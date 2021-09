Difícil situación del este y el oeste de EEUU por el agua

Mientras para los Estadounidenses es mucho más fácil meterse en asuntos ajenos, como invadir naciones o invertir millones de dólares en la exploración especial y ahora el anuncio hecho por la actual administración sobre el pacto de defensa para controlar el Indo-Pacifico conjuntamente con Reino Unidos y Australia. En la propia nación existe un problema que empeora con el efecto del calentamiento global que es el agua.

Mientras el Oeste del país enfrentan serios problemas de sequía afectando Estados como Nevada, California, Colorado, Nuevo México, Utah, Wyoming, Arizona; en la costa Este sufren desbordamientos de los lagos y ríos, que muchos lo atribuyen al obsoleto sistema de almacenamiento de agua que data del siglo XX y por supuesto, a la falta de iniciativas gubernamentales de las diferentes administraciones Demócrata y Republicana.

Entender como la nación más potente del mundo no ha buscado la solución del grave problema que está afectando el Este y Oeste de su propia tierra es algo que no tiene comprensión alguna. Y del cómo -por solo citar algunos casos- países como Singapur, Estocolmo, Israel en la actualidad ocupan el ranking de las naciones que entendieron desde hace más de dos décadas la importancia del manejo de los recursos hídricos.

Ver como el agua se desborda en un área y como hasta la mitigación de los incendios forestales en California es un problema por la falta del vital recurso impidiendo el desarrollo logístico; es algo que cuestiona la grandeza de esta nación de donde realmente han estado las prioridades de las diferentes administraciones gubernamentales.

Con dos maravillosos océanos que bordean los EE.UU el atlántico y el pacifico se pudiera fomentar un ambicioso programa de desalinización de agua en el que Israel está sumergido desde el 2014, siendo una nación que puede dar ejemplo de como la tecnología debe servir mucho más que para acuerdos armamentistas.

O en el peor de los casos, las fuertes consecuencias ecológicas que produce el saqueo de los océanos con el “fraking” excavación para encontrar petróleo mediante la extracción de gas de esquisto.

No obstante, que la sequía de un lado y las inundaciones del otro no han servido para crear conciencia sobre la problemática que está experimentando esta generación y las subsiguientes. ¿Por qué la expansión del cableado de fibra óptico para la mejoría de las comunicaciones y el transporte del gas son aspectos de tan fácil construcción y ¿por qué no se manifiesta la misma determinación para resolver un tema de salud pública como es el agua?

Los animales que se encuentran dentro del escalafón inferior de la cadena evolutiva, han logrado conseguir resolver y dar respuestas inteligentes a problemas del mundo actual. Los monos Capuchinos que viven en América del Sur lograron desarrollar el uso de herramientas o la compleja estructura social que tienen las hormigas que les permite ser uno de los insectos más sorprendentes del planeta, todo porque trabajan en equipo.

Y los Estados Unidos, quienes pusieron un hombre en la Luna y han logrado conquistar la carrera espacial, no han podido resolver el tema de ambos lados de la nación que mientras uno agoniza por la falta de agua; del otro lado las inundaciones están fuera de control.

Si los Romanos pudieron lograrlo en el siglo 27 A. de C, entendiendo la importancia de este vital líquido. ¿Cuál es el problema que obstaculiza a los Estados y al gobierno Federal a tomar la incitaba comprendiendo que lo que no se solucione ahora costara millones de recursos, vidas y que tal vez cuando se busque una solución ya sea demasiado tarde?