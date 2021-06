Cámara de Cuentas. Aportes a las recaudaciones fiscales y al sistema de control

Durante la gestión de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) correspondiente al periodo 2010-2016, de la que formé parte como miembro titular del pleno, se implementaron una serie de medidas que contribuyeron a aumentar las recaudaciones fiscales y al fortalecimiento del sistema de control de nuestro país. Ojalá que los nuevos incumbentes le den seguimiento.

Traigo a colación estos a raiz de las informaciones ofrecidas por el actual Director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), licenciado Luis Valdez Veras en el sentido de que las instituciones del Gobierno Central, descentralizadas, autónomas y municipales adeudan a la DGII más de 3 mil millones de pesos, por concepto de impuestos sobre la renta e Itebis retenidos, no declarados ni pagados.

Entre las tantas medidas que se lograron implementar, algunas por iniciativas nuestra y que rindieron grandes frutos, figuran las de enviar los informes de las auditorías realizadas a las instituciones que resultaron afectadas por los incumplimientos del ente auditado, así como a los órganos, que junto a la CCRD, conforman el sistema nacional de control: Contraloría General de la Republica (CGR), Congreso Nacional y al Control Social. Esto se hizo con la idea de que cada uno de ellos contribuyera con su cuota de responsabilidad, exigiendo a las instituciones auditadas cumplir con las leyes.

Por ejemplo, en casi todas las auditorías realizadas a dichas instituciones, reflejaban la retención pero no la declaración y el pago de impuestos sobre la renta, Itebis, del seguro social; empleados registrados en las nóminas de varias instituciones públicas; cobro del 1 % de la ley 6-86 (impuestos sobre las construcciones de obras), etc. Dichos informes eran enviados a la DGII, a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), al Ministerio de Administración Pública (MAP), al PEPCA, entre otras.

Durante la gestión de Guarocuya Félix como Director de la DGII, participé en varias reuniones para que se le diera seguimiento a las instituciones públicas, que actuando como agentes de retención, no declaraban ni pagaban los impuestos retenidos, ascendente a miles de millones de pesos. Este hecho constituía una flagrante violación a las leyes, pues esos recursos, que no eran de su propiedad, fueron utilizados en su provecho y no reembolsados a la DGII.

Fruto de estas reuniones la DGII produjo la Resolución No. 41-2014, que en uno de sus acuerdos expresa lo siguiente:

“Es responsabilidad de toda Entidad del Estado ejercer su función como agente de retención de Impuesto Sobre la Renta, tanto en el caso de los asalariados como en los servicios profesionales adquiridos y pagos realizados, de conformidad con la Normativa Vigente a esos fines, así como declarar y pagar a esta DGII las retenciones realizadas por dicho concepto en las formas y plazos establecidos”.

Dicha resolución le ha generado a la DGII importantes recursos. La misma es de conocimiento del actual Director General.

Además, por nuestras sugerencias al pleno de miembros, fue conformada la “Mesa de Control”, reunión bimensual coordinada por la CCRD con los representantes de todos los órganos de control público, como: CGR, Congreso Nacional, Tesorerita Nacional, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Dirección General de Presupuesto, Haciendas, DGII, el MAP, PEPCA y de la sociedad civil, cuya función es la planificar los trabajos a realizar de forma conjunta.

Esta iniciativa fue reconocida como única en Centroamérica y el Caribe por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En otra entrega daremos a conocer otros importantes aportes