Montero.

El doctor Montero nació en Santiago de los Caballeros en 1941 y realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. En 1958 ingresó a la Escuela de la Medicina de la Universidad de Santo Domingo. Tras la muerte de Trujillo, se marchó a Barcelona, en España, a continuar sus estudios de medicina, pero retornó al país en 1964. La difícil época política retardó su graduación hasta 1969, en que recibió su titulo de doctor en medicina tras presentar una tesis sobresaliente sobre: “Efectos de los estrógenos sobre las características del moco cervical”. En 1969 ingresa a la residencia de Ginecoobstricia de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en donde cursó los dos primeros años para luego trasladarse a New York, en los Estados Unidos de América, al Flushing Hospital and Medical Center, en donde recibió su titulo de especialista en Obstetricia y ginecología en 1976. Durante sus años como residente realizó cursos de cancerología ginecológica, criocirugía, patología cervical y colpomicroscopía. En 1978 realizó cursos de histopatología, en 1980 sobre imágenes ultrasónicas materno fetales y sobre infertilidad. Tras un ejercicio en Newark, Minneapolis y Chicago, regresó a la República Dominicana en 1984.

A su regreso al país fue nombrado como Coordinador Nacional de Obstetricia y Ginecología del Secretario de Estado de Salud Pública. Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. (SESPAS). Desde enero 1984 a octubre de 1986. En 1986 fue designado director del Hospital Materno Infantil de Los Mina, cargó que ocupó hasta 1988. Director Departamento de Obstetricia y Ginecología. Clínica Corazones Unidos.

Santo Domingo, R. D. Desde su fundación al presente. Miembro del Comité Nacional Mortalidad Materna, en 1995 de la Secretaria de Estado de Salud y Asistencia (SESPAS).. Miembro del Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) desde 2005, y desde octubre 2020 se desempeña como su Director Ejecutivo. Fundador y médico del IRIP−Instituto de Reproducción Israelí Panamericano. Clínica Corazones Unidos, R.D. Desde 2004 al 2006.

Es miembro titular del Colegio Médico Dominicano y además Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología: Miembro activo desde 1980. American Medical Association AMA desde el año 1972. American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG), American Society for Colposcopy and Colpomicroscopy: Desde 1975. American Fertility Society: Desde 1976. American Association of Gynecological Laparoscopists: Desde 1976. American Academy of Reproductive Medicine: Fellow. Desde 1977. Hennepin County Medical Society: Miembro Activo desde 1976 hasta 1983. The Minnesota State Medical Association: Miembro Activo desde 1976 hasta 1983. Minneapolis Council of Obstetrics and Gynecology: Miembro Activo desde 1977 hasta 1983. The Minnesota State Association of Obstetrics and Gynecologist: Desde 1978.

Además el doctor Montero participa en el programa de radio “Hablemos de Salud” junto a otros prestigiosos colegas. El doctor Montero es de los fundadores de la Clínica Corazones Unidos, y su labor allí ha incrementado el prestigio del centro. Este médico, de tantas vivencias, precursor de los trabajos en fertilidad en el país, es uno de nuestros grandes médicos y junto a su esposa, Cuchita, enfermera especializada en obstetricia, han ofrecido excelentes servicios a miles de dominicanas