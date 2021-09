Centenario de Paulo Freire

El 19 de septiembre se cumple un centenario del nacimiento de Paulo Freire, educador brasileño, de América, Caribe y el mundo. Las condiciones de opresión política en América Latina y el Caribe en los años sesenta y setenta, obligaron a Freire a transitar por diferentes países y continentes, en los que se vinculó a procesos organizativos y a proyectos político-culturales que buscaban fortalecer actores sociales. Asimismo, construir ambientes de participación, donde la producción cultural y social tenían que pasar por una toma de conciencia y una comprensión crítica de los contextos y de las diferentes prácticas sociales.

Paulo Freire fue uno de los más grandes pedagogos del siglo XX, cuya influencia parte del Brasil y siguiendo por el Tercer mundo, llegó a muchos países industrializados en un victorioso y exitoso recorrido´´ (Revista Educación de Adultos y Desarrollo).

Desde estos referentes y resultado del consenso de una amplia comunidad de educadores populares de toda la región, en esta reflexión, se pretende dar cuenta de una manera general de las rutas prácticas y teóricas por las que se ha transitado desde la educación popular y la educación de adultos, alrededor de cincuenta años.

Freire nació el 19 septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Hijo de una familia de clase media, de tradición cristiana, católica. La crisis de 1929 afectó a la familia y sintió la pobreza en carne propia. Desde 1947, aunque estudió derecho, se dedicó a la educación; en la serie Maestros de América Latina[1], se comparte la anécdota de que se retiró del ejercicio del Derecho porque el primer caso, consistió en un desalojo de una familia, y dado su nivel de sensibilidad, descubrió que eso no era para él. Fue director del departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. En 1958 participa en el "II Congreso Nacional de Educación de Adultos" en Río de Janeiro donde es reconocido como un educador progresista.

En 1960 y años posteriores, se integra a proceso de alfabetización en el nordeste de Brasil. Región en la que más de la mitad de la población eran analfabetos y vivían, según Freire, una vida del silencio. Eran campesinos, cortadores de caña. En poco tiempo, Freire alfabetizó alrededor de 300 campesinos.

A partir de la praxis, amplía su concepto de alfabetización y educación de adultos, acompañado de procesos reflexivos desde el contexto, identificando palabras generadoras, con sentido y significativas para los sujetos que se alfabetizaban.

Unos de sus principios desarrollados en la propuesta pedagógica que fue construyendo desde la práctica, parte de que los sujetos, en este caso los campesinos, no son ignorantes, conocen su mundo, su realidad, por eso destaca posteriormente en su pedagogía que estamos llamados a conocer el contexto antes de conocer el texto. Para alfabetizar parte del universo vocabular del sujeto adulto. Es parte de su estrategia metodológica.

En 1963, es nombrado director del plan nacional de alfabetización. La primera experiencia educativa de impacto fue en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización, invitado por el gobierno de entonces. A partir de 1964 por un golpe de Estado, en Brasil, Freire es encarcelado y exiliado. Fue considerado un peligroso pedagogo, alfabetizador y político, acusado de "subversivo e ignorante". Se exilió en Bolivia y en muy poco tiempo a partir de otro golpe de Estado en ese país, se va al exilio a Chile. En esta nación, trabaja en la Reforma Agraria y en Educación de Adultos; para 1970 escribe en el exilio sus principales obras.

Su producción es muy rica, los maestros, educadores populares, animadores sociales, pueden tener acceso, están todas disponibles en internet, mencionamos solo algunas:

La Educación como Práctica de la Libertad

Pedagogía del Oprimido

Pedagogía de la Esperanza

¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural

Pedagogía de la Indignación

Pedagogía de la Autonomía

Cartas a quien pretende enseñar

La importancia del acto de leer

Hacia una pedagogía de la pregunta

Educación en la Ciudad

Sus obras son una crítica a la educación tradicional, introduciendo nuevas categorías y conceptos para una relectura de la misma; una de las imágenes más conocidas es la idea de la “educación bancaria”; fueron prohibidas en el Cono sur por los gobiernos dictatoriales existentes en la época.

Freire plantea una propuesta educativa en la que “nadie libera a nadie, nadie se libera solo”. Las personas se liberan en comunión y en diálogo de saberes y liberador. El encuentro multicultural, la solidaridad, la comunicación, la autonomía, la alegría y la esperanza, son condiciones necesarias del quehacer pedagógico, entendido éste como una experiencia humana, histórica y política.

En 1970, vivió en Ginebra como Asesor del Consejo Mundial de Iglesias; participa como conferencista en diferentes universidades de Estados Unidos, es profesor invitado de la Universidad de Harvard. Entre 1975-1980 conoce experiencias de gran significación en diferentes continentes, particularmente el movimiento revolucionario africano, trabaja en Mozambique, Angola y en Nicaragua.

Regresa a Brasil junto a su familia, en marzo 1980, luego de un largo exilio.

se reintegra a la vida universitaria y al Partido de los Trabajadores. Desde los años setenta con su libro La Educación como Práctica de la Libertad y sobre todo con Pedagogía del Oprimido, nos convoca a repensar la educación desde otros referentes. De manera que en estos cincuenta años se ha tenido un largo recorrido de aportes y construcción de prácticas alternativas, populares y emancipadoras, en espacios formales y no formales y por una educación pública, popular, gratuita y de calidad, como opción para los más excluidos del derecho a la educación. No es casual que la alfabetización de jóvenes y adultos de 15 años y más, de campesinos brasileños, sea una de las primeras acciones educativas de Freire, de impacto, comprometidas con la liberación de los sujetos sociales implicados. Rosa María Torres. Ex ministra de educación de Ecuador.

Durante elsiglo XX y aún en lo que va de este siglo es “difícil encontrar un educador que haya tenido más impacto en el desarrollo de nuestro campo de acción, la educación de adultos, que Paulo Freire. Es una de las autoridades más frecuentemente citadas en lo que refiere a métodos de alfabetización”, Rosa María Torres, ex Ministra de Educación de Ecuador.

Durante este año en todo el mundo y, sobre todo en América Latina y el Caribe, se ha llevado a cabo una amplia movilización, procesos reflexivos y formativos sobre la vida, obra y aportes éticos, políticos y pedagógicos de Freire y su impacto en la educación de nuestra América, el Caribe y el mundo, conjuntamente con una pléyade de autores comprometidos con el cambio social, asumiendo el derecho a la educación a lo Largo y Ancho de la Vida, como paradigma por una transformación del campo educativo.

Conocer, estudiar a profundidad y diseñar una ruta a seguir en nuestras prácticas educativas, tomando como referencia la vinculación práctica-teoría y teoría y práctica en el marco de los amplios aportes de la pedagogía de Paulo Freire, constituye un imperativo ético, político y pedagógico en los actuales momentos que vive la educación en la región latinoamericana y el Caribe, en particular, en nuestro país