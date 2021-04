Campañas abandonadas por la Iglesia

A través del tiempo, el clero ha tomado como misión pasional y de control social determinadas iniciativas que luego abandona sin explicación.

Una de ellas fue la cuestión de la enseñanza de la educación sexual (tuvo que desmentirse a sí misma luego y admitir que este es un hecho dado de la Naturaleza y que es inevitable como mecanismo para mantener la vida, reproducirla).

La naturaleza es precisa y específica, se maneja a través de leyes, no de opiniones religiosas. Lo que llamamos Naturaleza es la continuidad de los seres. La Naturaleza es libre y ese ha sido su éxito total. La hace poderosa. Pero la religión oficial no es así.

No quería, en principio que el acto sexual fuera un gozo sino una práctica solo destinada a tener hijos, cuando incluso los animales tienen clara la cuestión.

No quería a los Testigos de Jehová a los que denunció ante el régimen de Trujillo, como precisan documentos originales de la Era. No quería a los comunistas.

No quería a los homosexuales aunque sabía que había muchos de ellos en sus filas.

Se opuso a la pastilla del dia después y sólo aceptó algo llamado el método del ritmo.

Se opone a la educación sexual en las escuelas pero la enseña a través de una emisora conocida. Más adelante soltó el tema al perder relevancia ya que su trabajo central consiste en el control social y en ello le acompañan los llamados protestantes con los que está aliado actualmente. No quería a Hostos ni al hostosianismo.

Asimismo, se opuso a la planificación familiar sin plantear de donde caería el maná para tener una gran cantidad de hijos, aunque es cierto que había en principio un trasfondo político en ello: Uno de los Rockefeller, Nelson, había admitido que otorgaba fondos para esta causa y de ese modo disminuir la cantidad de guerrilleros que nacerían producto de las políticas odiosas y militaristas que EEUU aplicaba en América Latina a partir del inicio de la Gauerra Fría en los años 50 del siglo pasado.

En estos momentos, el control social se dirige a las causales: La Iglesia no quiere causales en ninguna circunstancia (aunque este debate es casi exclusivo de esa institución que aparece como un club de solteros, y de la clase media) pero quienes más sufren los ab ortos son las madres más pobres que no pueden mantener a las criaturas. Las jóvenes de campos y barrios no saben de causales ni de leyes o debates: si tienen la urgencia saben donde se aborta, como lo sabe desde hace décadas la iglesia, y se hallan al margen como lo estuvieron también del 4 por ciento para la educación y otras iniciativas