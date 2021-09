Carretera turística Santiago-Puerto Plata

Señor presidente, Muchas Gracias, el anhelo de los puertoplateños y lossSantiagueros, y los habitantes de su trayecto, le agradecen que, al asumir la Presidencia de la República, haya usted puesto el interés de su Gobierno en concluir una carretera tan necesaria y productiva.

Satisface ver que aun con días de inaugurada ya brigadas de limpieza eliminan las hojas de los desagües y una unidad de la Comipol (Seguridad Vial) ya transita su largo para asistir a quienes tengan emergencias o necesidades en esta carretera.

Es lamentable que el pasado domingo unas cinco personas, entre ellas un menor de edad, perdiesen la vida mientras retornaban de la costa norte a sus moradas. La falta de costumbre de una carretera sin hoyos y bien asfaltada ha provocado que algunos desaprensivos consideren la nueva carretera como una pista de carreras y cometan locuras en su trayectoria. Esta actitud es más común en motoristas, como los accidentados.

La vigilancia de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Transito y Transporte Terrestre (DIGESETT) se hace en extremo necesaria en esta vía para que los accidentes, lamentables o no, no continúen. El nuevo trazado todavía resulta incomprensible para algunos conductores que no reconocen los carriles marcados y desconocen que en algunos tramos existen dos carriles para los vehículos que ascienden y si no los educamos se provocarán más accidentes.

El esfuerzo económico del país en los fondos invertidos en dicha obra no deben dejarse al olvido y debe implementarse un plan de mantenimiento de dicha vía, cuyo nivel de erosión es importante y con gran velocidad sus desagües se llenan de sedimentos.

Señor presidente, gracias, y gracias por escucharnos