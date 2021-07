Los días internacionales han sido concebidos por la comunidad internacional como una oportunidad para sensibilizar sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud, con la intención de llamar la atención de los medios de comunicación y los gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas.

Hoy día 30 de julio se conmemora el día mundial contra la trata de personas. Surgió en 2013 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó una revisión al Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, y allí los Estados Miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192 mediante la cual designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata.

La resolución señala que el día es necesario para “concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos”, así como para visibilizar los esfuerzos que hacen los gobiernos por avanzar en el combate a este delito.

La trata de personas es un delito grave de violación de derechos humanos que explota a miles de mujeres, niños, niñas y adolescente con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.

En aras de responder a esta problemática los países han redoblado esfuerzos a nivel mundial para combatir este flagelo, detectando y rescatando víctimas, fortaleciendo sus sistemas públicos de justicia a través de la implementación de leyes y políticas públicas que promuevan la prevención y persecución del delito, así como la efectiva protección de las víctimas.

Sin embargo, la trata de personas es un delito que sigue ocurriendo con frecuencia, no obstante, las medidas adoptadas a nivel internacional, regional y nacional, por lo que requiere una respuesta internacional colectiva y global más concertada, visibilizando la gravedad del delito.

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como guardián de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios, lidera la asistencia técnica y sensibilización que se brinda a los Estados Parte para la implementación de las convenciones internacionales e instrumentos legales universales respecto a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, incluida la trata de personas.

En ese sentido, una iniciativa de sensibilización para luchar contra la trata de personas y su impacto en la sociedad que ha emprendido UNODC es la campaña Corazón Azul, el cual representa la tristeza de quienes sufren la trata de personas, al tiempo que nos recuerda la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos. El mensaje de la campaña Corazón Azul es “el ser humano no está a la venta”, buscando alentar la solidaridad con las víctimas de trata de personas, servir de inspiración y contribuir a poner fin al delito.

Lucir el corazón azul hoy día 30 de julio en nuestra vestimenta mediante un dibujo, logo o pin, nos invita a reflexionar sobre qué acciones podemos tomar cada uno de nosotros desde nuestros propios espacios, en auxilio a una víctima o en combatir este delito. No podemos tolerar que unos seres humanos se aprovechen de la necesidad de otro, explotándolos. Nosotros somos agentes de cambio, debemos ofrecer esperanza de cambio, elevar nuestra voz en solidaridad con las víctimas que caen en las trampas de este delito desgarrador e invitar a otros a sumarse al movimiento de lucha y combate a la trata de personas en cualquiera de su modalidad.

Hoy los gobiernos son llamados a reflexionar y asumir un compromiso de implementación de medidas que favorezcan la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, en especial los derechos de las víctimas de este delito, y con ello garantizar una vida digna a quien más constantemente el sistema de justicia le ha fallado.

Si al día de hoy reconoces que no has sido consciente de denunciar una situación de explotación contra una persona que has podido ver en tu sector, una vecina, una amiga, una conocida, un familiar o alguien de tu alrededor, es el momento para hacerlo; llama a línea vida al 809-200-1202 y denuncia la situación. Es tu responsabilidad como ciudadano proteger a una adolescente o una adulta que está siendo controlada, intervenida, vendida o explotada por un tercero, poniendo en conocimiento a las autoridades competentes del delito que ocurre, a través de una denuncia.

Seamos solidarios en este día con quienes sufren de explotación, a quien el Estado, el sistema, la condición de pobreza, su género, su minoridad le han jugado en contra. Hoy conmemoramos el día mundial contra la trata diciendo ya no más, es tiempo de proteger a los indefensos, a los vulnerables, a la humanidad. ¡Únete a nuestra luca, necesitamos el compromiso de todos!

#EndHumanTrafficking

#Untilallarefree

#Endslavery

#Noalatratadepersonas

#reportayprotege

#pongamosfinalaexplotacionsexual

*Sonia Hernández es abogada litigante, procesalista penal, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia