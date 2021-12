Compasión (I)

Compasión es definida por los budistas como el deseo de liberar a los otros de su sufrimiento.

La compasión se puede manifestar en actos sencillos, como darle un asiento a otro, comida a un necesitado… o una sonrisa. Compasión es una disposición para dar amor. Compasión no es lástima ni tristeza por el otro… Es un mero acto de bondad o ayuda, es dar nuestra presencia en la acción. Es reconocer lo humano en el otro.

Hasta ciertos animales muestran compasión: un perro salvando una persona o a otro perro.

Para sentir compasión hay que sentir empatía; esto significa que sentimos en nosotros mismos, en nuestros adentros, el dolor del otro.

Mientras no todos podemos sentir compasión, algunos elegirán no practicarla, porque compasión es conectar con el otro y no debe implicar un sentimiento de auto sacrificio.