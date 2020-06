Cosas que nos pasan

LOS FEOS estamos de acuerdo en llevar mascarillas el mayor tiempo posible y con los tamaños más grandes. Al fin ha llegado una situación que nos favorece ¡ya era hora!.

LOS DELINCUENTES ya no tienen que ponerse disimulada y rápidamente las mascarillas para realizar sus fechorías. Ahora son uno más de los miles que andan así por la calle. Un respiro para los pobres malandros.

PRIMERO el insufrible y matador humo de Duquesa y ahora el polvo del Sahara. Qué gran verdad eso de República Dominicana cuando no es Juan, es Juana, y si no, su prima hermana. No ganamos para sustos y disgustos.

EL POVO del Sahara vuelve de nuevo como ya es costumbre cada año y por estas fechas con su asfixiante ataque. Recorre 10.000 kilómetros sin pagar billete solo para fuñir nuestra paciencia caribeña. De seguir incrementándose cualquier día nos caen camellos con sus bereberes encima.

COMO cada mes de junio nos quejamos de la temperatura insoportable que sufrimos. Solo se oyen quejas, uff qué calor, ayyy nos vamos a ahogar… y otras por el estilo. Deberíamos asumir de una vez por todas que estamos en un país en la órbita del sol como dijo el gran poeta, y no en Rusia. Aguantemos pues, o emigremos al refrescante hielo de Siberia.

LAS ENCUESTAS nos cuestan mucho asimilarlas, las diferencias entre los dos principales candidatos son tan grandes que es preferible creer en los números astrales o en las cartas del Tarot. Cuando se sepan los resultados reales una de las dos firmas que las realizan -¿o las dos?- van a tener que dedicarse a freír tusas del campo.

LAS PROMESAS de los políticos son tantas y tan gordas que van a necesitar varios siglos para cumplirlas. Deberían hacerse co n un formulario en una oficina, una o varias personalizadas para cada ciudadano , de esta manera sí quedaríamos todos satisfechos.

UNO de los candidatos está prometiendo construir nada menos que 100.000 viviendas. En cuatro años de gobierno son 25.000 por año, unas dos mil y algo por mes, 63 por día, y 2.5 por hora. Puestos a prometer, le podían haber puesto un cero más a esa cantidad y serían 1.000.000. Así, Pilarín podría soñar mucho más y mejor.

LAS MÁSCARAS. Las hay más carillas y también más baratillas, para todos los gustos y bolsillos. Algunos especuladores que compraron decenas de millares de ellas para sacar tajada revendiéndolas a precios especulativos se las van a tener que comer sancochadas, pues crudas son muy indigestas. Y lo tienen bien merecido. Con las cosas de salud del pueblo no se juega.

DICE el señor Leonel Fernández que no tolerará la corrupción. De tantos argumentos que hay para las campañas, tuvo que escoger precisamente ese. No sé a ustedes, pero a mí me dio un verdadero ataque de risa, casi me tuvieron que llevar a emergencias.

EL Coronaclerén, ese virus líquido que también entra e intoxica por la boca, lleva 215 fallecidos. Casi un genocidio alcohólico. Quisiéramos ver en qué quedan las investigaciones y responsabilidades penales por tan ¨triculitoso¨ asunto. Seguro que será un protagonista más del filme ¨Lo que el viento se llevó¨

DICEN que en las mesas de votaciones habrá hasta cincuenta delegados de partidos. Ojala no salten las chispas de los típicos enfrentamientos verbales y la votación acabe como la fiesta de los monos. A urnazo limpio.